България

След Варна: Кои други области се очаква да обявят грипна епидемия

Здравните власти следят ситуацията ежедневно, като целта е да бъдат въведени навременни мерки, които да помогнат вълната да премине по-леко

13 януари 2026, 13:15
Протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк край Сухиндол

Протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк край Сухиндол
БНБ предупреждава търговците: Надрасканите евробанкноти не се връщат и не се плащат

БНБ предупреждава търговците: Надрасканите евробанкноти не се връщат и не се плащат
Ще дават ежедневно информация за планираните дейности по почистването в София

Ще дават ежедневно информация за планираните дейности по почистването в София
Президентът Радев обяви кога ще връчи втория мандат

Президентът Радев обяви кога ще връчи втория мандат
Проф. Кантарджиев: Кисело зеле, сирене и кисело мляко срещу грипа

Проф. Кантарджиев: Кисело зеле, сирене и кисело мляко срещу грипа
Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев

Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев
Хаос в сметките за парно, след като съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение

Хаос в сметките за парно, след като съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение
Слави Трифонов: Македонците ще гледат ЕС през крив макарон – това заслужавате

Слави Трифонов: Македонците ще гледат ЕС през крив макарон – това заслужавате

В арна стана първата област в страната, която въвежда противоепидемични мерки заради рязкото увеличение на броя на заболелите от грип. Ограниченията влизат в сила от сряда (14 януари).

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

В следващите дни се очаква и други области в страната да предложат обявяване на грипна епидемия заради високите нива на заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания. Здравните власти следят ситуацията ежедневно, като целта е да бъдат въведени навременни мерки, които да помогнат вълната да премине по-леко.

От институциите подчертават, че към момента няма нищо извънредно и ситуацията е типична за този период на годината. Въпреки това, превантивните действия остават ключови за ограничаване на разпространението на вирусите.

Сред най-често прилаганите мерки в областите с повишена заболеваемост са преминаване към онлайн обучение за учениците, докато детските градини и яслите продължават да работят, но при засилен медицински контрол. В лечебните заведения се спират свижданията, плановите операции, детските имунизации и консултации, както и профилактичните прегледи.

„Мерките са успешни, когато са навременни. Не бива да се чака половината ученици да се разболеят”, категоричен бе епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев пред NOVA.

„Почти всяка година пикът на грипната вълна съвпада с края на втората половина на януари, но учителите успяват да оформят учениците”, заяви министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев.

Здравните експерти силно препоръчват носенето на защитни маски на закрити места с много хора, в градския транспорт и в болници и поликлиники, като една от най-ефективните мерки за ограничаване на заразяването.

Първата област, в която вече са въведени противоепидемични мерки, е Варна. Очакванията са в най-скоро време към нея да се присъединят Силистра, Добрич, Бургас, София-област и Смолян.

В Перник, въпреки че областта се намира в предепидемична обстановка, по-скоро не се очаква въвеждане на мерки, тъй като здравните власти отчитат, че пикът на заболеваемостта там вече е преминал.

Източник: NOVA    
грип епидемия области мерки
Последвайте ни

По темата

Машини срещу бюлетини: Как депутатите предлагат да гласуваме на предсрочните избори 2026

Машини срещу бюлетини: Как депутатите предлагат да гласуваме на предсрочните избори 2026

Сбъдват ли се прогнозите на Стивън Хокинг

Сбъдват ли се прогнозите на Стивън Хокинг

БНБ предупреждава търговците: Надрасканите евробанкноти не се връщат и не се плащат

БНБ предупреждава търговците: Надрасканите евробанкноти не се връщат и не се плащат

Геолог обясни какво прави Гренландия толкова специална

Геолог обясни какво прави Гренландия толкова специална

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Mercedes отново губи от BMW

Mercedes отново губи от BMW

carmarket.bg
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 6 часа
<p>Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин</p>
Ексклузивно

Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Преди 7 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 7 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 6 часа

Виц на деня

Януари е, когато всички са дебели, а навън е студено и тъмно. Гошко, на 4 години.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разследват смъртта на двама мъже в Хисаря

Разследват смъртта на двама мъже в Хисаря

България Преди 20 минути

Починалите са на около 70-годишна възраст и са гръцки граждани

Невероятната история на Анет Келерман – плувкинята, която стана първата гола звезда в Холивуд

Невероятната история на Анет Келерман – плувкинята, която стана първата гола звезда в Холивуд

Любопитно Преди 25 минути

Анет Келерман – плувкиня, филмова звезда и бунтарка – разби табутата на своето време, промени женския бански, постави рекорди, покори Холивуд и стана първата жена, появила се гола във филм

<p>Обявиха най-полезния зеленчук на планетата</p>

Обявиха най-полезния зеленчук на планетата

Любопитно Преди 1 час

Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) публикуваха резултатите от мащабен анализ на хранителната стойност на зеленчуците и плодовете

Защо Бруклин Бекъм прекрати контакт с родителите си

Защо Бруклин Бекъм прекрати контакт с родителите си

Любопитно Преди 1 час

Причината за това решение е защитата на психичното му здраве, тъй като според близки източници, той е бил негативно повлиян от многократното споделяне на негови снимки и отбелязване в публикации в социалните медии от страна на майка му и баща му

„Изживей България“ е най-новото предаване на NOVA

„Изживей България“ е най-новото предаване на NOVA

Любопитно Преди 1 час

Туристическата поредица стартира в ефир на 24 януари от 16:00 ч.

