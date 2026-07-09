Знак от съдбата? Откриха костите на крал, разбил викингите, точно преди мача Англия – Норвегия

А нглийският национален отбор по футбол получи неочакван и мощен тласък от миналото за предстоящия си сблъсък срещу Норвегия на Световното първенство. Известен историк вярва, че най-накрая е локализирал изгубените останки на Алфред Велики – легендарния английски крал, пречупил викингите през IX век, съобщава The Post.

Според публикация в The Telegraph, кралските кости са проследени до... паркинг в град Уинчестър, графство Хампшър, намиращ се в непосредствена близост до мястото, където емблематичният монарх е бил погребан първоначално.

На лов за краля под асфалта

„На 100 процента съм сигурен, че паркингът е мястото, където са били костите, и съм убеден, че те все още са там“, заявява 72-годишният изследовател Греъм Филипс пред вестник The Sun.

Роденият в Бирмингам историк смята, че останките се намират на около 18 метра от паметната плоча, отбелязваща старото му погребение. Точното местоположение бе разкрито в премиерния епизод на документалната поредица Weird Britain по британската телевизия Blaze TV.

Ако откритието бъде официално потвърдено, това ще отбележи кулминацията на 13-годишното издирване, водено от Филипс, за намирането на една от най-важните фигури в историята на Обединеното кралство.

Кой е Алфред Велики и как разбива „северната напаст“?

Роден през 849 г., Алфред Велики е останал в историята като владетелят, защитил кралство Уесекс от скандинавските нашественици и положил основите за обединението на Англия.

След години на тежки борби срещу завоевателите от Севера, през 878 г. той нанася съкрушително поражение на армията, предвождана от викингския лидер Гутрум в историческата битка при Едингтън. Това принуждава датчаните да се откажат от езическите си обичаи и да приемат християнството. За да предпази острова от бъдещи нападения, саксонският лидер изгражда мрежа от укрепени селища в Южна Англия и създава флот, който да брани крайбрежието от викингските морски разбойници.

Кошмарът на археолозите: Защо костите изчезват?

След смъртта на Алфред през 899 г., останките му са местени многократно, превръщайки се в истински кошмар за историците:

Първоначално: Погребан е в катедралата в Уинчестър.

Погребан е в катедралата в Уинчестър. През 1110 г.: Костите са преместени в абатството Хайд, за да почиват до тези на съпругата и сина му.

Костите са преместени в абатството Хайд, за да почиват до тези на съпругата и сина му. През 1539 г.: Абатството е разрушено до основи, след като Хенри VIII заповядва закриването на манастирите.

Следата изчезва за векове. През 1866 г., по време на строеж, английски антиквар изкопава кости, за които вярва, че са на Алфред, и ги погребва в църквата „Св. Вартоломей“. Когато обаче археолозите ги ексхумират наскоро за въглероден анализ, се оказва, че скелетът е от човек, живял 200 години след смъртта на краля.

„Чиито и да бяха тези кости, те не бяха на Алфред“, казва Филипс.

Светлината в тунела се появява, когато Филипс преровил архивите на Кеймбриджкия университет. Той попаднал на статия от 1800 г., която разкрива, че през 1788 г. до руините на старото абатство е построен затвор, а гробовете на Алфред и семейството му били превърнати в... градина за надзирателя. Документът описвал как затворниците са преместили костите и дори съдържал карта.

Изследователят се надява археолозите да сканират паркинга с георадар, преди да започнат разкопките, за да не повредят кралските реликви.

Добро предзнаменование за Мондиала

Освен огромното историческо значение, Филипс вярва, че намирането на костите е космически знак за футболния сблъсък, в който Англия се изправя срещу Норвегия тази събота (11 юли) в Маями.

„Най-накрая открихме останките на Алфред – краля, който разгроми викингите. Дали това не е върховното предзнаменование, че ще спечелим Световното първенство?“, шегува се изследователят, правейки паралел между древната битка и съвременния футболен дуел с наследниците на викингите.