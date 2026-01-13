България

Грипна тревога в Бургас: РЗИ предупреждава за повишена заболеваемост

Цифрите от миналата седмица показват 356 болни, като заболеваемостта към момента е над 180 души на 10 000 човека население. Тази цифра попада в предепидемичните стойности, определени за областта

13 януари 2026, 10:58
Грипна тревога в Бургас: РЗИ предупреждава за повишена заболеваемост
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

Ч ерноморският град Бургас се намира в предепидемиологична обстановка предвид актуалните данни за хората с грип в областта, обявиха от РЗИ-Бургас, цитирани от Агенция „Фокус“.

Цифрите от миналата седмица показват 356 болни, като заболеваемостта към момента е над 180 души на 10 000 човека население. Тази цифра попада в предепидемичните стойности, определени за областта. За да се стигне до обявяване на епидемия, трябва да се премине границата от 240 болни на 10 000 души.

Решението за въвеждането ѝ се взима от Оперативния щаб за остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип, чийто председател е областният управител на Бургас Владимир Крумов.

На място се събират представители на РЗИ, Инспектората по образование, лечебни заведения, общините, Спешна помощ, НЗОК и др. като се взима общо решение какви мерки трябва да бъдат приложени. Ако по-голямата част от болните са в ученическа възраст, се предлага неприсъствена форма на обучение или прекъсване на учебния процес, като крайното решение в тази ситуация се взима от Министерството на образованието.

„Детските градини не ги затваряме. Там става по-сериозен контролът върху това да няма болни деца или хора от персонала. Много е важно да няма болни хора в организирания колектив“, подчерта д-р Мирослава Киселкова, директор на Дирекция „Надзор на заразните болести“ към РЗИ-Бургас.

„Данни за заболеваемостта в областта се събират ежедневно. Много неща се проследяват, за да се вземе адекватно решение. Няма как да се каже дали пикът на грипа е минал, или предстои“, добави тя.

„Ако всеки спазва мерките за въздушно-капкови инфекции, ще си помогнем много. Препоръчваме носене на маска при качване в обществения транспорт, институции, търговски обекти и болници. Ръцете трябва да се мият по-често и да се спазва хигиена на кихане. Не да кихаме в дланта, а в сгъвката между мишница и предмишница.

Важно е също да проветряваме по-често и да забърсваме повърхностите, до които имаме най-чест досег. Когато усетим симптоматика на ОРЗ, е важно да се консултираме с лекар и да си останем вкъщи за няколко дни, ако се налага, за да избегнем по-драматична ситуация от епидемиологична гледна точка“, каза още д-р Киселкова.

По отношение на ефективността от носенето на маска тя заяви: „За маската не гледаме по това какъв филтър има и колко са сгъстени нишките ѝ. Ползваме маската с бариерна функция. Ако сменяме маската често, тя ще си свърши ефективно работата“.

Източник: Агенция "Фокус"    
