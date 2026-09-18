Мая Манолова с КЗП погна топлинните счетоводители

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П ървите актове на новото ръководство на Комисията за защита на потребителите (КЗП) са били съставени на топлинни счетоводители заради необосновано повишаване на цените. Това съобщи председателят на комисията Мая Манолова в „Новините на NOVA“.

По думите ѝ компаниите са увеличили цените за следващия отоплителен сезон без да информират потребителите. Затова освен санкциите за необоснованото поскъпване ще бъдат наложени и глоби за липсата на информация към клиентите.

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„Написахме първите актове за необосновано повишени цени, тъй като те го направиха за следващия отоплителен сезон с до 40% без да казват. Тук ще има и втора санкция, че са го направили без да информират потребителите“, заяви Манолова.

Тя посочи, че сред първите задачи на новото ръководство са проверки, съставяне на актове и налагане на глоби. Манолова допълни, че предстоят тематични проверки и на бензиностанциите заради кризата с горивата.

Председателят на КЗП подчерта, че комисията трябва да получи по-широки правомощия, за да може да контролира цените. Като механизъм за това тя посочи „Справедлива стойност“.

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„Тепърва предстои да разбера е защо са събрани толкова малко глоби, но по-важното е да се разширят правомощията на Комисията, за да може да постигнем целта – овладяване на цени, а не просто преграда към следващи повишения“, каза Манолова.

Тя обяви още, че всеки четвъртък ще има приемни за граждани, а телефонът ѝ ще бъде публикуван на сайта на КЗП.