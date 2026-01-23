България

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков" 2

23 януари 2026, 10:50
К онституционния съд заседава по предсрочното прекратяване на пълномощията на Румен Радев, политическата сцена в България навлиза в непознати води, а в центъра на събитията застава една от най-подготвените фигури в държавата – Илияна Йотова. Тя встъпва в правомощията на президент като политик с над 30-годишен стаж, преминал през школата на журналистиката, партийната йерархия и европейската дипломация.

От „По света и у нас“ до голямата политика

Кариерата на Йотова започва пред очите на цяла България. През 90-те години тя е едно от знаковите лица на БНТ. Като водещ на новините и ръководител на актуалните предавания, тя изгражда стил на общуване, който по-късно ще се окаже безценен в политиката – умението да говори директно, да владее емоциите си и да задава неудобни въпроси.

Преходът ѝ от журналистиката към политиката през 1997 г. не е случаен. Тя поема пресцентъра на БСП в един от най-трудните моменти за партията (след събитията от януари 1997 г.), доказвайки, че притежава способност да гради имидж в условия на криза.

„Българският глас“ в Брюксел

Преди да стане вицепрезидент, Илияна Йотова натрупа международен опит като евродепутат (2007–2017 г.) В Брюксел тя се превръща в експерт по едни от най-чувствителните теми за Европа:

Миграционната криза: Йотова беше един от основните докладчици по темите за убежището и сигурността.

Борбата с тероризма: Активно участваше в дебатите за общоевропейската сигурност.

Правата на гражданите: Участваше в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE).

Този европейски опит ѝ дава самочувствието на държавник, който познава механизмите на властта не само в София, но и в сърцето на ЕС.

Енигмата на „Дондуков“ 2: Повече от вицепрезидент

През 2016 г. мнозина видяха в нейния избор за вицепрезидент на Румен Радев опит за баланс – опитният политик Йотова, до стратегическия, но неопитен тогава в политиката генерал Радев. Докато Радев се фокусираше върху сигурността, отбраната и геополитическите сблъсъци, Йотова балансираше с други, по-малко щекотливи теми. Тя направи темата за българите в чужбина своя кауза – не само административно, но и емоционално. Обиколи десетки общности от Тараклия до Чикаго, борейки се за съхраняването на българските училища и език.

Стил на управление и лични качества

Йотова е известна със своя прагматизъм. Говори френски и руски. Обича да се обосновава фактологично. Успява да поддържа диалог дори с политически опоненти, с които Радев е в открита война. А по някои теми като Северна Македония тя често е по-категорична и от президента.

Първата жена президент – какво да очакваме?

След днешното решение на Конституционния съд, поемайки функциите на държавен глава, Илияна Йотова влиза в историята. Тя наследява една дълбоко разделена политическа класа и общество в очакване на нови избори. Очакванията са тя да внесе повече институционално спокойствие и да използва дипломатическия си опит, за да балансира на политическия терен.

Коя е Илияна Йотова?

Илияна Малинова Йотова е родена на 24 октомври 1964 г. в София. Завършва 9-а Френска езикова гимназия, а през 1989 г. придобива магистърска степен по българска и френска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира в Националната школа по администрация (ENA) във Франция и в Центъра по европейски въпроси в Страсбург. Професионалният ѝ път започва в Българската национална телевизия (1990 – 1997 г.), където е репортер, водещ на новини и директор на дирекция „Новини и актуални предавания“. Политическата си кариера стартира като ръководител на Пресцентъра на БСП (1997 – 2005 г.). Била е народен представител в 40-ото Народно събрание (2005 – 2007 г.) и член на Европейския парламент в продължение на два мандата (2007 – 2017 г.). През януари 2017 г. встъпва в длъжност като вицепрезидент на Република България, а през 2022 г. започва своя втори мандат на поста, който сега заменя с президентския. Владее френски и руски език.

