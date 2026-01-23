Първият джентълмен на България: Кой е съпругът на президента Илияна Йотова

"Вързаха ме с белезници и ме ритаха в главата": Мъж е със счупен нос и сътресение след побой в дискотека

А ндрей Йотов не е типичният „първи джентълмен“. Той е професор, медик от световна класа и човек, който съзнателно избира да остане в сянката на прожекторите, но на предната линия в операционната.

Докато Илияна Йотова изкачваше всяко стъпало на политическата стълбица – от новинарското студио на БНТ до залите на Европейския парламент и „Дондуков“ 2 – до нея винаги е стоял един и същ мъж. Андрей Йотов. Днес, когато тя официално поема функциите на държавен глава, той влиза в необичайната за българската реалност роля на „първи джентълмен“. Но ако очаквате да го виждате често на светски приеми, вероятно ще останете разочаровани. Проф. Йотов е човек на скалпела, а не на протокола.

Любов от студентската скамейка

Историята им започва в зората на 80-те години. Илияна е студентка по българска филология, а Андрей следва медицина. Срещат се в Първа градска болница, където тя работи като санитарка, преди да започне кариерата си в телевизията. Оженват се през 1985 г. и оттогава са неразделни. За него тя казва, че е „най-големият ѝ критик и най-верният ѝ приятел“. За нея той е пристанът, където политиката не е разрешена.

Световно име в медицината

Проф. д-р Андрей Йотов е един от най-авторитетните ортопед-травматолози в България. Дълги години оглавяваше клиниката по Травматология във ВМА, а по-късно и в „Пирогов“ и „Софиямед“. Хиляди българи дължат здравето си на неговите ръце. Неговата кариера е доказателство, че успехът на Илияна Йотова не е за сметка на неговия собствен. Напротив – двамата са пример за „Power Couple“ (влиятелна двойка), в която всеки е лидер в своята сфера.

Философията на тишината

Андрей Йотов рядко дава интервюта и още по-рядко коментира политическите битки на съпругата си. В малкото моменти, в които е споделял подробности от личния им живот, той подчертава, че двамата имат негласна уговорка – проблемите от работата остават пред вратата на дома им.

„Вкъщи тя не е вицепрезидент, а сега и президент. Тя е съпруга и майка“, споделя той преди време. Двамата имат един син – Марин, който е завършил финанси в Лондон, но също като родителите си предпочита да гради кариерата си без излишен шум.

Предизвикателството на новата роля

Като съпруг на първата жена президент в историята на България, проф. Йотов е изправен пред любопитен протоколен казус. В световната практика „първите господа“ обикновено се фокусират върху хуманитарни каузи или здравеопазване. Андрей Йотов вече прави това всеки ден в операционната.

Вероятно неговото присъствие до Илияна Йотова ще остане такова, каквото е било винаги – дискретно, стабилно и изпълнено с респект. В свят, в който властта често разделя семействата, техният 40-годишен съюз е може би най-силният „сертификат за стабилност“, с който новият президент влиза в своя мандат.

България вече има своя първи жена президент. И тя има най-добрия възможен тил – един професор.