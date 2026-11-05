Брукс Нейдър се превъплъти в зайче на Playboy за филма „Playmates“

Брукс Нейдър се появи в емблематичния костюм на зайче на Playboy по време на снимките на предстоящия филм „Playmates“ в Бевърли Хилс, режисиран от Лорейн Никълсън.

Във филма Бил Пулман ще играе Хю Хефнър, а Джесика Бийл ще се превъплъти в съпругата му Кристъл, която публично разкритикува продукцията и я призова да бъде преосмислена.

Кристъл Хефнър заяви, че е преживяла сексуално, емоционално, финансово и физическо насилие по време на брака си с Хю и призова създателите на филма да чуят историите на засегнатите жени.

Brooks Nader transforms into Playboy Bunny on 'Playmates' set - after Hugh Hefner's widow slammed movie https://t.co/uVMdGEKdQi https://t.co/ZT4d9PF1It — California Post (@californiapost) November 5, 2026

Брукс Нейдър се преобрази в секси зайче на Playboy, за да заснеме сцени за предстоящия филм „Playmates“, пише New York Post.

Актрисата от „Спасители на плажа“ носеше емблематичния костюм, включващ черно боди, папийонка, заешки уши и пухкава опашка, по време на снимките в имение в Бевърли Хилс в сряда.

29-годишната звезда прекара пет часа на снимачната площадка на филма, режисиран от дъщерята на Джак Никълсън, Лорейн Никълсън.

Подробностите за ролята на Нейдър във филма не са известни.

Наскоро Нейдър пресъздаде няколко корици на списание Playboy за Хелоуин, превъплъщавайки се в Памела Андерсън и Ана Никол Смит от техни минали фотосесии за прочутото издание.

Вдовицата на Хю Хефнър с разкрития за живота си с основателя на Playboy

Снимките на „Playmates“ започнаха в Лос Анджелис през октомври. Бил Пулман ще се превъплъти в създателя на Playboy Хю Хефнър, който почина през 2017 г. на 91-годишна възраст.

Филмът, който донякъде се основава на преживяванията на Лорейн, израснала в имението на Playboy, ще проследи историите на две момичета от списанието, Еле, в ролята Индиана Ел, и Анна, изиграна от Лили-Роуз Деп.

В актьорския състав е и Джесика Бийл, която ще играе съпругата на Хю, роля, заради която вдовицата му Кристъл Хефнър публично я призова да я „преосмисли“.

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„Всъщност аз бях негова съпруга и преживях сексуално, емоционално, финансово и физическо насилие в тази връзка“, написа 40-годишната Кристъл в лично съобщение в Instagram до 44-годишната Бийл миналия месец.

„Много други жени също излязоха с твърдения за изнасилвания, принуда, упояване и експлоатация“, продължи Кристъл.

Бившата актриса, която беше омъжена за Хю от 2012 до 2017 г., също призова „всички, участващи в този филм, да отделят време, за да изслушат жените, които са преживели всичко това, преди да помогнат на Холивуд отново да го превърне в носталгичен спомен“.

Кристъл е отправяла шокиращи твърдения за преживяванията си в света на Playboy, включително че е станала свидетел как покойният ѝ съпруг принуждавал жени към ужасяващи сексуални действия, включително кръвосмешение.

Наскоро Кристъл заяви пред Page Six, че ако „можеше да върне времето назад“, никога нямаше да се омъжи за Хю.

„А сега знам, че Хеф е избирал хора, които лесно е можел да манипулира. Израснах в разбито семейство. Нямах баща“, сподели тя.