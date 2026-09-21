Йотова и Гюров ще се регистрират в ЦИК по едно и също време

- Илияна Йотова и Андрей Гюров ще внесат кандидатурите си в ЦИК едновременно. И двата инициативни комитета са насрочили подаването на документите за понеделник в 11:00 ч., като се очаква лично присъствие на кандидатите.
- Комитетът зад Йотова ще представи над 9000 подписа, докато инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев също ще внесе документите си за регистрация в същия момент.
- Крайният срок за регистрация е 22 септември, а президентските избори са насрочени за 25 октомври; пълният списък на кандидатите още не е окончателен, като „Възраждане“ планира да обяви своята двойка именно на 22 септември във Велико Търново.
Учредяват инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев
Инициативните комитети на Илияна Йотова и Андрей Гюров ще внесат документите и подписите си в Централната избирателна комисия (ЦИК) в абсолютно един и същи ден и час.
Двете основни кандидатпрезидентски двойки – тези, издигнати от инициативните комитети около Илияна Йотова и Андрей Гюров (заедно с техните кандидати за вицепрезидент и съорганизатори) – са избрали понеделник, точно в 11:00 часа, за да подадат официално документацията си.
Инициативният комитет, застанал зад Илияна Йотова, ще внесе списък с над 9000 подписа в ЦИК.
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Инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев е насрочил същия ден и час за внасяне на своите документи.
Лично кандидатите за президент и вицепрезидент, наред с представителите на комитетите и адвокати, се очаква да присъстват при регистрацията.
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Крайната дата за регистрация на кандидат-президентските двойки в ЦИК изтича на 22 септември.
Въпреки че основните фигури вече стартират своите заявки за вота, насрочен за 25 октомври, пълният списък с участници все още не е напълно формулиран.
Партия „Възраждане“ планира да обяви своята кандидат-президентска двойка на самия краен срок – 22 септември – във Велико Търново навръх Деня на независимостта.