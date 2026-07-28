България

Светослав Бенчев: Няма проблеми с доставките на горива за България

Страната ни е в по-добра позиция заради работещата рафинерия, категоричен е председателят на Българска петролна и газова асоциация

Василена Василева Василена Василева

28 юли 2026, 07:16
ПП връчва петиция за вето върху Бюджет 2026 на президента Илияна Йотова

ПП връчва петиция за вето върху Бюджет 2026 на президента Илияна Йотова
Промените в Изборния кодекс ще бъдат разгледани на второ четене в правната комисия

Промените в Изборния кодекс ще бъдат разгледани на второ четене в правната комисия
Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите

Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите
Рязко поскъпване на горивата в България

Рязко поскъпване на горивата в България
Автобус скъса мантинела и влезе в насрещното в София, петима ранени

Автобус скъса мантинела и влезе в насрещното в София, петима ранени
БСП ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент

БСП ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент
Засилват охраната на летище „Безмер“ и небето ни след среща в МС

Засилват охраната на летище „Безмер“ и небето ни след среща в МС
Иран с остри критики към България заради американските самолети: Носите отговорност

Иран с остри критики към България заради американските самолети: Носите отговорност

П ет месеца след избухването на военния конфликт между Иран, САЩ и Израел несигурността на световните енергийни пазари продължава да се усеща. Въпреки че през последните дни активни бойни действия не се водят и отново се заговори за възможни мирни преговори, Ормузкият проток остава блокиран за корабоплаване. Това продължава да създава напрежение на петролните пазари, а през изминалата седмица цената на суровия петрол за кратко достигна 100 долара за барел.

Има ли опасност от недостиг на горива в България

Въпреки международната обстановка към момента няма риск от недостиг на горива в България. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев пред NOVA.

„Все още няма проблем с доставките на петрол у нас и се надявам да няма. Преди два дни разговаряхме с представители на рафинерията. Необходимите количества суров петрол са осигурени до средата на септември. Планирани са и следващи доставки, така че към момента ситуацията изглежда спокойна по отношение на снабдяването с горива в страната“, заяви Бенчев.

Бенчев: Цената на петрола може до стигне до 150 долара

  • Възможно е ново поскъпване на пропан-бутана

По думите му най-сериозното притеснение в момента не е свързано с наличностите, а с цените на някои горива, най-вече на пропан-бутана.

„При него котировките не се определят ежедневно, както е при останалите нефтопродукти, а на месечна база. Очакваме новата месечна цена, която най-вероятно ще бъде по-висока заради случващото се в Близкия изток. Вероятно ще има известно поскъпване“, обясни той.

Бенчев посочи, че през следващите около месец и половина не се очакват затруднения със снабдяването.

„Към днешна дата и през следващите около месец и половина доставките са осигурени. След това всичко ще зависи от развитието на международната обстановка. Правим всичко възможно и съм убеден, че няма да има проблеми“, допълни той.

Румен Спецов: България е напълно обезпечена с горива, към момента няма риск от недостиг

  • Защо горивата поскъпват

Председателят на Българската петролна и газова асоциация коментира и покачването на цените по бензиностанциите през последните седмици.

Според него крайните цени не зависят единствено от стойността на суровия петрол, а и от международните котировки на готовите нефтопродукти.

„Една рафинерия не може да продава на цена, по-ниска от международните котировки. Въпреки това, ако погледнем статистиката, България продължава да е сред държавите с най-ниски цени на бензина и дизела в Европейския съюз. Изключение е единствено Малта, която е специфичен случай“, подчерта Бенчев.

Експерт предупреди: Има риск от недостиг на петрол, ако Ормузкият проток остане блокиран

По думите му дизелът е поскъпнал най-сериозно, като увеличението му е достигнало около 16% само за седмица.

„Това е резултат от процесите на международните пазари. За съжаление, не можем да избягаме от тях“, каза още той.

Дерогациите остават ключов въпрос

Бенчев обърна внимание и на предстоящото изтичане на дерогациите, които са от съществено значение за работата на бургаската рафинерия.

По думите му на 13 август изтича дерогацията по британските санкции, а на 29 октомври – американската. Той подчерта, че е важно решенията по двата въпроса да бъдат взети навреме, тъй като доставките на суров петрол трябва да се договарят предварително.

„Ако има яснота 20-30 дни по-рано, това ще даде допълнителна сигурност, че няма да възникнат проблеми с доставките на суров петрол“, обясни той.

Бензинът и дизелът тръгват нагоре? Експерти с прогноза за следващите седмици

  • България е в по-добра позиция

В заключение Светослав Бенчев предупреди, че при продължително задълбочаване на кризата в Близкия изток последствията за световния енергиен пазар могат да бъдат сериозни. Въпреки това той изрази увереност, че към момента България е в по-благоприятна позиция от редица други европейски държави.

