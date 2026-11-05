Свят

Онлайн профили разкриха три чужденки, заподозрени в предлагане на платени сексуслуги в Бали

Руска гражданка, жена от Уганда и нигерийка са задържани след проверка на онлайн профили, предлагащи сексуални услуги срещу заплащане

5 ноември 2026, 19:51
Онлайн профили разкриха три чужденки, заподозрени в предлагане на платени сексуслуги в Бали
Снимката е илюстративна   
Източник: IStock
  • Три чуждестранни гражданки от Русия, Уганда и Нигерия са задържани на Бали заради предполагаемо предлагане на сексуални услуги онлайн и са заплашени от депортация.
  • Имиграционните власти установили, че жените са пребивавали в една и съща вила в Денпасар, като нигерийката е останала в страната 54 дни след изтичането на визата си.
  • Властите обмислят депортация и забрана за повторно влизане, като разследват и евентуалното участие на други лица в предполагаема мрежа за проституция.

Руска гражданка е изправена пред депортация и забрана за влизане в страната, след като имиграционни служители на Бали установили, че тя предполагаемо е предлагала сексуални услуги срещу 13,7 милиона индонезийски рупии, около 1000 долара (приблизително 697,16 щатски долара), предава New York Post.

Разследващите открили онлайн профил, за който се предполага, че е свързан с 29-годишната жена с инициали AS. В него тя предлагала сексуални услуги срещу заплащане.

Ръководителят на имиграционната служба в Денпасар Р. Харйо Сакти заяви, че операцията е започнала, след като властите получили сигнали от местни жители и предприели киберпатрули, насочени към подозрителна онлайн активност на чуждестранни граждани, съобщава The Bali Times.

„Въз основа на резултатите от киберпатрулите на имиграционната служба в Денпасар, които непрекъснато наблюдават подозрителни профили на чуждестранни граждани, установихме подозрителен уебсайт“, заяви Сакти на пресконференция на 2 ноември.

Български проститутки задържани в Турция

Въпреки че жената е рекламирала услугите си срещу 1000 долара (приблизително 697,16 щатски долара), имиграционните власти все още не са разкрили дали действително е била извършена сделка на тази цена.

Междувременно други две жени, 35-годишната JN от Уганда и 32-годишната BDC от Нигерия, също са били задържани и са заплашени от депортация, след като разследването отвело властите до техните онлайн профили.

Установено е, че и трите жени са пребивавали в един и същ имот, вила в района Падангсабиан в Денпасар.

Угандийката е била открита в имота около 19:00 ч. местно време на 28 октомври. Предполага се, че е предлагала двучасова услуга срещу 140 долара (приблизително 97,59 щатски долара).

Руската гражданка е била открита в имота два часа по-късно, а нигерийката в 22:30 ч. по време на последвалата операция.

Бали пропищя от руснаци и украинци, иска затягане на визовия режим

Според съобщенията руската и угандийската гражданка са пребивавали в Индонезия с визи при пристигане (VoA), докато нигерийката е останала в страната 54 дни след изтичането на разрешения ѝ срок за престой.

Сакти заяви, че трите жени може да бъдат подложени на административни имиграционни мерки, включително депортация и забрана за влизане в страната, съобщава The Bali Times.

Според изданието имиграционните власти разследват и дали в предполагаемата онлайн дейност, свързана с проституция, са участвали други лица или по-широка мрежа.

Проституцията е незаконна в Индонезия.

Източник: nypost    
Бали Депортация Проституция Сексуални услуги Чуждестранни граждани Имиграционни власти Задържани Изтекла виза Индонезия Онлайн проституция
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

„Ужасен до смърт“: Появиха се подробности за първата нощ на Ръсел Бранд в затвора

„Ужасен до смърт“: Появиха се подробности за първата нощ на Ръсел Бранд в затвора

Кой стои зад бомбените заплахи в София и Европа? Основателят на „Мъжката държава“ проговори

Кой стои зад бомбените заплахи в София и Европа? Основателят на „Мъжката държава“ проговори

Арестуваха бащата на Меган Маркъл по обвинения в детска порнография

Арестуваха бащата на Меган Маркъл по обвинения в детска порнография

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
5 породи кучета, които се срещат в различни размери

5 породи кучета, които се срещат в различни размери

dogsandcats.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 3 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 3 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 3 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дълговете на „Топлофикация София“ гонят 1 млрд. евро: „Булгаргаз“ и Терзиев търсят спасителен план

Дълговете на „Топлофикация София“ гонят 1 млрд. евро: „Булгаргаз“ и Терзиев търсят спасителен план

България Преди 1 час

Ръководствата на двете институции възобновиха диалога заради натрупани задължения за над 900 млн. евро, газоподаването към столицата няма да бъде спирано

Зеленски и Кличко си размениха обвинения за подготовката на Киев за зимата

Зеленски и Кличко си размениха обвинения за подготовката на Киев за зимата

Свят Преди 1 час

Украинският президент и кметът на столицата се упрекнаха взаимно за липсата на подготовка преди зимния сезон на фона на масираните руски удари по енергетиката

Иван Тодоров

Внезапна рокада в МВР: Смениха началника на полицията в Павликени

България Преди 2 часа

Иван Тодоров е преместен в сектор „Криминална полиция“ в Полски Тръмбеш, рокадата идва след скандала със сблъсъка в село Димча

