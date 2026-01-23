България

Започва ерата „Йотова“ - политически шах или просто по „домовата книга“

23 януари 2026, 16:33
Започва ерата „Йотова“ - политически шах или просто по „домовата книга“
Илияна Йотова   
Източник: ЕПА/БГНЕС

О т днес България официално навлезе в непознати води. Докато Румен Радев подготвя своя партиен скок, новата стопанка на „Дондуков“ 2, Илияна Йотова, се изправя пред най-трудния пъзел: кой ще управлява държавата до изборите?

Днес (23 януари 2026 г.), Илияна Йотова влезе в историята не просто като първата жена президент, а като лидерът, който трябва да реши политическото уравнение с много неизвестни. Основният въпрос в кулоарите на парламента вече не е „защо Радев си тръгна“, а „кой ще бъде в кабинета на Йотова“.

Според чл. 99, ал. 5 от Конституцията, Йотова трябва да избере премиер от строго определен списък. Проблемът е, че списъкът е „къс“, а желаещите – още по-малко.

  • Рая Назарян (ГЕРБ): Вече даде знаци, че би отказала, за да не се тълкува кабинетът като тясно партиен на ГЕРБ.
  • Димитър Радев (БНБ): Управителят на централната банка многократно подчерта, че въвличането на БНБ в политиката е опасно за еврозоната.
  • Андрей Гюров (ПП-ДБ): Смятан за „единствения шанс за честни избори“ от едни и за „политическо острие“ от други.
  • Димитър Главчев: Последният служебен премиер, който може да се окаже „най-лесният“ избор за приемственост.
Ключовата фигура: Защо всички гледат към Андрей Гюров?

В списъка с потенциални премиери (т.нар. „домова книга“) името на подуправителя на БНБ Андрей Гюров свети най-ярко. Анализатори и политически опоненти го определят като „фигурата на раздора и надеждата“ едновременно.

Защо той? Гюров е рядък хибрид – технократ с политически опит. Като бивш председател на ПГ на ПП-ДБ, той има доверието на едната страна, а като подуправител на БНБ притежава експертизата, необходима за финализиране на приемането на еврото.

Тайният план: В кулоарите се говори, че именно Гюров е човекът, който може да балансира между амбициите на старите си колеги от „Промяната“ и новата реалност на „Дондуков“ 2.

Кулоарни слухове: Кои имена се спрягат за министри?

Премиер - Андрей Гюров - най-балансираната фигура в „домовата книга“.
МВР министър - Калин Стоянов (или негов заместник) - ГЕРБ и ДПС биха искали приемственост, но ПП-ДБ ще настояват за смяна.
Министър на финансите - Людмила Петкова - Доказан експерт, който гарантира, че въвеждането на еврото няма да спре.
Външен министър - Зарица Динкова - Спряга се като фигура, която може да успокои Брюксел след сътресенията.

Какви са сроковете пред Йотова

След конституционните промени от декември 2023 г. процедурата е коренно различна от това, което познавахме години наред. Сега Илияна Йотова трябва да действа в условията на т.нар. „непрекъсваемост на парламента“, което означава, че Народното събрание няма да бъде разпуснато, а ще работи паралелно със служебния кабинет.

Ето точната процедура и сроковете по Конституция:

Йотова не може да назначи когото си поиска за министър председател. Тя е длъжна да избере служебен министър-председател само измежду 10 конкретни лица - т.нар. домова книга:

  • Председателя на Народното събрание
  • Управителя или тримата подуправители на БНБ
  • Председателя или двамата заместник-председатели на Сметната палата
  • Омбудсмана или неговия заместник

В Конституцията няма фиксиран срок в дни, в който Йотова трябва да подпише указа за служебен кабинет след оставката на президента. Практиката показва, че това обикновено се случва до 1-2 седмици. Първо тя трябва да проведе консултации с всички парламентарни групи (което започва веднага).

За насрочването на изборите сроковете са по-категорични. Новите парламентарни избори трябва да се проведат не по-късно от два месеца след прекратяването на пълномощията на предходното правителство. В общественото пространство се спряга март като месец за изборите, а някои партии като ГЕРБ и ПП-ДБ дори стигнаха до там, че да изразят предпочитанията си конкретно за 29 март като дата.

Навигация между чука и наковалнята

Голямото предизвикателство пред Йотова е да не допусне служебното правителство да изглежда като „инструмент за отмъщение“ на Радев или като „предизборен щаб“ на ГЕРБ.

ГЕРБ и ДПС ще следят под лупа всяко движение на МВР и електронното управление. За тях кабинетът трябва да е максимално неутрален, за да не се повтори сценарият със „силовите“ министерства от времето на служебните кабинети на Радев. За ПП-ДБ Гюров е най-приемливият вариант.

Въпросът: „Позитано“ 20 или нов път?

Въпросът, който вълнува всички, е дали Илияна Йотова ще успее да избяга от сянката на своите политически корени. Като дългогодишен кадър на БСП, тя винаги е била „червената дама“ на българската политика.

Сега обаче тя има шанса да докаже, че може да бъде национален лидер. Ще бъде ли нейното правителство „неутрално“? Вероятно не в пълния смисъл на думата.

В България служебните кабинети винаги са били поле за преразпределение на влияние. Но ако Йотова успее да организира честни избори в условията на пълна ротация на лева с еврото, тя ще си осигури място в историята като успешния миротворец на 2026 г.

