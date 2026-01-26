България

Йотова дава старт на конституционната въртележка: Кой ще поведе следващото служебно правителство?

Разговорът е свързан с конституционната процедура за назначаване на служебен министър-председател

Обновена преди 1 минута / 26 януари 2026, 13:33
Броени дни до края на лева: Какво трябва да знаем преди 1 февруари?

Броени дни до края на лева: Какво трябва да знаем преди 1 февруари?
НОИ с нови данни: По-малко вдовишки добавки

НОИ с нови данни: По-малко вдовишки добавки
Силна музика и шум от бормашина: Междусъседски скандал в София ескалира до стрелба с газов пистолет

Силна музика и шум от бормашина: Междусъседски скандал в София ескалира до стрелба с газов пистолет
Абсурден капан: Мъж спа под автомобила си, за да не му откраднат регистрационните табели за пореден път

Абсурден капан: Мъж спа под автомобила си, за да не му откраднат регистрационните табели за пореден път
Огнен ад в Липница: Покрив се срути върху бебе, докато близначката му издъхва в ръцете на спасителите

Огнен ад в Липница: Покрив се срути върху бебе, докато близначката му издъхва в ръцете на спасителите
Побой над свидетел по дело за купен вот в Гурково, протест заплашва блокади

Побой над свидетел по дело за купен вот в Гурково, протест заплашва блокади

"Ще бъдеш труп": 15-годишно момиче нападна съученичка в Благоевград
9-годишно дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката

9-годишно дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката

П резидентът Илияна Йотова започва срещите си в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

На 27 януари Йотова ще проведе среща с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян. Разговорът е в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в основния закон.  

Според член 99, алинея 5 на Конституцията, след като не е постигнато съгласие за образуване на правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Разлистваме „домовата книга“: Кой може да стане служебен премиер​

Припомняме, че след като Румен Радев подаде оставка като президент конституционната процедура спря на пауза след провала на третия мандат, който Радев връчи на "Алианс за права и свободи". Правомощията на президент бяха прехвърлени от Конституционния съд и вече рулетката може да продължи.

 Според новите правила в така наречената домовата книга“ с възможни премиери, изборът е ограничен. 

Кръгът от възможни служебни министър-председатели, от които президентът може да избира, е ограничен до:

  1. Председател на Народното събрание - (Рая Назарян)
  2. Управител (губернатор) или подуправител на Българската народна банка (БНБ) - (Димитър Радев, Петър Чобанов, Андрей Гюров и Радослав Миленков)
  3. Председател или заместник-председател на Сметната палата (Националното одитно учреждение) - (Димитър Главчев, Маргарита Николова и Силвия Кадрева)
  4. Омбудсман или негов заместник - (Велислава Делчева) или (Мария Филипова).

Тези лица формират така наречената "домова книга", от която президентът трябва да избира кандидат за служебен премиер. 

Част от потенциалните кандидати вече отказаха, като например председателят на парламента Рая Назарян, омбудсманът Велислава Делчева и гуверньорът на БНБ Димитър Радев.

След като бъде назначен нов служебен премиер, ще бъде оповестена и датата на изборите.

Дотук се стигна след като в края на 2025 г. президентът тогава Румен Радев проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка.

На 16 януари Радев обяви, че страната отива на избори, след като от АПС върнаха третия мандат неизпълнен. Преди това бяха върнати и първите два проучвателни мандата – на ГЕРБ - СДС и на „Продължаваме Промяната-Демократична България".

Вижте в нашата галерия: Илияна Йотова – от най-верния партньор на Румен Радев до първия човек в държавата

Илияна Йотова – от най-верния партньор на Румен Радев до първия човек в държавата
40 снимки
Йотова
Йотова
Йотова
Йотова
Илияна Йотова Рая Назарян Служебно правителство Служебен министър председател Конституция Народно събрание Президентство Среща Процедура за назначаване
Последвайте ни

По темата

Йотова дава старт на конституционната въртележка: Кой ще поведе следващото служебно правителство?

Йотова дава старт на конституционната въртележка: Кой ще поведе следващото служебно правителство?

Лъжите, които промениха хода на историята

Лъжите, които промениха хода на историята

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Броени дни до края на лева: Какво трябва да знаем преди 1 февруари?

Броени дни до края на лева: Какво трябва да знаем преди 1 февруари?

