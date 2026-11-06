Прокуратурата решава за обвиненията по схемата за контрабанда на стоки от Китай

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Р азследването на мащабната контрабандна схема в „Митници - Варна“ продължава. Очаква се днес прокуратурата да прецени на кои от задържаните да бъдат повдигнати обвинения и каква да бъде правната квалификация на действията им.

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При специализирана операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) бяха задържани 12 души.

Разследва се дейността на организирана престъпна група, за която има съмнения, че е извършвала митнически и данъчни измами.

По първоначална информация схемата е свързана с внос на стоки от Китай. Проверява се дали част от тях са били внасяни без необходимото митническо деклариране или са обявявани на значително по-ниски от реалните им стойности цени.

По този начин е възможно да са били избегнати плащането на дължимите мита и данъци и да са нанесени значителни щети на държавния бюджет.