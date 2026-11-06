Секретни документи разкриват мащабна сделка за оръжия между Русия и Иран

Р усия се е договорила да достави на Иран 90 пускови установки за управляеми ракети, предназначени за бойни хеликоптери. Става дума за оръжейни системи, използвани от руските въоръжени сили във войната срещу Украйна. Това разкриват секретни документи на руската отбранителна индустрия, до които са получили достъп британският вестник The Guardian и американският Financial Times.

Разследване на FT: Русия тайно помага на Иран да създаде свръхзвукови ракети

Russia to provide Iran with 90 missile launchers as military ties grow: Reports Multiple recent reports reveal increased Russian support for Iran, including weapons and intelligence sharing. https://t.co/Pez5JyCBar — AL-MONITOR (@AlMonitor) November 5, 2026

Документите показват, че договорът е бил включен в производствен график за периода 2024-2025 г., като доставките е трябвало да започнат в края на 2024 г. и да приключат до декември 2025 г. Няма обаче потвърждение дали всички 90 установки действително са били произведени и предадени на Иран.

Разкритията идват на фона на задълбочаващото се военно сътрудничество между Москва и Техеран и в момент, когато Вашингтон обсъжда следващите си действия спрямо Иран. Президентът на САЩ Доналд Тръмп досега омаловажаваше руската военна подкрепа за Техеран, заявявайки, че Москва прави „много малко, ако изобщо прави нещо“, за да му помогне.

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Става дума за 90 пускови установки от типа APU-L, предназначени за руските управляеми ракети LMUR, известни още като „Изделие 305“. Те са разработени за използване от бойни хеликоптери и могат да поразяват включително движещи се цели.

Според информацията на Financial Times документите са от руския производител на ракетни системи „Вимпел“. В писмо от май 2024 г. компанията е поискала от друго руско конструкторско бюро да ускори доставките на компоненти за два вида пускови установки – APU-L и APU-305. Посочено е, че забавянето може да застраши изпълнението на девет договора.

В производствения график са описани поръчки от седем руски клиенти и двама чуждестранни купувачи. Единият е Китай с поръчка за 192 установки APU-305, а другият е обозначен с код „K-10“ и е заявил 90 установки APU-L.

Вътрешни документи на руската държавна оръжейна компания „Рособоронекспорт“ свързват обозначението „K-10“ с Иран. Това е било потвърдено и чрез други документи за доставки на руски учебно-бойни самолети Як-130 за Техеран.

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Ракети, използвани от руската армия в Украйна

Пусковите установки са предназначени за ракетите LMUR, известни и като „Изделие 305“. Те са въведени на въоръжение в руската армия през 2022 г. и впоследствие са използвани във войната срещу Украйна.

Ракетите позволяват на оператора да коригира траекторията им по време на полет, което дава възможност за по-точно поразяване на цели, включително такива в движение.

Според справочник на американската армия пусковите установки APU-L са предназначени за бойните хеликоптери Ми-28 и могат да носят по две ракети.

Иран вече разполага с руски хеликоптери Ми-28. През ноември 2023 г. ирански представители обявиха, че договореностите за придобиването им са финализирани. През януари 2026 г. в интернет се появиха снимки на такъв хеликоптер в авиационен обект в Техеран.

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Други доказателства за военното сътрудничество между Русия и Иран

Разкритата сделка е поредното свидетелство за разширяването на военното сътрудничество между двете държави.

През септември Financial Times публикува разследване, според което Русия тайно е подпомагала Иран в разработването на технологии за свръхзвукови крилати ракети. Проектът, обозначен с код C430L, е започнал през 2023 г. и е включвал разработването на реактивна система с въздушно-реактивен двигател, която би могла да осигури на иранските ракети значително по-висока скорост.

Изданието съобщи и за договорености за доставка на руски преносими зенитно-ракетни комплекси „Верба“ за Иран.

През април 2026 г. Reuters също публикува информация за предполагаема руска помощ за Техеран. Според украинска разузнавателна оценка, с която агенцията се е запознала, руски сателити са извършвали наблюдение на военни обекти и критична инфраструктура в Близкия изток. Западни представители по сигурността са потвърдили пред агенцията, че техните разузнавателни данни също сочат засилена руска сателитна активност в региона и споделяне на изображения с Иран. Москва не е коментирала конкретните твърдения.

Военното сътрудничество между двете страни се развива и в обратната посока. Иран доставяше на Русия безпилотни апарати „Шахед“, които руската армия използва при атаките си срещу Украйна. Впоследствие Москва организира и собствено производство на такива дронове.

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Защо сделката е важна за Вашингтон

Новите разкрития поставят под въпрос публичните оценки на Доналд Тръмп за мащаба на руската помощ за Иран.

Според анализатори, цитирани от международните медии, Москва се стреми да задълбочи военното си партньорство с Техеран, но същевременно трябва да отчита отношенията си със САЩ и останалите държави от Близкия изток.

Русия има и собствени военни нужди заради продължаващата война в Украйна, което прави потенциалните доставки на въоръжение за Иран допълнително предизвикателство.

Експерти предупреждават, че макар руската помощ да може да подобри определени военни способности на Иран, тя не означава непременно промяна на баланса на силите в региона.