След като Мая Манолова обяви личния си номер публично: Вдига ли на хората, оплакващи се от повишените цени

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О бадихте ли се лично на Мая Манолова, за да сигнализирате за необосновано поскъпване на стоки и услуги? Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) обяви личния си телефонен номер в ефира на „Здравей, България“, за да даде възможност на гражданите да споделят недоволството си от цените.

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Четвърти ден телефонът на Манолова не спира да звъни. Малко след телевизионното си участие тя показа десетки пропуснати обаждания. В публикация във Facebook заяви, че връща обажданията на хората.

Но какви са най-честите оплаквания и успяват ли потребителите да се свържат с нея? Екип на NOVA, заедно с недоволни граждани и създателите на групата „Бойкот на наглите“, състави списък с проблемите, свързани с поскъпването на стоки и услуги, и потърси Манолова.

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От зелените училища до лекарствата

Сред първите оплаквания в списъка са цените на зелените училища. Следват лекарствата за настинка и грип.

Един от потребителите разказва, че е купил един и същ продукт в рамките на една седмица, но на различни цени. Първоначално той струвал 5,10 евро, а при следващата покупка цената му вече била 5,40 евро.

В списъка попадат и медицинските услуги. Потребителят Пламен посочва като пример изследването с ядрено-магнитен резонанс.

„Говори се, че ядрено-магнитният резонанс от 300 лева е станал 300 евро“, споделя той.

Пламен обръща внимание и на разходите за поддръжка на автомобилите, включително цените в автосервизите и годишните технически прегледи.

„Годишен технически преглед, който от 60 лева е станал 60 евро. И това са всички неща, които ти ги правиш или по необходимост, или понеже е задължение от държавата“, коментира той.

Мая Манолова с КЗП погна топлинните счетоводители

„За 7-10 евро оставаш гладен“

Към сигналите се добавят и таксите за паркиране и синя зона. Христо, който също участва в инициативата, посочва като пример и цените в ресторантите.

„Всеки ден обядвам на различно място. Миналата година се хранех за 7-10 лв. с таратор и десерт, а сега за 7-10 евро оставаш гладен“, разказва той.

След като състави списъка с оплакванията, екипът на NOVA се обади на Мая Манолова, за да провери дали тя ще отговори на позвъняването.

Дали председателят на КЗП вдигна телефона и как реагира на сигналите на гражданите, вижте във видеото горе.