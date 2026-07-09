След арестите: ВиК-Бургас успокои потребителите, работата на дружеството продължава нормално

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас продължава да изпълнява дейността си без прекъсване и без затруднения в работния процес, съобщиха от дружеството. От ВиК оператора уверяват, че всички основни дейности, свързани с доставката на питейна вода, отвеждането на отпадъчни води и поддръжката на инфраструктурата, се извършват в нормален режим.

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Във връзка с настъпили промени в управленските процеси на дружеството са определени служители, които временно ще изпълняват необходимите ръководни функции до приключването на предвидените в закона процедури и окончателното произнасяне на компетентните държавни органи.

От ВиК – Бургас подчертават, че тези действия не оказват влияние върху ежедневната работа на оператора и не водят до промяна в качеството или организацията на предоставяните услуги.

Постоянен арест за шефа на ВиК – Бургас и служител

Техническите и експлоатационните екипи продължават да работят по предварително утвърдените графици, като извършват необходимите дейности по поддръжка на мрежите и съоръженията. Служителите остават в постоянна готовност за реакция при аварийни ситуации, сигнали от потребители и други непредвидени обстоятелства.

„Всички дейности, свързани с поддръжката и експлоатацията на водоснабдителната и канализационната инфраструктура, се извършват нормално. Поетите ангажименти към потребителите се изпълняват без отклонение“, посочват от дружеството.

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Ръководството на ВиК – Бургас уверява, че водоснабдяването на всички населени места, обслужвани от оператора, е обезпечено. Към момента няма индикации за риск от прекъсване или ограничаване на услугите за гражданите и бизнеса в региона.

Административният персонал на дружеството също продължава работа в обичайния режим и оказва необходимото съдействие на компетентните институции в рамките на своите правомощия. От ВиК – Бургас заявяват, че служителите изпълняват задълженията си с необходимата отговорност и професионализъм, като основен приоритет остава гарантирането на надеждно водоснабдяване и нормалното функциониране на канализационната система.

Във вторник (7 юли) окръжните магистрати в Бургас взеха мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо длъжностни лица във "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) в Бургас. Спрямо тях са повдигнати обвинения за умишлена безстопанственост.

Ако бъдат прзнати за виновни, предвиденото по закон наказание е "лишаване от свобода" от две до осем години, съобщиха от съдилището.

Окръжната прокуратура в Бургас внесе искането за налагане на постоянен арест спрямо директора на дружеството Цветан Мирчев и служителя по инвеститорски контрол в отдел „Строителство“ Илчо Боев на 6 юли, след като двамата бяха задържани при специализирана операция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" в края на миналата седмица.

Източник: БТА

Определението на Окръжен съд - Бургас подлежи на обжалване и протест в тридневен срок пред въззивна инстанция.

Наблюдаващият делото прокурор Иван Кирков разясни, че случаят се отнася за обществена поръчка, сключена между ВиК-Бургас и външна фирма за почистване на около 70 сондажни кладенци в Бургаско. По думите на Кирков разследващите са установили, че подобна дейност не е била извършвана.

Въпреки това, на фирмата са преведени над 300 хил. евро.

Разследването е започнало след получен сигнал от служител на ВиК оператора, спрямо който е оказван натиск да подпише неистински документи.