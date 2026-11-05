„Небето ви ще се обагри в червено“: Руска екстремистка група пое отговорност за бомбената заплаха на летище "Васил Левски"

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Тревога в небето над София: Два самолета от Европа кацнаха под специален режим заради бомбена заплаха

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И мейлът с бомбена заплаха, изпратен до летище "Васил Левски" в София на 5 ноември на фона на безпрецедентна вълна от подобни сигнали в Европа, е подписан от руската екстремистка група „Мъжка държава“. Това става ясно от текста на съобщението, с който АФП се е запознала.

„Ние, бойците на Мъжката държава, днес ще влезем в историята с действията си. Вашият феминистки режим ще помни това завинаги. Експлозията ще настъпи след 60 минути. Днес небето ви ще се обагри в червено“, се посочва в заплашителния имейл.

The Male State, a Russian far-right extremist group, has claimed responsibility for the bomb threats targeting European airports and aircraft this morning. The group, known as Мужское государство (Male State), is an extremist, Russian men's movement that promotes patriarchal ideology and far-right views. It has been associated with online harassment, intimidation and threats targeting women, minorities and LGBTQ+ people. — GeoInsider (@InsiderGeo) November 5, 2026

„Мъжка държава“ (Male State) е неофициално руско екстремистко мъжко движение, което пропагандира патриархални ценности и крайнодесни идеи. Към момента няма потвърждение дали съобщението действително е изпратено от представители на движението, нито дали то има отношение към останалите бомбени заплахи в Европа.

Само между 2 и 5 ноември шест самолета, пътуващи към София, станаха обект на заплахи. На 5 ноември три сигнала засегнаха полети на „Райънеър“ от Копенхаген, Мадрид и Лондон. Машините от датската и испанската столица кацнаха на летище „Васил Левски“ в София, където бяха предприети проверки за сигурност. Самолетът от лондонското летище „Станстед“ беше отклонен към Пловдив.

Два дни по-рано бяха проверени други два самолета, пристигащи в София - на „Уиз Еър“ от Бергамо и на „Райънеър“ от Дъблин. На борда им се намираха съответно 176 и около 185 пътници. След кацането машините и багажът бяха проверени, но взривни устройства не бяха открити.

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На 2 ноември самолет на „Уиз Еър“, изпълняващ полет от Лондон „Лутън“ до София, беше отклонен към Будапеща след получена бомбена заплаха. Унгарските военновъздушни сили изпратиха изтребител „Грипен“, който съпроводи пътническата машина до безопасното ѝ приземяване. Проверката не установи опасност и самолетът продължи пътуването си.

България беше засегната и от по-ранен инцидент на 18 октомври, когато самолет на „Остриън Еърлайнс“ от Тел Авив за Виена беше отклонен към София след сигнал за бомба. Български изтребител МиГ-29 съпроводи машината с 51 пътници и шестима членове на екипажа. Взривно устройство не беше открито.

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Вълната от заплахи обхвана и други европейски държави. По данни от 5 ноември през последните дни са били засегнати най-малко 20 полета, включително самолети, пътуващи към Прага, Рим, Варшава, Брюксел и Виена.

Сред най-сериозните инциденти беше отклоняването на полет на „Еър Лингъс“ от Дъблин до Рим към френската военновъздушна база в Еврьо. На борда се намираха 151 пътници и шестима членове на екипажа, които бяха изведени на безопасно място. Италианските военновъздушни сили също изпратиха два изтребителя „Юрофайтър“, за да съпроводят пътнически самолет от Дъблин до Рим.

Бомбени заплахи бяха отправени и срещу два полета на гръцката авиокомпания „Еджиън Еърлайнс“ - от Солун до Милано и от Атина до Виена. При приключилите проверки досега не са открити взривни устройства.

Все още няма публично установен организатор на поредицата от инциденти и не е потвърдено дали отделните заплахи са координирани. В анализ за Ройтерс експертът по авиационна сигурност Рис Джоунс от „Оспри Флайт Сълюшънс“ посочи, че липсата на конкретна държава, авиокомпания или маршрут, към които да са насочени сигналите, може да показва стремеж към общо нарушаване на авиационните операции.

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Инцидентите се развиват на фона на засилени опасения в Европа от хибридни действия, включително кибератаки, саботажи и нарушения на критичната инфраструктура. Европейски представители многократно са предупреждавали за подобни операции, свързвани с Русия и Иран. Москва и Техеран отхвърлят обвиненията за провеждане на такива кампании.

Засега няма доказана връзка между заплашителния имейл до летище София, руското екстремистко движение „Мъжка държава“ и останалите инциденти в европейското въздушно пространство.