Барби с аутизъм: Mattel представи първата си приобщаваща кукла

Барби с аутизъм: Mattel представи първата си приобщаваща кукла

Любопитно Преди 1 час

Новата Барби е част от инициативата на Mattel да даде възможност на повече хора да видят себе си в образа на Барби

Чудеса и опасности: Венера изненадва 8 зодии – кои ще имат късмет и кои трябва да внимават

Чудеса и опасности: Венера изненадва 8 зодии – кои ще имат късмет и кои трябва да внимават

Любопитно Преди 2 часа

Венера навлиза във Водолей и носи както късмет и нови възможности, така и предизвикателства – вижте кои зодии ще се радват на успех и кои трябва да внимават

Смях, сълзи и халюцинации: Какво се случва с тялото по време на оргазъм

Смях, сълзи и халюцинации: Какво се случва с тялото по време на оргазъм

Любопитно Преди 2 часа

Един добър оргазъм има силата да „пренастрои“ мозъка, като освобождава химични вещества, които ни карат да се чувстваме добре, включително допамин и окситоцин

„Ще те убия“: Арестуваха двама мъже за побой и грабеж в София

„Ще те убия“: Арестуваха двама мъже за побой и грабеж в София

България Преди 2 часа

Посегателството е извършено на 6 януари в къща в столичния квартал „Обеля“

"Улиците са потънали в кръв": ще ударят ли САЩ в Иран?

"Улиците са потънали в кръв": ще ударят ли САЩ в Иран?

Свят Преди 2 часа

САЩ обмислят "много тежки варианти" за интервенция в Иран на фона на нестихващите протести срещу режима в страната

Илон Мъск се бори за пълно попечителство над сина си

Илон Мъск се бори за пълно попечителство над сина си

Свят Преди 2 часа

През годините Мъск е имал още 13 деца – шест с Уилсън, включително Вивиан, както и четири с Шивън Зилис, три с Граймс и един син от Ашли Сейнт Клер

Памела Андерсън наруши правилото си „без грим“ на Златните глобуси

Памела Андерсън наруши правилото си „без грим“ на Златните глобуси

Любопитно Преди 2 часа

Памела Андерсън изненада на Златните глобуси 2026, като наруши правилото си „без грим“ с фин, почти незабележим макиаж, платинено руса коса и естествен маникюр, оставайки вярна на философията си за автентична красота

Отриха тяло на мъж в Бранковската река във Видинско

Отриха тяло на мъж в Бранковската река във Видинско

България Преди 2 часа

При извършения оглед разследващите не са констатирали следи от насилие

Снимката е илюстративна

Грипна тревога в Бургас: РЗИ предупреждава за повишена заболеваемост

България Преди 3 часа

Цифрите от миналата седмица показват 356 болни, като заболеваемостта към момента е над 180 души на 10 000 човека население. Тази цифра попада в предепидемичните стойности, определени за областта

Къща изгоря напълно след пожар в Стара Загора, има задържан

Къща изгоря напълно след пожар в Стара Загора, има задържан

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал в понеделник малко след 22:00 часа

Проучвания свързват често срещани консерванти с рак и диабет тип 2

Проучвания свързват често срещани консерванти с рак и диабет тип 2

Любопитно Преди 3 часа

Изследователите направиха задълбочен анализ на 17 консерванта, консумирани от поне 10% от участниците, и установиха, че 11 от тях нямат връзка с рака

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-скъпите породи котки в света

dogsandcats.bg

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg
1

Рекорден брой белоглави лешояди в България

sinoptik.bg
1

Екстремно предложение за брак над пропаст

sinoptik.bg

Гласът, който задава трудните въпроси: ЧРД на Мариян Станков – Мон Дьо

Edna.bg

Най-популярните пластични процедури в света – какво избират жените и мъжете днес

Edna.bg

НА ЖИВО: Левски – Ниредхаза, съставите

Gong.bg

Фенербахче започна преговори за Н’Голо Канте

Gong.bg

БНБ към търговците: Не приемайте надраскани евробанкноти, те не се възмездяват

Nova.bg

Президентът обяви кога ще връчи втория проучвателен мандат

Nova.bg