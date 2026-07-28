Свят

Израел и Ливан подновяват мирните преговори в Рим

Разговорите ще се проведат от 4 до 6 август с посредничеството на САЩ, а сред основните теми са изтеглянето на израелските сили от Южен Ливан и изпълнението на рамковото споразумение

Василена Василева Василена Василева

28 юли 2026, 07:43
Израел и Ливан подновяват мирните преговори в Рим
Източник: iStock photos/Getty images

С ледващият кръг от преговорите между Израел и Ливан ще се проведе в Рим от 4 до 6 август. Това потвърди Държавният департамент на САЩ на фона на подготовката на Израел за изтегляне от две т.нар. „пилотни зони“ в Южен Ливан.

За предстоящите разговори първи съобщи миналата седмица италианският външен министър Антонио Таяни. Срещите ще се проведат с посредничеството на Съединените щати и са част от усилията за трайно намаляване на напрежението между двете съседни държави.

От Държавния департамент посочиха, че в Рим технически експертни групи ще работят по изпълнението на рамковото споразумение, постигнато след началото на конфликта между Израел и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.

Сред основните теми на разговорите ще бъдат разширяването на процеса с „пилотните зони“, уреждането на оставащите гранични спорове и подготовката на всеобхватно споразумение за мир и сигурност.

  • Какво предвижда рамковото споразумение

Рамковото споразумение беше постигнато след избухването на войната между Израел и „Хизбула“ на 2 март, на фона на по-широката ескалация на напрежението в Близкия изток.

Документът предвижда прекратяване на бойните действия на територията на Ливан, разоръжаване на „Хизбула“, разполагане на ливанската армия в южните райони на страната и поетапно изтегляне на израелските сили от две определени „пилотни зони“.

По думите на американски представител натрупаният опит от първите зони ще помогне механизмът да бъде усъвършенстван, преди да бъде разширен и в други райони.

  • Ливан обвинява Израел в нарушения

Въпреки дипломатическите усилия напрежението по границата остава. Ливанската армия обвини Израел, че продължава военните си операции в южната част на страната, което според Бейрут възпрепятства пълното разгръщане на ливанските въоръжени сили съгласно постигнатото споразумение.

Ливанските власти съобщават, че въпреки относителното затишие през последните дни в района продължават периодични израелски въздушни удари и артилерийски обстрел.

Предстоящите разговори в Рим се разглеждат като ключов етап в опитите за стабилизиране на ситуацията по израелско-ливанската граница и за постигане на по-трайно споразумение, което да намали риска от нова ескалация в региона.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Израел Ливан преговори Хизбула САЩ Южен Ливан граничен спор пилотни зони мирно споразумение Близък изток
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите

Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп: Готов съм на военни действия, ако преговорите с Иран се провалят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп: Готов съм на военни действия, ако преговорите с Иран се провалят

Светослав Бенчев: Няма проблеми с доставките на горива за България

Светослав Бенчев: Няма проблеми с доставките на горива за България

Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце

Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Собствениците на EV са по-щастливи от колите си в почти всяко отношение

Собствениците на EV са по-щастливи от колите си в почти всяко отношение

carmarket.bg
27 юли: Началото на първата карантина в историята на човечеството
Ексклузивно

27 юли: Началото на първата карантина в историята на човечеството

Преди 1 ден
Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната
Ексклузивно

Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

Преди 1 ден
Скрита опасност: Има плодове, които са строго забранени за някои хора
Ексклузивно

Скрита опасност: Има плодове, които са строго забранени за някои хора

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството

28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството

Любопитно Преди 12 минути

Светите Прохор, Никанор, Тимон и Пармен са сред първите седем дякони, избрани от апостолите да служат на християнската общност и да разпространяват Христовото учение

ПП връчва петиция за вето върху Бюджет 2026 на президента Илияна Йотова

ПП връчва петиция за вето върху Бюджет 2026 на президента Илияна Йотова

България Преди 49 минути

Над 32 000 граждани са се подписали под искането

Снимката е илюстративна

Историческо: За първи път хуманоидни роботи извършиха операция на живо животно

Любопитно Преди 1 час

Екип от инженери и хирурзи от Калифорнийския университет в Сан Диего (UCSD) обедини усилия, за да провери колко полезни могат да бъдат тези двукраки хуманоидни роботи в операционната зала

Рязко поскъпване на горивата в България

Рязко поскъпване на горивата в България

България Преди 9 часа

Бензин А95 се продава средно за 1,54 евро за литър

Дипломатичекси скандал, САЩ бойкотираха Франция в ООН

Дипломатичекси скандал, САЩ бойкотираха Франция в ООН

Свят Преди 9 часа

Франция разкритикува Вашингтон, че се е присъединил към Русия

Бърнам обеща нова мощна военна технология на Украйна

Бърнам обеща нова мощна военна технология на Украйна

Свят Преди 10 часа

Зеленски благодари за „важния сигнал за подкрепа“

Намериха издирваното момиче на 12 г., изчезнало в София

Намериха издирваното момиче на 12 г., изчезнало в София

България Преди 10 часа

Детето е напълно глухо

Франция арестува 162 души за пожарите

Франция арестува 162 души за пожарите

Свят Преди 10 часа

Лекорню призова гражданите да предприемат превантивни мерки

Откриха 300 бомби от Втората световна воийна и тонове токсични отпадъци в Атина

Откриха 300 бомби от Втората световна воийна и тонове токсични отпадъци в Атина

Свят Преди 12 часа

В района до 1993 г. е действала американска военна база

Полша заплаши Украйна да продаде МиГ-29 на България

Полша заплаши Украйна да продаде МиГ-29 на България

Свят Преди 13 часа

Варшава очаква в замяна на самолетите украинско ноу-хау за дронове

Зеленски: Иран и Северна Корея вече нападнаха Украйна

Зеленски: Иран и Северна Корея вече нападнаха Украйна

Свят Преди 14 часа

Украинският президент изрази надежда, че Техеран няма да увеличи подкрепата си за Москва

Румъния експулсира руски дипломат

Румъния експулсира руски дипломат

Свят Преди 14 часа

На посланика са били представени останки от дрон тип „Шахед“

Ниските цени на храненето навън помагат на Слънчев бряг да остане сред най-достъпните семейни дестинации в Европа.

Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семейства в Европа

България Преди 15 часа

Българският курорт отстъпва само на Алгарве, но класацията не включва пътя и настаняването

Петър Павел, президент на Чешката република

Необичайна роля: Президентът на Чехия стана фотограф на Формула 1

Свят Преди 15 часа

Държавният глава на Чехия Петър Павел се появи на пистата „Хунгароринг“ с професионален апарат и официална акредитация от ФИА. Страстта му към моторните спортове не е само хоби – с кадрите си той събира хиляди евро за благотворителност

Ще арестуват ли Нетаняху в Ню Йорк?

Ще арестуват ли Нетаняху в Ню Йорк?

Свят Преди 15 часа

Миналата седмица Мамдани оттегли тази заплаха, признавайки, че няма законови правомощия

Кой е най-умният зодиакален знак? Класацията на астролозите изненада мнозина

Кой е най-умният зодиакален знак? Класацията на астролозите изненада мнозина

Любопитно Преди 15 часа

Интелигентността има много лица – от студения аналитичен ум и светкавичната логика, през творческото въображение, до изтънчената емоционална интелигентност

Всичко от днес

От мрежата

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg

Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

dogsandcats.bg
1

Дунав падна до рекордно ниски нива

sinoptik.bg
1

Жега в края на юли и началото на август

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 28 юли, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 28 юли, вторник

Edna.bg

ЦСКА 1948 няма право на грешка срещу Спартак Търнава

Gong.bg

Турски гранд предложи 40 млн. евро за Рафаел Леао

Gong.bg

Водачът, хванат с над 5 промила алкохол - прецедент в Шуменско за последните 10 години

Nova.bg

След катастрофата с рейс на „Цариградско шосе” в София: Каква е причината за инцидента

Nova.bg