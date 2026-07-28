Израел и Ливан подновяват мирните преговори в Рим

С ледващият кръг от преговорите между Израел и Ливан ще се проведе в Рим от 4 до 6 август. Това потвърди Държавният департамент на САЩ на фона на подготовката на Израел за изтегляне от две т.нар. „пилотни зони“ в Южен Ливан.

За предстоящите разговори първи съобщи миналата седмица италианският външен министър Антонио Таяни. Срещите ще се проведат с посредничеството на Съединените щати и са част от усилията за трайно намаляване на напрежението между двете съседни държави.

От Държавния департамент посочиха, че в Рим технически експертни групи ще работят по изпълнението на рамковото споразумение, постигнато след началото на конфликта между Израел и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.

Сред основните теми на разговорите ще бъдат разширяването на процеса с „пилотните зони“, уреждането на оставащите гранични спорове и подготовката на всеобхватно споразумение за мир и сигурност.

Какво предвижда рамковото споразумение

Рамковото споразумение беше постигнато след избухването на войната между Израел и „Хизбула“ на 2 март, на фона на по-широката ескалация на напрежението в Близкия изток.

Документът предвижда прекратяване на бойните действия на територията на Ливан, разоръжаване на „Хизбула“, разполагане на ливанската армия в южните райони на страната и поетапно изтегляне на израелските сили от две определени „пилотни зони“.

По думите на американски представител натрупаният опит от първите зони ще помогне механизмът да бъде усъвършенстван, преди да бъде разширен и в други райони.

Ливан обвинява Израел в нарушения

Въпреки дипломатическите усилия напрежението по границата остава. Ливанската армия обвини Израел, че продължава военните си операции в южната част на страната, което според Бейрут възпрепятства пълното разгръщане на ливанските въоръжени сили съгласно постигнатото споразумение.

Ливанските власти съобщават, че въпреки относителното затишие през последните дни в района продължават периодични израелски въздушни удари и артилерийски обстрел.

Предстоящите разговори в Рим се разглеждат като ключов етап в опитите за стабилизиране на ситуацията по израелско-ливанската граница и за постигане на по-трайно споразумение, което да намали риска от нова ескалация в региона.