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Как да познаем на колко години е едно куче

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 15 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 15 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 17 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

Свят Преди 6 минути

Мнозинството от европейците (76%) смятат, че демокрацията в тяхната страна е в упадък

Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

България Преди 6 минути

Банкнотата е иззета с протокол за доброволно предаване

Индия демонстрира военната си мощ на 77-ия Ден на републиката

Индия демонстрира военната си мощ на 77-ия Ден на републиката

Свят Преди 47 минути

Основната тема на събитието бе 150-тата годишнина от „Ванде Матарам“

.

Мъж остави мъртва жена в болница и си тръгна - полицията го издирва

Свят Преди 48 минути

След като жената била внесена вътре, мъжът е избягал от местопрестъплението

Пловдив е пред грипна епидемия

Пловдив е пред грипна епидемия

България Преди 1 час

Най-малко засегнати от грипа и вирусните заболявания е групата на възрастните от 65 години нагоре

Марта Стюарт опровергава слуховете, че си е правила пластични операции

Марта Стюарт опровергава слуховете, че си е правила пластични операции

Любопитно Преди 1 час

Лайфстайл магнатът разкри истината зад слуховете за пластична хирургия, свързани с младежкия ѝ външен вид

<p>Определиха коя е &bdquo;най-бавната&ldquo; столица в света</p>

Определиха коя е „най-бавната“ столица в света

Свят Преди 1 час

<p>&quot;Топлофикация&quot; остави &quot;Дружба 2&quot; в окаян вид месеци след края на ремонтите</p>

ПП-ДБ: "Топлофикация" остави "Дружба 2" в окаян вид месеци след края на ремонтите

България Преди 1 час

Бойко Димитров настоя детската площадката, както и останалите междублокови пространства, да бъдат възстановени

Снимката е илюстративна

Индия се бори с огнище на смъртоносен вирус: Симптоми, заразяване и защита

Свят Преди 1 час

Нипа е смъртоносен вирус, за който няма ваксина или лечение, и е определен като високорисков патоген от Световната здравна организация

,

Защо децата на Натали Портман не искат да гледат филмите й

Любопитно Преди 1 час

„Децата ми са толкова скептични да гледат каквото и да е, в което участвам“, споделя актрисата

Отесон, който малко по-рано същата вечер е заснел познатия стелт бомбардировач B-2 Spirit, подчертава, че разликата е била осезаема. Снимката е илюстративна - стелт бомбардировач B-2 Spirit

Мистерия над Зона 51: Заснеха триъгълен самолет и прихванаха странни кодове за „чесън и бира”

Свят Преди 1 час

Странни радиосигнали със зашифровани кодове за „претцели” и „чесън” съпътстват появата на неидентифицирания обект

<p>Управител на българска компания е осъден за измама с евросубсидии</p>

Управител на българска компания е осъден за измама с евросубсидии след разследване на ЕП

Свят Преди 1 час

СГС осъди лицето на 11 месеца лишаване от свобода

<p>Кремъл: Това не е тайна</p>

Кремъл: Териториалните въпроси имат фундаментално значение при преговорите за Украйна

Свят Преди 2 часа

Киев неведнъж е казвал, че няма да подарява на Москва територии, които Русия не е успяла да завладее

<p>Борисов: САЩ са наш доверен съюзник&nbsp;</p>

Бойко Борисов след среща с конгресмена Пат Фалън: САЩ са наш доверен съюзник

България Преди 2 часа

Потвърдена бе нашата политическа воля за засилване на диалога с американския Конгрес, посочи Борисов

Исторически рекорд: Златото прехвърли 5000 долара заради „фактора Тръмп”

Исторически рекорд: Златото прехвърли 5000 долара заради „фактора Тръмп”

Свят Преди 2 часа

Геополитическата несигурност, напрежението около Доналд Тръмп и инфлационните страхове тласкат цените на златото към исторически върхове

<p>Февруари отваря нова глава за три зодии</p>

Февруари отваря нова глава за три зодии

Любопитно Преди 2 часа

Астролозите казват, че този период може да промени обичайния ход на събитията

Всичко от днес

От мрежата

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Деми Мур изненада феновете с провокативно послание на блузата си

Edna.bg

Йорданка Христова сподели рядка снимка от 1967 г. и върна феновете назад във времето

Edna.bg

Българската федерация по тенис има нов президент

Gong.bg

Доналд Тръмп за изпълнителите на Супербоул: Ужасен избор

Gong.bg

Йотова започва консултации за съставяне на служебен кабинет

Nova.bg

Михаел Шумахер вече не е прикован на легло

Nova.bg