България

Грипът удари Варна - въвеждат противоепидемични мерки до 20 януари

При повишаване на заболеваемостта от грип и ОРЗ се препоръчва носенето на защитна маска на закрити обществени места

14 януари 2026, 07:47
Изслушват кандидатите за български европрокурор

Изслушват кандидатите за български европрокурор
ПП-ДБ и

ПП-ДБ и "Възраждане" организират протести заради начините на гласуване
Депутатите с първо пленарно заседание след ваканцията

Депутатите с първо пленарно заседание след ваканцията
Президентът връчва мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ

Президентът връчва мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ
След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко
Паргов: БСП може да задържи мандата по-дълго

Паргов: БСП може да задържи мандата по-дълго
Хванаха трима с десетки хиляди фалшиви евро и левове

Хванаха трима с десетки хиляди фалшиви евро и левове
Борисов: България е най-сигурното и спокойно място

Борисов: България е най-сигурното и спокойно място

Област Варна е първата в страната, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки, поради разпространението на грип и остри респираторни заболявания.

Предложението на директора на РЗИ Варна е обсъдено на заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ и е съгласувано с Главния държавен здравен инспектор.

Основание за това е регистрираното през периода увеличение в броя на заболелите в град Варна лица през изминалата седмица, който достигна 763 в докладващите лекарски практики. Общата регистрирана в областта заболеваемост е 239,38 на 10 000 души население.

Така за периода от 14 януари до 20 януари включително на територията на областта се въвеждат временни противоепидемични мерки. Те включват преустановяване на присъствения учебен процес във всички училища, както и провеждането на групови и извънкласни занимания и дейности, екскурзии, спортни празници и други прояви, организирани от училищата. В детските заведения не се допуска смесване на групи и провеждане на общи мероприятия.

Преустановяват се също свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, както и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Временно се преустановяват профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.

Въведените противоепидемични мерки могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на областта.

Припомняме, че при повишаване на заболеваемостта от грип и ОРЗ се препоръчва носенето на защитна маска на закрити обществени места, включително в обществения транспорт, лечебни и здравни заведения, аптеки, административни учреждения и търговски обекти.

По темата

Източник: Агенция "Фокус"    
област Варна противоепидемични мерки грип и ОРЗ заболеваемост Варна преустановен учебен процес свиждания болници имунизации временно спрени детски градини мерки носене на маски епидемична обстановка
Последвайте ни
Грипът удари Варна - въвеждат противоепидемични мерки до 20 януари

Грипът удари Варна - въвеждат противоепидемични мерки до 20 януари

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Президентът връчва мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ

Президентът връчва мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
И кучетата могат да имат акне

И кучетата могат да имат акне

dogsandcats.bg
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Ексклузивно

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Преди 1 час
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Ексклузивно

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Преди 1 час
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Ексклузивно

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Преди 2 часа
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Ексклузивно

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Преди 1 час

Виц на деня

Ако жена ти ти каже: "Прави каквото искаш", ти не прави нищо, дори не мигай.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кървава равносметка: Броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2 500

Кървава равносметка: Броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2 500

Свят Преди 14 минути

САЩ ще действат "много категорично", ако иранските власти започнат да екзекутират демонстранти, предупреди на този фон президентът Доналд Тръмп

Украинска атака с дронове нанесе щети в Ростов на Дон

Украинска атака с дронове нанесе щети в Ростов на Дон

Свят Преди 19 минути

Руско нападение остави без ток десетки хиляди абонати в родния град на Зеленски

Кийфър Съдърланд

Скандал в Холивуд: Кийфър Съдърланд е арестуван след нощен инцидент

Любопитно Преди 29 минути

59-годишният Съдърланд е бил задържан след сигнал за нападение над шофьор

Жената, която изчезна след автомобилна катастрофа, след това "се появи" хиляди пъти

Жената, която изчезна след автомобилна катастрофа, след това "се появи" хиляди пъти

Свят Преди 41 минути

След като се измъкнала от отломките и се взирала в другия шофьор в състояние на дезориентация, 37-годишната Патриша Мийхан се отвърнала от сцената, от колата си и от предишния си живот, и изчезнала в нощта в близко поле

Лекар предупреждава за скрита заплаха във всеки дом

Лекар предупреждава за скрита заплаха във всеки дом

Любопитно Преди 50 минути

Домашният прах: Каква е скритата му опасност?

Бурната история на храм-паметника "Александър Невски"

Бурната история на храм-паметника "Александър Невски"

Любопитно Преди 52 минути

Храм-паметник „Александър Невски“ е символ на София – построен 1904–1912 г. по проект на Померанцев като благодарност към Русия, бомбардиран през ВСВ, с позлатени куполи (8+ кг злато), огромни размери и крипта-музей с икони и копие на съкровището Наги Сент Миклош

Датският външен министър - в Белия дом за преговори за Гренландия

Датският външен министър - в Белия дом за преговори за Гренландия

Свят Преди 1 час

Разговорите са инициирани от датската страна

<p>Почина жената,&nbsp;дала началото на движението за граждански права в САЩ</p>

Почина Клодет Колвин, дала началото на движението за граждански права в САЩ

Свят Преди 1 час

За смъртта ѝ съобщи фондацията, пазеща нейното наследство

Разкриха точната възраст, на която да започнете грижа за кожата против бръчки

Разкриха точната възраст, на която да започнете грижа за кожата против бръчки

Любопитно Преди 2 часа

Първите признаци на стареене могат да се появят по-рано, отколкото мнозина очакват

Хърватия връща военната служба. Какво планира Загреб?

Хърватия връща военната служба. Какво планира Загреб?

Свят Преди 2 часа

Хърватия въвежда отново задължителната военна служба за младите мъже, която през 2008 година беше отменена

Германия планира защитата на Гренландия

Германия планира защитата на Гренландия

Свят Преди 9 часа

Писториус подчерта "геополитическите амбиции на Русия"

Николай Младенов вероятно ще оглави властта в Газа

Николай Младенов вероятно ще оглави властта в Газа

Свят Преди 10 часа

Младенов пътува до Израел миналата седмица

Хулио Иглесиас е обвинен в сексуални посегателства и възможно изнасилване

Хулио Иглесиас е обвинен в сексуални посегателства и възможно изнасилване

Свят Преди 11 часа

Ищца: Чувствах се като предмет, като робиня в XXI век

САЩ тестват тайно руско супероръжие

САЩ тестват тайно руско супероръжие

Свят Преди 11 часа

Става дума за преносимо устройство, което може да генерира импулсни радиовълни

Патриарх Вартоломей отговори остро на Русия

Патриарх Вартоломей отговори остро на Русия

Свят Преди 12 часа

Константинополската църква е майка и на Руската църква

<p>Клинтън отказаха да свидетелстват за Епстийн</p>

Бил и Хилъри Клинтън отказаха да свидетелстват за Епстийн

Свят Преди 12 часа

Ще започне процедура за неуважение към Конгреса

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-скъпите породи котки в света

dogsandcats.bg

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg
1

Отварят за ски Витоша и Беклемето

sinoptik.bg
1

Рекорден брой белоглави лешояди в България

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 14 януари, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 14 януари, сряда

Edna.bg

Върхът е само на крачка от Йоана Илиева

Gong.bg

Вики Томова на победа от основната схема на Australian Open

Gong.bg

До 15 градуса в средата на януари

Nova.bg

Кран падна върху влак в Тайланд, 22 души са загинали, десетки са ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg