Тръмп: Русия загуби контрола върху дизеловата си индустрия

Р усия „за нещастие загуби контрола“ върху дизеловата си индустрия заради войната с Украйна, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в публикация в социалната си мрежа Трут сошъл.

„Голям брой от техните дизелови рафинерии са взривени и поне временно са извън експлоатация“, написа Тръмп. Той призова войната в Украйна да бъде прекратена, като подчерта, че конфликтът засяга целия свят.

Тръмп предупреди: Зеленски „трябва да спре“ атаките по рафинерии

„Целият свят страда, тъй като 25 000 души, предимно войници, биват убивани всеки месец. Какъв срам!“, обяви американският президент.

Коментарът му дойде на фона на продължаващите украински атаки срещу руски петролни рафинерии. Според данни, цитирани от „Ройтерс“, през септември три от шестте най-големи производители на дизелово гориво в Русия са спрели работа или са намалили значително производството си заради щети от украински дронове. Тези шест предприятия осигуряват около половината от руското производство на дизел.

Атаките доведоха и до ограничения върху руския износ на горива, включително бензин, дизел и авиационно гориво, на фона на проблеми с вътрешните доставки. Международната агенция по енергетика съобщава, че през първите осем месеца на годината руски петролни рафинерии са били успешно атакувани с дронове средно на всеки три дни.

Защо Тръмп предупреждава Зеленски да не атакува руските рафинерии за дизелово гориво?

Публикацията на Тръмп беше направена ден преди очакваната му среща с украинския президент Володимир Зеленски в Ню Йорк. Според „Ройтерс“ американският президент е призовал Зеленски да прекрати ударите по руските рафинерии, като е свързал атаките с проблемите на световния пазар на дизелово гориво.