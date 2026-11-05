Разкриха причината за смъртта на футболиста Хесус де Мигел

Р азкриха причината за смъртта на испанския футболист Хесус де Мигел, който почина след сблъсък с вратаря на противниковия отбор по време на мач.

30-годишният нападател на „Тенерифе“ колабира на терена, след като бе връхлетян от вратаря на „Андора“ Хесус Овоно към края на срещата в понеделник, 2 ноември. От клуба от Канарските острови съобщиха във вторник сутринта, че той е починал в болницата около 8:00 часа сутринта местно време.

Футболистът на Тенерифе Хесус де Мигел почина след сблъсък на терена

Институтът по съдебна медицина в Санта Крус де Тенерифе посочи в предварителния доклад от аутопсията, че Де Мигел е починал от „случайна гръдна травма“, съобщават местните издания „El Día“ и „Canarias7“.

Аутопсията бе извършена във вторник, а констатациите бяха предадени на Втори разследващ съд в Санта Крус де Тенерифе, който ръководи разследването по случая. Националната полиция на Испания вече потвърди откриването на производството, тъй като по закон всички случаи на ненасилствена или неестествена смърт в страната подлежат на съдебно разследване.

Cause of death revealed for soccer player Jesus de Miguel following mid-match collision https://t.co/mksggDwRIH https://t.co/XQxpNZVjdC — New York Post (@nypost) November 5, 2026

Главният съдия на мача е отбелязал в официалния си доклад, че вратарят Овоно е използвал „прекомерна сила“ при борбата за топката с Де Мигел.

30-годишен футболист почина след тежък сблъсък и сърдечен арест

Съдебните медици посочват, че гръдната травма е „причина, съвместима с настъпилата смърт“, но все още се чакат резултатите от допълнителните изследвания, включително токсикологичните доклади. На съда ще бъдат предоставени също резултатите от медицинските прегледи и данните от компютърната томография, направена на футболиста в болницата.

Съдията проверява и медицинските грижи, оказани на играча непосредствено след колапса му, както и действията по време на транспортирането му към болницата, заради съобщения, че е претърпял сърдечен арест в линейката.

В сряда съдът разреши тялото на Де Мигел да бъде транспортирано до родната провинция на неговите родители – Толедо, разположена на около 75 километра югозападно от Мадрид.

В Тенерифе феновете продължават да оставят цветя и съболезнователни съобщения пред стадион „Еладио Родригес Лопес“, където отборът играе домашните си срещи.

Съпругата и дъщерята на починалия футболист Хесус де Мигел били на трибуните по време на фаталния мач

Съболезнования валят от целия футболен свят. Сам Овоно заяви, че изпитва „неописуема болка“ от загубата на своя колега. Клубове като „Барселона“ и „Реал Мадрид“ изпратиха официални съболезнования, а преди редица мачове бе запазено минута мълчание.

Националът на Испания Самуело Омородион показа съобщение, посветено на Де Мигел под фланелката си, след като отбеляза гол за „Порто“ в Шампионската лига в сряда. Аржентинецът Николас Пас също отдаде почит, след като се разписа за „Комо 1907“ в същия турнир.

От „Тенерифе“ обявиха, че организират възпоменателно събитие на стадиона на клуба в събота, 7 ноември.

„Това ще бъде емоционално и искрено събитие на мястото, където толкова пъти сме споделяли неговата отдаденост, празнували сме головете му и сме изживявали едни от най-щастливите моменти в новата ни история“, се казва в официалното изявление на клуба.

„Да се съберем отново тук, за да му отдадем почит, е възможност да му благодарим за всичко, което даде на отбора, и да изразим обичта, която голямото семейство на „Тенерифе“ винаги е изпитвало към него.“, се посочва още в изявлението.