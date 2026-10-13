Преслав Райков: Манолова тежко катастрофира с данните за надценките

В търговията има структурни дисбаланси, много затруднения и много регулации за по-малките играчи на пазара. Това заяви пред БНР икономическият анализатор Преслав Райков.

Коментарът му идва, след като председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова съобщи, че има надценки до 150% при някои хранителни продукти, сериозни разлики между доставните и продажните цени и допълнителни разходи, които се прехвърлят върху потребителите.

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„Популистко представяне на икономически данни“

Според Райков с тези изказвания Манолова „тежко катастрофира“, като са представени много икономически грешни факти. По думите му председателят на КЗП е взела европейски индекс и е обявила, че има 150% надценка.

„Като гражданин се чувствам всичко друго, но не и защитен, виждайки, че Комисията за защита на потребителите има такова тежко неразбиране и популистко представяне на икономически данни“, заяви анализаторът.

Той посочи, че търговските вериги генерират огромен дял от реализацията на продукцията на много български производители в България и в чужбина. Според него Манолова е сбъркала тежко както в икономическата логика, така и в представянето на данните.

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Горива и свободна търговия вместо тавани на цените

Райков коментира, че за момента държавата плаща цената на поскъпването на горивата. Ако тя трябва да осигури спокойни цени, по-адекватната позиция с оглед на случващото се в Черно море е да подсигури доставките на горива и свободната търговия, а не да се опитва да слага тавани на цените, смята той.

По думите му се нарушават нормални неща, които общественият договор е възложил на държавата, и се наблюдава изкривяване в цените. Анализаторът допусна, че някои цени се влияят от външни фактори, но подчерта: „Държавата трябва да се изтегли от желанието си да контролира ценово икономиката, защото това не води до нищо добро“.

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Инфлацията остава над целта от 2%

Райков очаква военните конфликти в Иран и Украйна да приключат през следващата година. Въпреки това той предвижда, че инфлацията ще продължи да бъде над целта от 2%.

Според него обаче редица от желанията на правителството са в добра посока.