Баща и дъщеря загинаха на плажа Фистрал след инцидент в морето

Баща и дъщеря са загинали, след като са били извадени от морето край плажа Фистрал в Нюкей, Корнуол. Жертвите са на около 60 и 30 години и са от Донкастър.

Семейството отправи молба за помощ за откриването на дамската чанта на загиналата жена, която има голяма сантиментална стойност. Полицията призовава всеки, който я намери, да се свърже с властите.

В същия ден е станал и втори фатален инцидент на плаж в Уест Уитъринг, Съсекс, където един мъж е загинал, а друг е откаран в болница, след като и двамата са изпаднали в беда във водата.

BREAKING🚨Man and woman die after getting into difficulty in water off popular British beachhttps://t.co/32qroZnk2F — GB News (@GBNEWS) July 27, 2026

Баща и дъщеря загинаха, след като изпаднаха в беда в морето край популярния плаж Фистрал в Нюкей, графство Корнуол. В същия ден спасителните служби реагираха и на друг фатален инцидент край бреговете на Съсекс, предава The Independent .

Полицията е била извикана на плажа Фистрал в Нюкей около 21:45 ч. в неделя вечерта след сигнал, че двама души са били извадени от водата. Мъж на около 60 години и жена на около 30 години, и двамата от Донкастър, са били обявени за починали на място.

Полицията на Девън и Корнуол съобщи, че семейството на загиналите отправя молба за съдействие за откриването на дамската чанта на жената, която има голяма сантиментална стойност. Тя е описана като кожена чанта с презрамка за рамо, в оранжев или прасковен цвят, с приблизителни размери 30 на 30 сантиметра.

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Говорител на полицията заяви:

„Баща и дъщеря за съжаление загинаха след инцидент на плажа Фистрал в Нюкей в неделя вечерта. Полицията беше уведомена от Югозападната служба за спешна медицинска помощ около 21:45 ч. на 26 юли, след като постъпи сигнал, че двама души са били извадени от водата.

На мястото пристигнаха спасителни екипи на бреговата охрана от Нюкей, Падстоу и Сейнт Агнес, заедно със спасителните лодки на Кралския национален институт за спасяване на море (RNLI) в Нюкей и хеликоптер на бреговата охрана на Негово Величество.

Въпреки всички усилия на спасителните служби, жена на около 30 години и мъж на около 60 години, и двамата от Донкастър, бяха обявени за починали на място.

Семействата им са уведомени, а мислите ни са с тях в този изключително тежък момент.“

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Всеки, който намери чантата, е помолен да я предаде в полицейския участък в Нюкей или да се свърже с полицията, като посочи номер на инцидента 50260197209.

Отделно, в неделя следобед полицията в Съсекс е получила сигнал за инцидент на плаж край Пауънд Роуд в Уест Уитъринг около 14:30 ч., след като двама мъже са изпаднали в затруднение във водата.

И двамата са били извадени от морето и са получили медицинска помощ на място. Единият мъж е починал, а другият е транспортиран в болница. Полицията уточни, че по първоначални данни двамата мъже не са се познавали.

В неделя следобед температурата в Уест Уитъринг е достигнала 26,5 градуса по Целзий. В Нюкей максималната температура, отчетена от британската метеорологична служба, е била 20,2 градуса.