Financial Times: Сутрин в Америка, здрач на пазарите

Стивън Роуч предупреждава, че въпреки политическото облекчение след победата на демократите на междинните избори, американската икономика и финансовите пазари са изправени пред сериозни рискове.

Според него огромните инвестиции в изкуствен интелект, нарастващата задлъжнялост на технологичните компании и концентрацията на борсовия капитал създават условия за нов финансов балон.

Той прогнозира, че политическата несигурност и евентуалното забавяне на икономиката могат да доведат до болезнена корекция на пазарите, без това да застраши дългосрочното развитие на изкуствения интелект.

Morning in America, twilight in the markets https://t.co/p1mG9UCxb3 — Financial Times (@FT) November 5, 2026

Предизборният лозунг на Роналд Рейгън от кампанията му за преизбиране през 1984 г. звучи актуално и днес в един важен смисъл. Тогава той рисуваше картина на надежда и обновление. След поразителните резултати от междинните избори във вторник, т.нар. „синя вълна“, носи чувство на облекчение, граничещо с надежда, за мнозинството американци, които се тревожат за бъдещето под управлението на Доналд Тръмп и неговите лоялни привърженици от движението MAGA, наподобяващи култ. Това посочва Стивън Роуч в анализ за Financial Times .

Ето какво още пише Роуч:

Категоричното отхвърляне на Тръмп от страна на тези избиратели обаче не означава непременно продължително удовлетворение от състоянието на икономиката или финансовите пазари. Напротив, много от изкривяванията и дисбалансите, които американските политици са толерирали, ако не и насърчавали, през последните 10 години, най-накрая може да излязат наяве.

Отчасти причината е, че бизнес цикълът в САЩ е в напреднала фаза. С изключение на краткия шок от Covid през 2020 г., икономиката не е изпадала в рецесия след финансовата криза от 2007–2009 г. Продължителните периоди на икономически подем изкушават политиците, създателите на политики, бизнеса и потребителите да вярват, че растежът може да продължи безкрайно. От края на Втората световна война обаче САЩ са преживели 12 рецесии, приблизително по една на всеки седем години.

Политиците и инвеститорите често пренебрегват рисковете от зaлагането срещу хода на бизнес цикъла. Икономистите също не са имунизирани срещу подобно отричане. Дори председателят на Федералния резерв Алън Грийнспан говореше за „нова икономика“ в края на 90-те години по време на дотком балона. Спомням си, че в аспирантурата прочетох книга със заглавие „Остарял ли е бизнес цикълът?“. Тя е редактирана от видния икономист Мартин Бронфенбренер и публикувана през 1969 г., а през следващите 13 години настъпват три рецесии.

Разказите за настъпването на нова епоха са съблазнителни. Именно това обяснява защо периодът след междинните избори прилича повече на здрач, отколкото на утро. Става дума за крайностите на днешната смела нова ера на изкуствения интелект. САЩ правят огромен зaлог на тази технология. Според скорошно изследване на Brookings обобщените данни за обявените проекти за центрове за данни сочат кумулативен инвестиционен скок от около 10 трилиона долара за седемте години до края на 2032 г. Това се равнява на 3,6% от БВП за този период, повече от три пъти над средната медианна стойност от 1,1% при пет предишни технологични пробива: от каналите и железниците през XIX век до електрификацията, магистралите и развитието на телекомуникациите през XX век.

Мащабът на изграждането на инфраструктурата за изкуствен интелект вече оказва значително влияние върху подкрепата за иначе вялата икономическа активност в САЩ, подкрепа, която резултатите от междинните избори може да поставят под въпрос. Това обаче има и сериозни последици за корпоративните финанси. Тази година големите хипермащабни доставчици на облачни услуги преминават от положителни към отрицателни парични потоци. А с покачването на лихвените проценти финансовото напрежение става все по-вероятно.

Кристалина Георгиева с прогноза за изкуствения интелект

Alphabеt може да се окаже предупредителният сигнал в тази ситуация. Последният финансов отчет на компанията подчерта рязкото забавяне на растежа на основния ѝ бизнес с търсачката, очевидно изместен от самия технологичен пробив, който получава толкова широко признание: заявките, подпомагани от изкуствен интелект. След като нетната емисия на дълг на Alphabеt надхвърли 75 милиарда долара през първите девет месеца на 2026 г. спрямо малко над 11 милиарда долара за същия период на 2025 г., няма как да не се забележи тревожният обрат в цикъла на задлъжняване, свързан с изкуствения интелект.

Когато цените на активите се покачват рязко, първоначалните прояви на съмнение сред инвеститорите в крайна сметка отстъпват място на спекулативния страх да не изпуснат възможността за печалба. Всеки балон преминава през последна фаза на подобна еуфория. Макар продължителният период на силно спекулативна активност на американския пазар на акции да се характеризира с колебания през последните пет месеца, той все още е само с около 2% под историческия си връх. Акциите на т.нар. „Великолепна седморка“ продължават да съставляват около една трета от пазарната капитализация на индекса S&P 500. Уязвимостта на широкия пазар заради изключително високата концентрация на инвестиции е безспорно тревожна.

Идва криза, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Политическата несигурност вероятно ще се засили през следващите седмици и месеци, докато Тръмп продължава да прокарва крайни политики чрез изпълнителни действия, а демократите се опитват да отменят някои от основните му инициативи, като митата, данъчните облекчения за богатите, съкращаването на помощите за храна и медицинските придобивки по програмата Medicaid, както и политиката на ненамеса в регулирането на изкуствения интелект. Когато политическите страсти утихнат, а действията на Конгреса бъдат блокирани от очакваните президентски вета, музиката ще спре, както се е случвало и преди. Това може да означава здрач за пазарите, чиито цени вече са прекомерно високи.

Не е необходимо да сте луди, за да се тревожите за балон при изкуствения интелект. Всички балони в крайна сметка се пукат и едва ли този ще бъде изключение. Революцията в областта на изкуствения интелект не е изложена на риск. Проблемът се крие в изкривяванията, които тя поражда в реалната икономика и при цените на активите. Поразителните резултати от междинните избори в САЩ няма да предотвратят обрата в бизнес цикъла и финансовите пазари.

Колкото и болезнено да се окаже спукването на балона около изкуствения интелект, това може да е цена, която си струва да бъде платена за настъпването на ново утро на американските ценности и глобалното лидерство.

Авторът е преподавател в Йейлския университет, бивш председател на Morgan Stanley Asia и автор на книгата „Случаен конфликт: Америка, Китай и сблъсъкът на фалшивите наративи“.

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