Внимание, шофьори! Променят движението по АМ „Тракия“ в понеделник заради ремонти

Внимание, шофьори! Променят движението по АМ „Тракия“ в понеделник заради ремонти

България Преди 2 часа

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите за повишено внимание и спазване на временната организация край столицата и при 89-ия километър

Силвестър Сталоун разкри как е започнала 20-годишната му вражда с Шварценегер

Силвестър Сталоун разкри как е започнала 20-годишната му вражда с Шварценегер

Любопитно Преди 2 часа

Силвестър Сталоун разкрива как сблъсък на наградите „Златен глобус“ слага началото на ожесточено 20-годишно съперничество с Арнолд Шварценегер. Звездата от „Роки“ разказва за битката за Холивуд и момента, в който двамата най-накрая заравят томахавката

МФ публикува Бюджет 2027 след като опозицията се оплака, че не го е виждала

МФ публикува Бюджет 2027 след като опозицията се оплака, че не го е виждала

Парите ни Преди 3 часа

Дефицит от 3,5% по КФП, дълг от 44,3 млрд. евро, данък върху свръхпечалбата, по-високи детски облекчения и 10% по-малко за заплати в администрацията – какво пише в документите, които вече всеки може да прочете

ЛЕВ ИНС проведе първото издание на FORWARD с лектори от Кипър, Гърция и Дубай

ЛЕВ ИНС проведе първото издание на FORWARD с лектори от Кипър, Гърция и Дубай

България Преди 3 часа

Пеканов за Бюджет 2027: Повишаваме майчинските и детските, но отвързваме минималната заплата

Пеканов за Бюджет 2027: Повишаваме майчинските и детските, но отвързваме минималната заплата

България Преди 3 часа

Според него план-сметката за 2027 г. оптимизира редица разходи и гарантира социалната и доходната политика в условия на фискални предизвикателства

1 350 евро на месец срещу над 7 100 в Люксембург: България е на дъното в ЕС и по средна заплата

1 350 евро на месец срещу над 7 100 в Люксембург: България е на дъното в ЕС и по средна заплата

Парите ни Преди 3 часа

Средната годишна заплата у нас е най-ниската в Съюза при 41 500 евро средно за ЕС, показват най-новите данни на Евростат

Снимката е илюстративна

Кремъл: Европа е нерешителна за бъдещите преговори за сигурност, но участието ѝ е неизбежно

Свят Преди 3 часа

Изявлението идва на фона на скорошна среща в Брюксел между САЩ, Украйна, НАТО и европейски партньори, посветена на гаранциите за сигурност на Киев и по-широката архитектура на европейската сигурност

Опозицията обединена срещу Бюджет 2027: ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ с унищожителни критики

Опозицията обединена срещу Бюджет 2027: ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ с унищожителни критики

България Преди 4 часа

ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ атакуваха финансовата рамка, високите цени и начина, по който правителството я представи в УНСС

ВМС взривиха край Шабла открития руски дрон „Гербер-2“

ВМС взривиха край Шабла открития руски дрон „Гербер-2“

България Преди 4 часа

Специализиран екип от Военноморските сили обезвреди на място 4-метровия апарат, за който бе установено, че не е носил взрив

,

Тест за сетивата в „Спомени с вкус”

Любопитно Преди 4 часа

Актрисата Жаклин Дочева залага на мили спомени и добро настроение в компанията на Изабел Овчарова-Изи

The Weeknd чупи исторически рекорд: Турнето му натрупа над 1,3 млрд. долара

The Weeknd чупи исторически рекорд: Турнето му натрупа над 1,3 млрд. долара

Любопитно Преди 4 часа

Музикантът изпревари Елтън Джон за най-печеливша обиколка от мъж артист. Шоуто му премина през 5 континента и над 9 млн. фенове, а The Weeknd дари 8,5 млн. долара от приходите за борба със световния глад и подкрепа на образованието за деца

<p>Урсула фон дер Лайен идва в България, ще се срещне с Радев</p>

След атаките в Черно море: Урсула фон дер Лайен идва в България

България Преди 4 часа

Председателят на Европейската комисия пристига във Варна на фона на ескалация на напрежението по източния фланг на НАТО и намерен дрон край Шабла

НАП предупреждава за масирана вълна от фалшиви имейли

НАП предупреждава за масирана вълна от фалшиви имейли

Парите ни Преди 4 часа

Измамниците имитират електронните услуги на приходната агенция, за да откраднат лични и банкови данни

Всичко от днес

От мрежата

7 полезни съвета за разходка с кучето в дъждовно време

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Мъгли и слани през почивните дни

sinoptik.bg
1

Обновиха пътеката в Драгоманското блато

sinoptik.bg

Бащата на Меган Маркъл е арестуван за притежание на материали със сексуално насилие над деца

Edna.bg

Михаела Филева: Много хора жертват съня си заради тревоги, амбиции и мечти

Edna.bg

Кабинетът представи Бюджет 2027: За какво ще се харчи повече и къде ще има съкращения

Nova.bg

Опозицията критикува план-сметката за 2027: „Бюджет на инерцията“ и „камион без спирачки“

Nova.bg