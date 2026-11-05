СОС отхвърли инвестиция от 9,6 млн. евро за домакинство на състезания по скейтборд в София

С толичният общински съвет (СОС) не прие доклада за организиране на три престижни международни състезания по скейтборд в София. За приемането на предложението бяха необходими 31 гласа, но „за“ гласуваха 30 общински съветници.

Докладът беше внесен от кмета Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров, както и от общинските съветници Димитър Петров, Иван Таков и Прошко Прошков. Той предвиждаше от бюджета на Столичната община да бъдат отделени 9,6 млн. евро за провеждането на събитията. Идеята бе София да кандидатства пред международната федерация World Skate за домакинство на две олимпийски квалификации през есента на 2027 г. и пролетта на 2028 г., които са част от пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис, както и на турнир от Световната купа по скейтборд през 2029 г.

Критиките на „Спаси София“

Лидерът на „Спаси София“ Борис Бонев определи сумата от близо 10 милиона евро като неоправдан разход, особено на фоне на сериозната липса на спортна инфраструктура в столицата. Той посочи, че в града липсват достатъчно скейт паркове, спортни зали и площадки, като даде пример с изградени съоръжения в Бургас, Стара Загора и Ямбол на стойност между 152 хил. и 300 хил. евро.

По думите му вместо средствата да се дават за такси за участие и домакинства с цел популяризиране в социалните мрежи, с тях е могло да бъдат построени над 30 спортни площадки и скейт паркове за децата. Бонев съобщи още, че на следващото заседание на СОС „Спаси София“ ще внесе собствен доклад за отпускане на средства за изграждането на 5 нови скейт парка в София.

Позицията на кмета Васил Терзиев и вносителите

Кметът Васил Терзиев от своя страна заяви, че столицата е пропуснала възможност да привлече около 45 млн. евро преки и непреки инвестиции в градската икономика. Според него около предложението е имало сериозно неразбиране и изкривяване на информацията, като това не е еднократна подкрепа за един спорт за сметка на други, а дългосрочна тригодишна инвестиция за утвърждаване на София като водеща туристическа дестинация.

Проектът е предвиждал изграждането на сертифицирани на световно ниво съоръжения за трите дисциплини (скейт, стрийт и рампа), каквито все още няма на Балканите, а инфраструктурата щяла да остане за града за подготовка на спортисти. Общинският съветник Димитър Петров представи финансови разчети, според които събитията щяха да донесат около 70 000 допълнителни нощувки, около 33 млн. евро постъпления в местната икономика и над 4 млн. евро от спонсорства, което би свело реалния брутен разход за София до около 3 милиона евро за целия период.