Светослав Бенчев: Няма проблеми с доставките на горива за България

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П ет месеца след избухването на военния конфликт между Иран, САЩ и Израел несигурността на световните енергийни пазари продължава да се усеща. Въпреки че през последните дни активни бойни действия не се водят и отново се заговори за възможни мирни преговори, Ормузкият проток остава блокиран за корабоплаване. Това продължава да създава напрежение на петролните пазари, а през изминалата седмица цената на суровия петрол за кратко достигна 100 долара за барел.

Има ли опасност от недостиг на горива в България

Въпреки международната обстановка към момента няма риск от недостиг на горива в България. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев пред NOVA.

„Все още няма проблем с доставките на петрол у нас и се надявам да няма. Преди два дни разговаряхме с представители на рафинерията. Необходимите количества суров петрол са осигурени до средата на септември. Планирани са и следващи доставки, така че към момента ситуацията изглежда спокойна по отношение на снабдяването с горива в страната“, заяви Бенчев.

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Възможно е ново поскъпване на пропан-бутана

По думите му най-сериозното притеснение в момента не е свързано с наличностите, а с цените на някои горива, най-вече на пропан-бутана.

„При него котировките не се определят ежедневно, както е при останалите нефтопродукти, а на месечна база. Очакваме новата месечна цена, която най-вероятно ще бъде по-висока заради случващото се в Близкия изток. Вероятно ще има известно поскъпване“, обясни той.

Бенчев посочи, че през следващите около месец и половина не се очакват затруднения със снабдяването.

„Към днешна дата и през следващите около месец и половина доставките са осигурени. След това всичко ще зависи от развитието на международната обстановка. Правим всичко възможно и съм убеден, че няма да има проблеми“, допълни той.

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Защо горивата поскъпват

Председателят на Българската петролна и газова асоциация коментира и покачването на цените по бензиностанциите през последните седмици.

Според него крайните цени не зависят единствено от стойността на суровия петрол, а и от международните котировки на готовите нефтопродукти.

„Една рафинерия не може да продава на цена, по-ниска от международните котировки. Въпреки това, ако погледнем статистиката, България продължава да е сред държавите с най-ниски цени на бензина и дизела в Европейския съюз. Изключение е единствено Малта, която е специфичен случай“, подчерта Бенчев.

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По думите му дизелът е поскъпнал най-сериозно, като увеличението му е достигнало около 16% само за седмица.

„Това е резултат от процесите на международните пазари. За съжаление, не можем да избягаме от тях“, каза още той.

Дерогациите остават ключов въпрос

Бенчев обърна внимание и на предстоящото изтичане на дерогациите, които са от съществено значение за работата на бургаската рафинерия.

По думите му на 13 август изтича дерогацията по британските санкции, а на 29 октомври – американската. Той подчерта, че е важно решенията по двата въпроса да бъдат взети навреме, тъй като доставките на суров петрол трябва да се договарят предварително.

„Ако има яснота 20-30 дни по-рано, това ще даде допълнителна сигурност, че няма да възникнат проблеми с доставките на суров петрол“, обясни той.

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България е в по-добра позиция

В заключение Светослав Бенчев предупреди, че при продължително задълбочаване на кризата в Близкия изток последствията за световния енергиен пазар могат да бъдат сериозни. Въпреки това той изрази увереност, че към момента България е в по-благоприятна позиция от редица други европейски държави.

„Засега страната ни е сравнително добре. Разполагаме с работеща рафинерия и осигурени доставки, което ни поставя в по-добра позиция от някои европейски държави, които закриха собствените си рафинерии и разчитат изцяло на внос на готови горива“, заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация.