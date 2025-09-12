България

Гледат мерките на младежите, задържани за побоя над полицейския шеф в Русе

Защитата на обвинените за тежка телесна повреда иска по-леки мерки за неотклонение от настоящите

12 септември 2025, 06:59
А пелативният съд във Велико Търново ще гледа мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми, за които Русенският окръжен съд определи постоянна мярка "задържане под стража" за побой над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров, съобщиха от пресцентъра на съда.

По всяка от мерките за всеки един от четиримата има образувано отделно дело, за които са обявени отделни заседания.

Мерките „задържане под стража“, наложени от Окръжния съд в Русе се обжалват от защитата на обвиняемите в Апелативния съд във Велико Търново.

Източник: Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова    
