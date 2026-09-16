България

Позиция на Инициативния комитет „Йотова - Вълчев“ за напускането на Валерия Велева

„Не бихме искали предизборната кампания да бъде принизявана и изместена от реалния дебат, който очакват българските граждани“, става ясно в позицията на инициативния комитет

16 септември 2026, 16:22
Позиция на Инициативния комитет „Йотова - Вълчев“ за напускането на Валерия Велева
Източник: БТА

И нициативният комитет „Йотова - Вълчев“ изпрати позиция до медиите за напускането на журналистката Валерия Велева.

„Инициативният комитет на кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев категорично се разграничава от публичното изнасяне на лични данни, независимо от случаите, за които се отнася това. Във връзка с това намираме решението на Валерия Велева, чието име бе замесено, да се оттегли от Инициативния комитет за правилно“, пише в позицията.

Журналистът Валерия Велева напуска Инициативния комитет на Йотова - Вълчев

„Не бихме искали предизборната кампания да бъде принизявана и изместена от реалния дебат, който очакват българските граждани“, става още ясно в позицията.

Повод станалото е публикуването на чувствителни данни от експертизата по случая „Петрохан-Околчица“. 

Илияна Йотова Кирил Вълчев Валерия Велева Инициативен комитет лични данни предизборна кампания политика оттегляне чувствителни данни Петрохан-Околчица
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