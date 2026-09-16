Журналистът Валерия Велева напуска Инициативния комитет на Йотова - Вълчев

Ж урналистът Валерия Велева напуска Инициативния комитет на кандидат - президентската двойка Илияна Йотова - Вълчев. Това обяви самата тя в социалните мрежи.

Велева стана обект на нападки от страна на опозицията в лицето на "Демократична България" след като публикува експертизата за случая "Петрохан" в нейната цялост, включително и чувствителни данни на деца. От ДБ призоваха Велева да се оттегли от Инициативния комитет на Йотова-Вълчев.

Публикуваме цялата й позиция без редакторска намеса:

"Обявявам, че напускам Инициативния комитет на Илияна Йотова - Кирил Вълчев.

Не се отказвам от журналистическата си дейност, но няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в предстоящата президентска битка, която започна по най-калния начин.

Принципно не приемам чувствителни данни да се развяват по медиите, но това би трябвало да се отнася както за наркобарони, така и за деца, принуждавани от сектанти-педофили с политически чадър, да правят секс с тях.

За съжаление някои полицити не се впечатляват от зверската картина на детското насилие, а от факта на неговото разкриване.

Убедена съм, че за обществото е важно да разбере цялата ужасяваща истина за "Петрохан", дори с цената на журналистически жертви.

И няма да спра да разкривам тази истина!"