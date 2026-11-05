Президентът на Парагвай Сантяго Пеня подаде оставка след банков скандал

П резидентът на Парагвай Сантяго Пеня подаде оставка от поста си в четвъртък, след като Ueno Bank бе затворена посред нощ поради криза с неплатежоспособността. Това остави милиони клиенти без достъп до парите им и предизвика мащабен скандал, пише CNN.

„Взех решението да подам оставката си като президент на Републиката. Правя го с оглед на стабилността на нашата страна, социалния мир и необходимостта да запазим държавните си институции“, заяви той в съобщение, публикувано в социалните мрежи.

„Днес моят приоритет е само един: спокойствието на парагвайците, които повериха спестяванията си на нашата финансова система“, добави той.

Малко след като изпрати оставката си, Камарата на депутатите в Парагвай гласува единодушно за започване на процедура по импийчмънт. Това се случи по време на извънредна сесия за обсъждане на обвиненията, повдигнати от 35 опозиционни депутати и дисиденти от управляващата партия срещу Пеня.

Сенатът ще реши дали процедурата да продължи, или да приеме оставката му.

В обвинителния акт Пеня е обвинен в „сериозно и систематично неизпълнение на служебните си задължения“, като се предлага отстраняването от длъжност на държавния глава, който пое властта през август 2023 г. с петгодишен мандат.

„Историята ще съди и ще даде дължимото на събитията, на които сме свидетели днес“, каза Пеня. „Извинявам се на народа, ако в даден момент съм го разочаровал.“, допълва той.

Как се разрасна скандалът

Президентът на Парагвай се оказа замесен в кризата, която избухна след намесата на Централната банка в Ueno Bank – частна институция, с която той е свързван. По време на неговото управление банката е получила милиони държавни средства от обществени институции, включително от Института за социално осигуряване, който управлява пенсиите на повечето работници в страната.

Централната банка на Парагвай установи, че коефициентът на платежоспособност на Ueno Bank – банка с 2,9 милиона клиенти в страна с население от 6,1 милиона души – е паднал под 50% от изискуемия минимум „в резултат на корекции, направени във финансовите ѝ отчети по време на процеса на преструктуриране“.

В резултат на процедурата по ликвидация, спестяванията на хиляди клиенти бяха замразени във финансовата институция, която е известна и със спонсорирането на местни футболни отбори и на националния отбор по футбол на Парагвай.