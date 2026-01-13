България

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Причината - рязкото увеличение на броя на заболелите от грип

13 януари 2026, 07:08
В арна стана първата област в страната, която въвежда противоепидемични мерки заради рязкото увеличение на броя на заболелите от грип. Ограниченията влизат в сила от сряда.

Грипна епидемия и във Варна от днес

Сред мерките е временното преустановяване на свижданията в лечебните заведения и на плановите операции. Учениците в област Варна преминават към онлайн обучение в периода от 14 до 20 януари включително, като след този срок местният щаб отново ще заседава, за да прецени необходимостта от удължаване на мерките.

Временно се спират още детските имунизации и профилактичните консултации. Детските градини и яслите ще продължат да работят, но при засилен медицински контрол и наблюдение, съобщи NOVA.

На този фон - още шест големи региона у нас са под заплахата от епидемия от грип. Най-много заразени има в Силистра, Добрич, Перник, Бургас, София-област и Смолян.

Източник: NOVA    
Варна грип епидемия мерки
