Позиция на Инициативния комитет „Йотова - Вълчев“ за напускането на Валерия Велева

И нициативният комитет „Йотова - Вълчев“ изпрати позиция до медиите за напускането на журналистката Валерия Велева.

„Инициативният комитет на кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев категорично се разграничава от публичното изнасяне на лични данни, независимо от случаите, за които се отнася това. Във връзка с това намираме решението на Валерия Велева, чието име бе замесено, да се оттегли от Инициативния комитет за правилно“, пише в позицията.

Журналистът Валерия Велева напуска Инициативния комитет на Йотова - Вълчев

„Не бихме искали предизборната кампания да бъде принизявана и изместена от реалния дебат, който очакват българските граждани“, става още ясно в позицията.

Повод станалото е публикуването на чувствителни данни от експертизата по случая „Петрохан-Околчица“.