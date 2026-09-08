Учредяват инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев

В София днес ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Събранието започва в 17:00 часа в зала 6 на Националния дворец на културата.

Илияна Йотова обяви кой се кандидатира за неин вицепрезидент

По информация на NOVA сред членовете на инициативния комитет ще бъдат бившият вицепремиер и министър на отбраната Красимир Каракачанов и бившият председател на Народното събрание и министър на културата Вежди Рашидов.

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

Йотова обяви подробностите за създаването на комитета на 3 септември пред столичната зала „България“, когато официално представи генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като свой кандидат за вицепрезидент. Тогава тя заяви, че в инициативния комитет ще участват представители на граждански и неправителствени организации, политически сили, както и личности с авторитет в различни професионални и обществени сфери.

ЦИК започва регистрацията на партиите и коалициите за президентския вот

Още при обявяването на решението си да се включи в президентската надпревара Йотова посочи, че кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет. Подкрепа за двойката Йотова-Вълчев вече заявиха БСП, „Прогресивна България“ и ВМРО.

До 9 септември партиите и коалициите трябва да се регистрират за президентския вот

На този фон тече регистрацията за президентския вот. Централната избирателна комисия приема заявленията на инициативните комитети до 14 септември, а срокът за регистрация на партии и коалиции изтича на 9 септември.