„Засега страната ни е сравнително добре. Разполагаме с работеща рафинерия и осигурени доставки, което ни поставя в по-добра позиция от някои европейски държави, които закриха собствените си рафинерии и разчитат изцяло на внос на готови горива“, заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите

Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп: Готов съм на военни действия, ако преговорите с Иран се провалят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп: Готов съм на военни действия, ако преговорите с Иран се провалят

Светослав Бенчев: Няма проблеми с доставките на горива за България

Светослав Бенчев: Няма проблеми с доставките на горива за България

Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце

Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
27 юли: Началото на първата карантина в историята на човечеството
Ексклузивно

27 юли: Началото на първата карантина в историята на човечеството

Преди 1 ден
Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната
Ексклузивно

Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

Преди 1 ден
Скрита опасност: Има плодове, които са строго забранени за някои хора
Ексклузивно

Скрита опасност: Има плодове, които са строго забранени за някои хора

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството

28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството

Любопитно Преди 12 минути

Светите Прохор, Никанор, Тимон и Пармен са сред първите седем дякони, избрани от апостолите да служат на християнската общност и да разпространяват Христовото учение

<p>Израел и Ливан подновяват мирните преговори</p>

Израел и Ливан подновяват мирните преговори в Рим

Свят Преди 18 минути

Разговорите ще се проведат от 4 до 6 август с посредничеството на САЩ, а сред основните теми са изтеглянето на израелските сили от Южен Ливан и изпълнението на рамковото споразумение

Хулиган "минира" дупките в голф игрище

Загадка обхвана САЩ: Кой "отрови" голф игрището на Мичиган?

Свят Преди 1 час

University of Michigan разследва необичаен инцидент, при който всичките 18 тренировъчни зони на прочутото игрище са били повредени

Снимката е илюстративна

Историческо: За първи път хуманоидни роботи извършиха операция на живо животно

Любопитно Преди 1 час

Екип от инженери и хирурзи от Калифорнийския университет в Сан Диего (UCSD) обедини усилия, за да провери колко полезни могат да бъдат тези двукраки хуманоидни роботи в операционната зала

Дипломатичекси скандал, САЩ бойкотираха Франция в ООН

Дипломатичекси скандал, САЩ бойкотираха Франция в ООН

Свят Преди 9 часа

Франция разкритикува Вашингтон, че се е присъединил към Русия

Бърнам обеща нова мощна военна технология на Украйна

Бърнам обеща нова мощна военна технология на Украйна

Свят Преди 10 часа

Зеленски благодари за „важния сигнал за подкрепа“

Намериха издирваното момиче на 12 г., изчезнало в София

Намериха издирваното момиче на 12 г., изчезнало в София

България Преди 10 часа

Детето е напълно глухо

Франция арестува 162 души за пожарите

Франция арестува 162 души за пожарите

Свят Преди 10 часа

Лекорню призова гражданите да предприемат превантивни мерки

Иран опроверга Тръмп: Не водим никакви преговори със САЩ

Иран опроверга Тръмп: Не водим никакви преговори със САЩ

Свят Преди 11 часа

Тръмп: В момента разговаряме с Иран

Откриха 300 бомби от Втората световна воийна и тонове токсични отпадъци в Атина

Откриха 300 бомби от Втората световна воийна и тонове токсични отпадъци в Атина

Свят Преди 12 часа

В района до 1993 г. е действала американска военна база

Полша заплаши Украйна да продаде МиГ-29 на България

Полша заплаши Украйна да продаде МиГ-29 на България

Свят Преди 13 часа

Варшава очаква в замяна на самолетите украинско ноу-хау за дронове

Зеленски: Иран и Северна Корея вече нападнаха Украйна

Зеленски: Иран и Северна Корея вече нападнаха Украйна

Свят Преди 14 часа

Украинският президент изрази надежда, че Техеран няма да увеличи подкрепата си за Москва

Румъния експулсира руски дипломат

Румъния експулсира руски дипломат

Свят Преди 14 часа

На посланика са били представени останки от дрон тип „Шахед“

Ниските цени на храненето навън помагат на Слънчев бряг да остане сред най-достъпните семейни дестинации в Европа.

Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семейства в Европа

България Преди 15 часа

Българският курорт отстъпва само на Алгарве, но класацията не включва пътя и настаняването

Петър Павел, президент на Чешката република

Необичайна роля: Президентът на Чехия стана фотограф на Формула 1

Свят Преди 15 часа

Държавният глава на Чехия Петър Павел се появи на пистата „Хунгароринг“ с професионален апарат и официална акредитация от ФИА. Страстта му към моторните спортове не е само хоби – с кадрите си той събира хиляди евро за благотворителност

Ще арестуват ли Нетаняху в Ню Йорк?

Ще арестуват ли Нетаняху в Ню Йорк?

Свят Преди 15 часа

Миналата седмица Мамдани оттегли тази заплаха, признавайки, че няма законови правомощия

Всичко от днес

От мрежата

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg

Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

dogsandcats.bg
1

Дунав падна до рекордно ниски нива

sinoptik.bg
1

Жега в края на юли и началото на август

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 28 юли, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 28 юли, вторник

Edna.bg

ЦСКА 1948 няма право на грешка срещу Спартак Търнава

Gong.bg

Турски гранд предложи 40 млн. евро за Рафаел Леао

Gong.bg

Водачът, хванат с над 5 промила алкохол - прецедент в Шуменско за последните 10 години

Nova.bg

След катастрофата с рейс на „Цариградско шосе” в София: Каква е причината за инцидента

Nova.bg