„На 4 мили зад вас има военен изтребител“: Ексклузивен аудиозапис от кацналия в Пловдив полет от Лондон

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Тревога в небето над София: Два самолета от Европа кацнаха под специален режим заради бомбена заплаха

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И звънредна ситуация в българското небе наложи спешни мерки по въздух и земя. Бомбени заплахи бяха отправени срещу три граждански полета до София в четвъртък сутринта. Две от машините, излетели от Копенхаген и Мадрид, достигнаха крайната си дестинация. Третият самолет, идващ от Лондон, беше пренасочен към Пловдив. Как бяха извършени процедурите и какво ни разкрива част от записа в един от самолетите, кацнали у нас?

Нови бомбени заплахи срещу самолети към България, един кацна извънредно в Пловдив

Наложи се във въздуха да се вдигнат бойни изтребители от състава на Военновъздушните сили. МиГ-29 прехванали и ескортирали самолетите, получили бомбените заплахи. Изтребителите излетели от авиобаза „Граф Игнатиево“ и успешно изпълнили мисията по air policing.

На нито един от самолетите не е било намерено взривно устройство. Много любопитен обаче е записът между РВД и самолета, излетял от Лондон и кацнал в Пловдив. Той разкрива момента, в който екипажът получава информацията, че не може да кацне на летище „Васил Левски“. NOVA разполага със запис от него.

„Бяхме уведомени, че трябва да кацнете в Пловдив. Наясно ли сте с това. Бяхме уведомени за евентуална заплаха на борда“, посочват от Ръководство на въздушното движение (РВД).

Заради бомбени заплахи: Три самолета кацнаха извънредно в България

От записа става ясно, че самолетът е бил отклонен към летище на юг, тъй като в София вече са били кацнали за претърсвания други два самолета след бомбени заплахи. Капацитетът се оказал недостатъчен за трети. Малко преди 11:30 самолетът от Лондон също се приземява успешно в Пловдив. На земята са взети строги мерки за сигурност. Проверка не установила нищо съмнително.

Пътниците разказаха, че паника нямало. „Направиха проверка на багажа, свалиха ни, по трима ни наредиха в редица. Казаха да се отместим, провериха багажа с кучета“, споделя Валя. Някои от пасажерите бяха ядосани, тъй като трябвало да кацнат в София. До столицата те бяха превозени с автобуси.

„Процедурата е извършена нормално и по правилата“, обяснява авиоекспертът Ангел Борисов. „На пътниците единствено се съобщава, че се налага извънредно кацане на конкретно летище, съгласно инструкциите на РВД“, уточни той.

Вдигнаха МиГ-29 заради бомбените заплахи срещу трите самолета към България

Заради бомбените заплахи в трите самолета във въздуха бяха вдигнати бойните изтребители МиГ-29. Те излетели от 3-та авиобаза „Граф Игнатиево“. На записа между РВД и екипажа на самолета от Лондон се чува как пилотите са предупредени за изтребителите.

„Само за ваша информация – на 4 мили зад вас ще ви прехване военен изтребител“, съобщават от РВД.

„Те се доближават много до самолета. Вижда се дали състоянието вътре е спокойно. Даже може с пътниците да кореспондират“, обясни авиоекспертът. По думите на Ангел Борисов зад подобни заплахи обикновено стои група, която цели нещо за свои нужди.