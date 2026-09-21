Шофьор с „Мерцедес“ помете човек и опита да се прикрие

В елосипедист беше блъснат от автомобил по пътя Видин-Монтана, а шофьорът напусна мястото на произшествието и малко по-късно е открит, докато сменя предната гума на колата си. Инцидентът е станал на 20 септември около 10:50 часа, малко преди село Арчар.

По гумата имало видими следи, сочещи участие на автомобила в произшествието. На местопроизшествието и по автомобила са извършени огледи.

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Пострадалият е 67-годишен мъж от село Белотници, област Монтана. Той е бил откаран с линейка в Центъра за спешна медицинска помощ, където са установени фрактури на левия крак и други наранявания.

След сигнала за катастрофата полицията е предприела незабавни оперативно-издирвателни действия. Автомобилът - „Мерцедес“ със софийска регистрация, е бил открит по пътя между Арчар и Държаница. До него полицаите установили и 81-годишния му водач от Видин, който в този момент сменял предната дясна гума.

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По случая е образувано досъдебно производство.