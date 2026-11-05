Съдът на ЕС: Хранителните продукти с CBD не могат да бъдат етикетирани като биологични

Съдът на ЕС постанови, че хранителните продукти с CBD не могат да получат сертификат за биологичен произход, докато не бъдат разрешени за продажба на европейския пазар.

Канабидиолът се класифицира като нова храна, за която все още няма необходимото одобрение от Европейската комисия.

Решението е удар за конопената индустрия, а във Франция ограниченията са още по-строги - през май властите разпоредиха хранителните продукти с CBD да бъдат премахнати от магазините.

CBD edibles have become a popular supplement for relaxation — but that hasn’t stopped the EU’s top court from taking a high-strung approach to the bloc’s food rules. https://t.co/ns6sOsQZen — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 5, 2026

Хранителните продукти с CBD се превърнаха в популярен начин за отпускане и релаксация, но това не попречи на най-висшата съдебна инстанция на ЕС да подходи строго към правилата на Съюза за храните.

В четвъртък Съдът на Европейския съюз постанови, че хранителните продукти на основата на CBD не могат да получат сертификат за биологичен произход. Проблемът е, че те технически не са разрешени за продажба на пазара на ЕС.

Това е разочарование както за потребителите, които искат да купуват желирани бонбони с CBD, получен без използването на пестициди, така и за Професионалната асоциация за търговия с коноп, която заведе делото във Франция.

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CBD, или канабидиол, е непсихоактивен химичен компонент, съдържащ се в канабиса, който придоби популярност като средство за отпускане, без да предизвиква опиянение. В някои европейски държави магазини за продукти за здраве и добро състояние се възползват от правна сива зона, за да продават продукти с CBD, които не са изрично рекламирани като предназначени за консумация от хора, често с негласното разбиране за действителната им употреба.

Във Франция някои търговци на конопени продукти са искали да ги продават с етикет за биологичен произход. Съдиите обаче отхвърлиха тази възможност.

Европейската комисия класифицира естествения CBD като т.нар. нова храна, която все още не е получила разрешение за продажба на пазара на ЕС.

Търговците на конопени продукти оспориха отказа на френския Национален институт за произход и качество да предостави сертификат за биологичен произход на хранителни продукти с CBD.

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Върховният съд постанови, че CBD може да бъде сертифициран като биологичен продукт едва след като получи разрешение за продажба на пазара на ЕС.

Според съда сертификацията е нещо повече от декоративен знак. Тя „предава по-общо обещание за качество и приемане на даден продукт от страна на потребителите, като този положителен имидж е търсен търговски ефект“. Поставянето на такъв етикет върху продукт, който не е одобрен за продажба, може да бъде подвеждащо. Решението на Съда е в съответствие и с предишни мерки на национално равнище.

Изглежда обаче, че отказът за поставяне на етикет за биологичен произход е най-малкият проблем на търговците на конопени продукти във Франция: през май тази година Париж нареди хранителните продукти с CBD да бъдат изцяло премахнати от магазините.