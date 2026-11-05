Онлайн профили разкриха три чужденки, заподозрени в предлагане на платени сексуслуги в Бали

Три чуждестранни гражданки от Русия, Уганда и Нигерия са задържани на Бали заради предполагаемо предлагане на сексуални услуги онлайн и са заплашени от депортация.

Имиграционните власти установили, че жените са пребивавали в една и съща вила в Денпасар, като нигерийката е останала в страната 54 дни след изтичането на визата си.

Властите обмислят депортация и забрана за повторно влизане, като разследват и евентуалното участие на други лица в предполагаема мрежа за проституция.

3 women face deportation from Bali after allegedly offering sex services: officials https://t.co/8ptaAPd1KP https://t.co/l9asTCjgU2 — New York Post (@nypost) November 5, 2026

Руска гражданка е изправена пред депортация и забрана за влизане в страната, след като имиграционни служители на Бали установили, че тя предполагаемо е предлагала сексуални услуги срещу 13,7 милиона индонезийски рупии, около 1000 долара (приблизително 697,16 щатски долара), предава New York Post.

Разследващите открили онлайн профил, за който се предполага, че е свързан с 29-годишната жена с инициали AS. В него тя предлагала сексуални услуги срещу заплащане.

Ръководителят на имиграционната служба в Денпасар Р. Харйо Сакти заяви, че операцията е започнала, след като властите получили сигнали от местни жители и предприели киберпатрули, насочени към подозрителна онлайн активност на чуждестранни граждани, съобщава The Bali Times.

„Въз основа на резултатите от киберпатрулите на имиграционната служба в Денпасар, които непрекъснато наблюдават подозрителни профили на чуждестранни граждани, установихме подозрителен уебсайт“, заяви Сакти на пресконференция на 2 ноември.

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Въпреки че жената е рекламирала услугите си срещу 1000 долара (приблизително 697,16 щатски долара), имиграционните власти все още не са разкрили дали действително е била извършена сделка на тази цена.

Междувременно други две жени, 35-годишната JN от Уганда и 32-годишната BDC от Нигерия, също са били задържани и са заплашени от депортация, след като разследването отвело властите до техните онлайн профили.

Установено е, че и трите жени са пребивавали в един и същ имот, вила в района Падангсабиан в Денпасар.

Угандийката е била открита в имота около 19:00 ч. местно време на 28 октомври. Предполага се, че е предлагала двучасова услуга срещу 140 долара (приблизително 97,59 щатски долара).

Руската гражданка е била открита в имота два часа по-късно, а нигерийката в 22:30 ч. по време на последвалата операция.

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Според съобщенията руската и угандийската гражданка са пребивавали в Индонезия с визи при пристигане (VoA), докато нигерийката е останала в страната 54 дни след изтичането на разрешения ѝ срок за престой.

Сакти заяви, че трите жени може да бъдат подложени на административни имиграционни мерки, включително депортация и забрана за влизане в страната, съобщава The Bali Times.

Според изданието имиграционните власти разследват и дали в предполагаемата онлайн дейност, свързана с проституция, са участвали други лица или по-широка мрежа.

Проституцията е незаконна в Индонезия.