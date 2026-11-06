Хиляди софиянци без парно: КЗП обеща неустойки и заплаши „Топлофикация“ със съд

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Х иляди абонати на „Топлофикация София“ продължават да са без парно и топла вода, въпреки че отоплителният сезон вече започна. Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова заяви, че засегнатите потребители имат право на неустойки за дните без отопление и предупреди, че дружеството може да бъде дадено на съд, ако не изплати дължимите компенсации.

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„На сайта на „Топлофикация“ няма обявени планови ремонти и профилактика в момента. Има хора, които от 90 дни са без топла вода. Парното беше пуснато в края на миналия месец - от 29 октомври. Вече 48-часовият гратисен период изтече. За всеки ден, в който хората са без парно, считано от 2 ноември, имат право на неустойка. Това пише в общите условия“, заяви Манолова пред NOVA.

КЗП ще следи дали в ноемврийските фактури на абонатите ще бъдат отразени дължимите неустойки за всеки ден без отопление.

Ако „Топлофикация София“ не изпълни задълженията си, Манолова заяви, че ще бъдат заведени два иска - един за изплащане на дължимите неустойки и втори, колективен, за нарушаване на потребителските интереси.

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КЗП иска график за възстановяване на парното

Ръководството на „Топлофикация София“ ще бъде изслушано следващата сряда на заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет (СОС).

Манолова заяви, че ще настоява дружеството да представи конкретен график за възстановяване на отоплението и да посочи как ще бъдат изплатени неустойките на засегнатите абонати.

„Трето - ще ги заплаша с колективни искове“, каза председателят на КЗП.

Тя допълни, че ще следи и за това в сметките на потребителите да не бъде начислявана такса за сградна инсталация за периодите, в които услугата не е предоставяна.

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Манолова предупреди и електроразпределителните дружества

Председателят на КЗП коментира и цените на електроенергията, като заяви, че комисията ще следи за евентуално неправомерно завишаване на отчетеното потребление от страна на електроразпределителните дружества.

„КЕВР определя цените. След като КЕВР са казали „няма да вдигаме цените“, няма да ги вдигнат. Това обаче не значи, че ЕРП-тата няма да надпишат потреблението на гражданите. Аз ще реагирам“, заяви Манолова.

Тя постави въпроса и за контрола върху електромерите, тъй като електроразпределителните дружества са собственици на измервателните уреди, отчитат потреблението и извършват проверките им.

„Абсурдна е ситуация, в която ЕРП-тата са собственици на електромерите, те ги отчитат, след това те ги проверяват, те купуват ток и от свободната енергия на борсата, и на регулиран пазар. Как се завъртат потоците - аз им обещавам, че детайлно ще бъде изяснено. Няма да ги оставя кражбата да бъде повторена“, каза тя.

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Надценки до 300% при храните

Манолова съобщи и за резултатите от проверките на цените на хранителните продукти. По думите ѝ до момента са установени надценки, достигащи 140% при млечните продукти и до 300% при зеленчуците.

„В Германия, откъдето са и най-големите вериги, процентите на надценките са между 15% и 25%. Това искам. С нищо по-малко няма да се съглася“, заяви председателят на КЗП.

Проверките се извършват съвместно с Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Министерството на земеделието. Манолова съобщи, че и в деня на интервюто е била затворена топла витрина заради лоша хигиена и липса на проследимост на продуктите.

Тя посочи, че най-сериозните санкции за установени нарушения могат да бъдат наложени от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

По думите ѝ, когато надценката на сходни продукти от една и съща продуктова категория в рамките на една и съща търговска верига се различава с повече от 10%, санкцията може да достигне до 10% от оборота.

Започват проверки и на цените на лекарствата

КЗП ще започне проверки и на цените на лекарствата и хранителните добавки.

Манолова обяви, че през следващите дни ще посети аптека в Гърция и ще сравни цените на медикаментите с тези в България.

„Ще отида да снимам цените в една аптека в Гърция и в България, за да видят хората в страна членка на Европейския съюз колко по-евтини са лекарствата“, заяви тя.