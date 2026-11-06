Очаква ни слънчев петък и минусови температури през уикенда

В петък сутринта на места в низините ще се образува мъгла или ниска облачност. Северният вятър в Източна България ще отслабне и ще се ориентира от запад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава, но ще остане по-високо от средното за месеца.

През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове на места в котловините и низините ще има мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб, в Северна България до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°, в София - около 11°.

В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 1°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 10°-12°. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогнозни температури на НИМС за петък, 6 ноември Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 7 мин. и залязва в 17 ч. и 13 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 6 мин. Луната в София изгрява в 4 ч. и 4 мин. и залязва в 15 ч. и 54 мин. Фаза на Луната: три дни преди новолуние.

През почивните дни в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд на места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Вятърът ще е слаб, в котловините ще стихва, а в източните райони в събота временно ще се усили, ще бъде от север-североизток.

Нощните температури ще се понижат значително и минималните ще са между -4° и 1°, а максималните в събота ще са предимно между 8° и 13°, в отделни райони с трайна мъгла ще се задържат по-ниски; в неделя - между 6° и 11°, в крайните югозападни райони до 14°.