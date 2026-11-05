Съпругата на Мат Деймън претърпяла спешна мозъчна операция дни преди Оскарите

М ат Деймън разкри подробности за един изключително плашещ момент в живота си.

56-годишният актьор, познат от „Одисея“, се върна към спомените си за церемонията по връчването на Оскарите през 2024 г. в ново интервю за списание GQ – по повод включването му в списъка „Мъже на годината за 2026 г.“ Той сподели, че съпругата му Лучиана е била подложена на операция заради мозъчна аневризма едва седмица преди бляскавото събитие, пише PEOPLE.

Matt Damon reveals his 'heroic' wife Luciana Barroso suffered a brain aneurysm and attended the Oscars just a week after having surgery https://t.co/pFiiAwTfKL https://t.co/0MLuMAqD8G — Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 5, 2026

„Слава на Бога, тя вече е напълно добре, но претърпя тази мозъчна операция седмица преди Оскарите“, каза той в материала, публикуван в четвъртък, 5 ноември. „Това обаче беше първата вечер, в която се почувства достатъчно добре, за да се изправи на крака и да възвърне енергията си.“, добавя той.

Деймън продължи: „Тя ме изненада, взе си рокля и отидохме на партито след церемонията, защото помнеше какво се случи миналия път, когато аз не отидох. Тя просто каза: „Този път отиваме“. Беше адски геройско от нейна страна да го направи и за мен означаваше много.“

Актьорът, който е женен за Лучиана от над 20 години, имаше предвид Оскарите през 2024 г., когато филмът „Опенхаймер“ триумфира на наградите на Академията, прибирайки статуетката за най-добър филм и още шест отличия след 13 номинации. Въпреки че Деймън, който изигра генерал Лесли Гроувс в биографичната лента за физика Дж. Робърт Опенхаймер, не беше номиниран за ролята си, той присъства на церемонията заедно с Лучиана, за да подкрепи колегите и екипа си.

Деймън допълни, че нейната компания е била от изключително значение за него, особено след като през 2007 г. пропусна да види как филмът му от 2006 г. „Отстъпниците“ (The Departed) и режисьорът Мартин Скорсезе печелят четири награди, включително за най-добър филм и най-добър режисьор.

„Помня, че тогава снимах втория екип за „Ултиматумът на Борн“ по време на Оскарите и затова не отидох“, каза той. „Живеех в Маями по онова време и имахме бебе. С Люси бяхме в леглото, гледахме церемонията и се нервирахме за Марти. И когато той спечели, започнах да скачам от радост в спалнята – бях наистина развълнуван.“, споделя актьорът.

Той добави: „А следващата категория беше за най-добър филм и „Отстъпниците“ спечели. В този момент осъзнах, че дори не бях допуснал, че това може да се случи. Обърнах се към Люси и казах: „По дяволите, трябваше да сме там!“. През следващите няколко седмици ми се обадиха всички от актьорския състав и студиото с въпроса: „Хей, къде беше, човек?“ Напълно прецаках нещата.“

Разбира се, Деймън не е чужд на наградите на Академията. Той спечели "Оскар" за най-добър оригинален сценарий заедно с Бен Афлек през 1997 г. за „Добрият Уил Хънтинг“. Оттогава е номиниран още четири пъти – три за актьорска игра и един за най-добър филм като продуцент на „Манчестър край морето“ през 2016 г.

Сега актьорът се подготвя за нов сезон на наградите с последната си роля на Одисей в лентата на Кристофър Нолан „Одисея“. Въпреки това Деймън не дефинира успеха си с броя статуетки, които събира у дома.

„Това е нещо, което не можеш да контролираш“, споделя звездата от „Марсианецът“. „Трябва просто да вършиш работата си и самата тя трябва да бъде твоята награда. Защото, ако не спечелиш, нима трябва да се чувстваш зле за нещо, което всъщност е било изключително позитивно?“, добавя той.