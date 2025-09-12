Гледат мерките на младежите, задържани за побоя над полицейския шеф в Русе

Нов формат на изпитите за 7-и и 10-и клас разтревожи родители и ученици преди 15 септември

Съдът решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев

А пелативният съд във Велико Търново ще гледа мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми, за които Русенският окръжен съд определи постоянна мярка "задържане под стража" за побой над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров, съобщиха от пресцентъра на съда.

По всяка от мерките за всеки един от четиримата има образувано отделно дело, за които са обявени отделни заседания.

Мерките „задържане под стража“, наложени от Окръжния съд в Русе се обжалват от защитата на обвиняемите в Апелативния съд във Велико Търново.