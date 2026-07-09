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Най-безсрамните предложения за работа в екипа на Анди Бърнам: Кой ще се намести до новия премиер на Великобритания

Бивши привърженици на Киър Стармър започват да подкрепят Бърнам, докато бъдещият премиер на Великобритания обмисля състава на кабинета си

9 юли 2026, 11:32
Най-безсрамните предложения за работа в екипа на Анди Бърнам: Кой ще се намести до новия премиер на Великобритания
Източник: БТА
  • След оставката на Киър Стармър лейбъристки политици започнаха активно да подкрепят Анди Бърнам, който се очаква да стане следващият премиер на Великобритания, като мнозина се опитват да запазят или получат позиции в бъдещия кабинет.
  • Уес Стрийтинг, Майк Тап и Ал Карнс са сред най-открояващите се примери за политически завои, след като бивши съюзници на Стармър бързо започнаха да подкрепят ключови идеи на Бърнам и да демонстрират експертиза в области като икономика, имиграция и отбрана.
  • Някои политици запазват по-умерен подход, като Дарън Джоунс отказа да настоява за оставане на настоящия си пост, докато други, сред които Ед Милибанд, Ивет Купър и Луси Пауъл, активно подчертават своя опит и готовност да участват в бъдещото правителство.

Сякаш телевизионното шоу „X Factor“ никога не е приключвало.

Високопоставени представители на Лейбъристката партия все по-често използват медиите и социалните мрежи, за да подчертаят качествата на Анди Бърнам и собствените си позиции.

Докато политикът, който почти сигурно се очаква да стане следващият премиер на Великобритания, обмисля състава на кабинета си, POLITICO направи класация на най-откровените опити за запазване или получаване на властови позиции от депутати, които доскоро бяха близки до Киър Стармър.

  • Уес Стрийтинг - оценка за безсрамие: 9/10

Бившият министър на здравеопазването някога подкрепяше идеята за състезание, а не автоматично избиране на наследник на Стармър, но промяната на политическата ситуация го накара да промени позицията си.

Само часове след оставката на Стармър Стрийтинг заяви, че няма да се кандидатира срещу Бърнам, като обясни, че изборът е между това лятото да бъде прекарано в „преувеличаване на малки различия“ или всички да работят заедно.

Според POLITICO той изглежда търси различни възможности за бъдещ пост.

Дни преди Бърнам да спечели място на частичните избори в Мейкърфийлд, Стрийтинг произнесе голяма икономическа реч, в която представи визията си за „прогресивен капитализъм“.

Той определи плана на Бърнам за прехвърляне на повече правомощия към регионите като „напълно правилен“ и заяви, че „най-накрая отново има надежда“.

Стрийтинг също започна активно да говори по теми, свързани с отбраната.

  • Майк Тап - оценка за безсрамие: 9/10

Министърът в Министерството на вътрешните работи Майк Тап, който беше един от най-ярките защитници на Стармър по време на кризата с неговото лидерство, бързо представи по-мека позиция по отношение на имиграцията само три дни след обявяването на оставката на премиера.

Той публикува статия във вестник The Times, в която призова работниците мигранти в сектора на грижите да бъдат изключени от строгите имиграционни ограничения, точно когато Бърнам изглеждаше фаворит за лидерския пост.

Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд е била недоволна от непозволената публикация и безуспешно е настоявала Стармър да го освободи за нарушаване на принципа на колективната отговорност.

Тап отрече обвиненията и заяви, че е изразил позиция по тема, върху която е работил от месеци.

  • Ал Карнс - оценка за безсрамие: 9/10

Бившият министър на отбраната е имал амбиции за лидерския пост и е обмислял предизвикателство към Бърнам до сряда вечерта, непосредствено преди началото на номинациите.

Карнс, който е резервист от Кралските морски пехотинци, заяви пред Sky News, че тримесечна лидерска надпревара „вероятно не е най-доброто използване на времето на Лейбъристката партия“ заради вътрешните конфликти.

Той призова депутатите „да се качат в лодката и да гребат в една посока“.

Въпреки че заяви, че краткият му интерес към лидерската надпревара е бил свързан само с дебат, активността му по теми за отбраната според POLITICO показва силно желание да остане свързан със сектора.

