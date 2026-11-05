Остри политически сблъсъци в парламента заради съдбата на Комисията по досиетата

Н апрежение в парламента породи правителственото предложение за реформа в Комисията по досиетата, предвиждащо прехвърляне на нейните функции към Държавна агенция „Архиви“.

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Още вчера управляващите отговориха на отправените критики, като Петър Витанов от „Прогресивна България“ заяви, че функционалността на комисията и архивът се запазват, като „просто се махат комисари“. Противоположна позиция обаче заемат български евродепутати, които вече се обявиха против реформата, определяйки я като стряскаща и неаргументирана, а част от опозицията видя в нея опит за прикриване на историята, предава NOVA.

Политическите реакции в пленарната зала бързо ескалираха. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че комисията вече няма функция, тъй като всички агенти и бивши ченгета са в парламента. От своя страна Станислав Анастасов от ДПС каза, че на практика тези архиви ще бъдат погребани и по този начин ще се блокира делото за т.нар. Възродителен процес.

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Ивайло Мирчев от „Демократична България“ посочи, че няма смисъл от закриването на комисията и преминаването ѝ към „Архиви“, нито премиерът да отговаря за разкриването на един или друг агент. Николай Денков от „Продължаваме Промяната“ определи хода като грешен начин да се приключи с тази тема, заявявайки, че България се опитва да скрие кой от службите участва в Министерския съвет, в Народното събрание или по различните комисии.

На различно мнение бе Цончо Ганев от „Възраждане“, който подкрепи финансовия аргумент за промяната и подчерта, че комисията е тежка за бюджета, тъй като всяка година се отпускат по 5 милиона лева за заплати на хора, които ровят в досиетата на хора на преклонна възраст.