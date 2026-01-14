Грипът удари Варна - въвеждат противоепидемични мерки до 20 януари

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Област Варна е първата в страната, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки, поради разпространението на грип и остри респираторни заболявания.

Предложението на директора на РЗИ Варна е обсъдено на заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ и е съгласувано с Главния държавен здравен инспектор.

Основание за това е регистрираното през периода увеличение в броя на заболелите в град Варна лица през изминалата седмица, който достигна 763 в докладващите лекарски практики. Общата регистрирана в областта заболеваемост е 239,38 на 10 000 души население.

Така за периода от 14 януари до 20 януари включително на територията на областта се въвеждат временни противоепидемични мерки. Те включват преустановяване на присъствения учебен процес във всички училища, както и провеждането на групови и извънкласни занимания и дейности, екскурзии, спортни празници и други прояви, организирани от училищата. В детските заведения не се допуска смесване на групи и провеждане на общи мероприятия.

Преустановяват се също свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, както и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Временно се преустановяват профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.

Въведените противоепидемични мерки могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на областта.

Припомняме, че при повишаване на заболеваемостта от грип и ОРЗ се препоръчва носенето на защитна маска на закрити обществени места, включително в обществения транспорт, лечебни и здравни заведения, аптеки, административни учреждения и търговски обекти.