Започва изплащането на пенсиите за ноември

Изплащането на пенсиите за ноември чрез пощенските станции започва днес, 6 ноември, и ще продължи до 20 ноември (петък). Парите ще се раздават по предварително изготвен график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция.

Преводите на ноемврийските пенсии по банковите сметки на пенсионерите ще бъдат извършени на 6 ноември 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Пенсиите за ноември идват по-рано

През този месец отново ще се прилагат промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които влязоха в сила в края на юли тази година.

Според новите правила, когато 7-о и/или 20-о число на месеца се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва, съответно приключва, в предходния работен ден.

Кога ще бъдат изплатени обезщетенията за безработица

На 16 ноември предстои изплащането на обезщетенията за безработица за месеца.

Опашки за пенсии пред пощите

Информация за всички плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, може да бъде намерена в рубриката „Календар на плащанията“ на интернет страницата на института.