  • Ед Милибанд - оценка за безсрамие: 8/10

Енергийният министър не успя да стигне до премиерския пост като лидер на Лейбъристката партия през 2015 г., но сега името му се споменава като възможен кандидат за финансов министър в бъдещ кабинет на Бърнам.

Милибанд, който преди това е бил съветник на бившия финансов министър от Лейбъристката партия Гордън Браун, засили публичното си присъствие с публикация в социалната мрежа X, в която представи работата си в енергийния сектор през последните две години.

Той придружи публикацията със снимки от посещения на обекти, включително с каска и работно облекло.

  • Луси Пауъл - оценка за безсрамие: 8/10

Пауъл беше отстранена от кабинета на Стармър миналата година, но след това получи собствен мандат, след като беше избрана за заместник-лидер на Лейбъристката партия.

Съюзничката на Бърнам, която също е депутат от района на Голям Манчестър, заяви пред Times Radio, че е усетила ограниченията на ролята си като опозиционен депутат, но е готова „да допринесе по всякакъв необходим начин“.

  • Ивет Купър - оценка за безсрамие: 8/10

Външният министър на Великобритания даде ясно да се разбере, че желае да запази поста си.

Купър, ветеран в Лейбъристката партия и бивш министър при Тони Блеър и Гордън Браун, публикува подробен анализ за глобалните предизвикателства пред Великобритания.

Тя акцентира върху „заплахите на международната сцена“ и заяви, че страната трябва „не просто да преживее бурята, а да поеме активен курс“.

Купър също така призова Бърнам да запази баланса между половете в бъдещия си екип.

Сред потенциалните конкуренти за външнополитическия пост е и Дейвид Милибанд - брат на Ед Милибанд и бивш външен министър при Гордън Браун, който напусна британската политика през 2013 г.

  • Анджела Рейнър - оценка за безсрамие: 7/10

Рейнър, която някога беше сред потенциалните кандидати за лидерския пост, подчерта, че именно тя е дала началото на ключовата идея на Бърнам - прехвърлянето на повече правомощия към регионите.

Бившият вицепремиер заяви, че Бърнам може бързо да започне реформата, защото тя е „положила основите“ като министър на жилищната политика.

Рейнър напусна правителството на Стармър заради казус с данъците върху имотите, но заяви, че разследването на данъчните власти е приключило, след като е платила задължение от 40 000 паунда без допълнителна санкция.

  • Рейчъл Рийвс - оценка за безсрамие: 6/10

Първата жена финансов министър на Великобритания почти сигурно ще напусне поста си при правителство на Бърнам, но това не я е спряла да защитава икономическата си политика.

Рийвс заяви, че се надява следващият премиер да продължи започнатото от нея, защото „то започва да дава резултати“.

Тя определи Бърнам като „страхотен комуникатор“ с „отлична биография“.

  • Стив Рийд - оценка за безсрамие: 6/10

Министърът на жилищната политика, който остана верен на Стармър до края, също започна да подкрепя политиките на Бърнам.

Шест дни след емоционалната оставка на Стармър той защити плана за децентрализация на Бърнам и заяви, че той не противоречи на предизборната програма на Лейбъристката партия.

Рийд определи водещата инициатива на Бърнам „No. 10 North“ като „страхотна идея“.

  • Джон Хийли - оценка за безсрамие: 5/10

Друг бивш високопоставен член на кабинета, който според POLITICO изглежда има незавършени политически планове, е Хийли.

Оставката му като министър на отбраната вероятно е допринесла за кризата около правителството на Стармър.

След това той публикува подробни анализи за инвестициите в отбраната и отправи критики към финансовото министерство за разходите за армията.

  • Дарън Джоунс - оценка за честност: 10/10

За разлика от останалите, Джоунс демонстрира повече самокритичност, когато беше попитан дали иска да остане главен секретар на премиера.

По време на събитие на POLITICO той заяви, че се надява Бърнам да запази тази позиция, но самият той не желае да остане на поста.

„Не искам тази роля. Имах страхотно време, но не съм правилният човек за следващия главен секретар“, каза Джоунс.

Той обаче добави, че би бил „удовлетворен“ да служи на друга позиция в бъдещото правителство.

Източник: POLITICO    
Политика във Великобритания Лейбъристка партия Анди Бърнам Киър Стармър Формиране на кабинет Борба за власт Политически опортюнизъм Уес Стрийтинг Смяна на лидера POLITICO
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