България

Йотова и Гюров ще се регистрират в ЦИК по едно и също време

Крайният срок за регистрация е 22 септември, а президентските избори са насрочени за 25 октомври

21 септември 2026, 08:13
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  • Илияна Йотова и Андрей Гюров ще внесат кандидатурите си в ЦИК едновременно. И двата инициативни комитета са насрочили подаването на документите за понеделник в 11:00 ч., като се очаква лично присъствие на кандидатите.
  • Комитетът зад Йотова ще представи над 9000 подписа, докато инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев също ще внесе документите си за регистрация в същия момент.
  • Крайният срок за регистрация е 22 септември, а президентските избори са насрочени за 25 октомври; пълният списък на кандидатите още не е окончателен, като „Възраждане“ планира да обяви своята двойка именно на 22 септември във Велико Търново.

Учредяват инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев

Инициативните комитети на Илияна Йотова и Андрей Гюров ще внесат документите и подписите си в Централната избирателна комисия (ЦИК) в абсолютно един и същи ден и час.

Двете основни кандидатпрезидентски двойки – тези, издигнати от инициативните комитети около Илияна Йотова и Андрей Гюров (заедно с техните кандидати за вицепрезидент и съорганизатори) – са избрали понеделник, точно в 11:00 часа, за да подадат официално документацията си.

Инициативният комитет, застанал зад Илияна Йотова, ще внесе списък с над 9000 подписа в ЦИК.

Колко ще са кандидатите за президентския вот: Става явно следващата седмица

Инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев е насрочил същия ден и час за внасяне на своите документи.

Лично кандидатите за президент и вицепрезидент, наред с представителите на комитетите и адвокати, се очаква да присъстват при регистрацията.

Срокът изтече: Ето кой се регистрира за президентските избори (ОБЗОР)

Крайната дата за регистрация на кандидат-президентските двойки в ЦИК изтича на 22 септември.

 Въпреки че основните фигури вече стартират своите заявки за вота, насрочен за 25 октомври, пълният списък с участници все още не е напълно формулиран.

Партия „Възраждане“ планира да обяви своята кандидат-президентска двойка на самия краен срок – 22 септември – във Велико Търново навръх Деня на независимостта.

Източник: БГНЕС    
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