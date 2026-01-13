След Варна: Кои други области се очаква да обявят грипна епидемия

Хаос в сметките за парно, след като съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение

БНБ предупреждава търговците: Надрасканите евробанкноти не се връщат и не се плащат

В арна стана първата област в страната, която въвежда противоепидемични мерки заради рязкото увеличение на броя на заболелите от грип. Ограниченията влизат в сила от сряда (14 януари).

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

В следващите дни се очаква и други области в страната да предложат обявяване на грипна епидемия заради високите нива на заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания. Здравните власти следят ситуацията ежедневно, като целта е да бъдат въведени навременни мерки, които да помогнат вълната да премине по-леко.

От институциите подчертават, че към момента няма нищо извънредно и ситуацията е типична за този период на годината. Въпреки това, превантивните действия остават ключови за ограничаване на разпространението на вирусите.

Сред най-често прилаганите мерки в областите с повишена заболеваемост са преминаване към онлайн обучение за учениците, докато детските градини и яслите продължават да работят, но при засилен медицински контрол. В лечебните заведения се спират свижданията, плановите операции, детските имунизации и консултации, както и профилактичните прегледи.

„Мерките са успешни, когато са навременни. Не бива да се чака половината ученици да се разболеят”, категоричен бе епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев пред NOVA.

„Почти всяка година пикът на грипната вълна съвпада с края на втората половина на януари, но учителите успяват да оформят учениците”, заяви министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев.

Здравните експерти силно препоръчват носенето на защитни маски на закрити места с много хора, в градския транспорт и в болници и поликлиники, като една от най-ефективните мерки за ограничаване на заразяването.

Първата област, в която вече са въведени противоепидемични мерки, е Варна. Очакванията са в най-скоро време към нея да се присъединят Силистра, Добрич, Бургас, София-област и Смолян.

В Перник, въпреки че областта се намира в предепидемична обстановка, по-скоро не се очаква въвеждане на мерки, тъй като здравните власти отчитат, че пикът на заболеваемостта там вече е преминал.