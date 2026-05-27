България

Край на телефоните в училище и забрана за социални мрежи за деца под 16 години в България: ГЕРБ предлага радикални промени

Партията предлага строг контрол с проверка на възрастта в TikTok и Instagram, а за учениците от 13 до 16 години ще се иска задължително разрешение от родител

27 май 2026, 12:15
Край на телефоните в училище и забрана за социални мрежи за деца под 16 години в България: ГЕРБ предлага радикални промени
Източник: iStock/Getty Images

Г ЕРБ предлага ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца до 16-годишна възраст. За целта от партията са внесли предложения за промени в Закона за закрила на детето. Възрастовите ограничения ще важат и за достъпа до платформи за споделяне на видео съдържание.

Сред основните мотиви на вносителите са все по-сериозното негативно влияние на социалните мрежи върху психическото здраве, концентрацията, съня и развитието на децата, както и нарастващата зависимост към дигиталното съдържание сред подрастващите, съобщиха от партията.

Ограничаването на достъпа на лицата до 16 години до социални мрежи ще става чрез специално технологично средство за проверка на възрастта, което да позволява анонимно потвърждение на навършените години при регистрацията в различните платформи. Целият процес трябва да бъде разписан в специална наредба на министъра на иновациите и дигиталната трансформация в срок до 6 месеца след приемането на закона. За децата между 13 и 16 години ще бъде възможен достъп само със съгласие от родител или настойник, като това разрешение ще може да бъде оттеглено по всяко време.

Промените предвиждат още създаването на регистър на всички социалните платформи, както и контрол и налагане на сериозни санкции за компании, които не въведат или не спазват новите изисквания.

С промени в същия закон от ГЕРБ предлагат и пълна забрана за използването на мобилни телефони в училище.

Според вносителите смарт устройствата водят до разсейване, понижена концентрация и по-слаби образователни резултати сред децата. Според редица изследвания прекомерното използване на смартфони влияе негативно върху способността за учене, вниманието и мотивацията на учениците.

Източник: БГНЕС    
ГЕРБ социални мрежи закрила на детето възрастови ограничения дигитална безопасност мобилни телефони в училище психическо здраве родителски контрол законодателни промени дигитална зависимост
Последвайте ни
Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

Когато оставиш бившия дизайнер на iPhone да направи Ferrari

Когато оставиш бившия дизайнер на iPhone да направи Ferrari

Край на телефоните в училище и забрана за социални мрежи за деца под 16 години в България: ГЕРБ предлага радикални промени

Край на телефоните в училище и забрана за социални мрежи за деца под 16 години в България: ГЕРБ предлага радикални промени

Една година след смъртта му: Ози Озбърн се завръща като робот, за да говори с феновете

Една година след смъртта му: Ози Озбърн се завръща като робот, за да говори с феновете

Кога да обедините кредитите си в един – и кога да не го правите

Кога да обедините кредитите си в един – и кога да не го правите

pariteni.bg
BMW M3 Sport Evolution (1990): Най-специалният от всички E30

BMW M3 Sport Evolution (1990): Най-специалният от всички E30

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 19 часа
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 16 часа
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 15 часа
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иван Демерджиев

„Цялата „сарафовщина“ си дава сметка, че губи сила“: Демерджиев с първи думи след оставката на Сарафов

България Преди 6 минути

„Ние искаме реална промяна, а не смяна на имената“, заяви министърът, след като Прокурорската колегия на ВСС прие предсрочното освобождаване на магистрата

Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов

Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов

България Преди 9 минути

Политическите реакции след оставката на Сарафов не закъсняха, като партиите в НС поискаха ускорен избор на нов ВСС и редовен главен прокурор

Разкриха причината за смъртта на световноизвестния пилот Кайл Буш

Разкриха причината за смъртта на световноизвестния пилот Кайл Буш

Свят Преди 35 минути

Дори младото и здраво тяло на шампиона не успя да надвие сепсиса, който лекарите наричат „падане от скала“

Румен Спецов

На първо четене: Парламентът ограничи правомощията на особения управител на "Лукойл Нефтохим България"

България Преди 53 минути

"Живот на един клик: Какво губим по пътя?": Дигиталната зависимост, която променя идентичността ни

"Живот на един клик: Какво губим по пътя?": Дигиталната зависимост, която променя идентичността ни

Любопитно Преди 1 час

В новия епизод на подкаста NOVA LAB Баланс по тези теми разсъждават психотерапевтът Велислава Донкина и водещата Лора Инджова

<p>&quot;Колко взима колегата?&quot;:&nbsp;Тайната на заплатите пада</p>

Тайната на заплатите пада: Какво ще се промени за работници и работодатели

България Преди 1 час

Най-голямата промяна ще бъде при служителя, коментират експерти

"Просто го остави да умре!" Семейството на Матю Пери обвини асистента на актьора за смъртта му

"Просто го остави да умре!" Семейството на Матю Пери обвини асистента на актьора за смъртта му

Свят Преди 1 час

Сестрите и майката на покойния актьор от „Приятели“ Матю Пери споделиха съкрушителни разкрития преди произнасянето на присъдата на личния му асистент Кенет Ивамаса. Те обвиниха служителя в жестоко предателство, лъжи и съучастие в смъртта на звездата

НАСА обяви изграждането на постоянна база на Луната

НАСА чертае граници на Луната: Започна изграждането на първата постоянна база

Любопитно Преди 1 час

НАСА планира „Артемис III“ за средата на 2027 г., като кацането на двама астронавти на Луната ще последва още през 2028 г.

,

От „Аполо 11“ до „фърита“: Необичайната съдба на един легендарен самолетоносач

Любопитно Преди 1 час

За ужас на ветераните, историческият кораб „Хорнет“ се превърна в декор за забавления на хора, маскирани като животни

<p>ВСС прие оставката на&nbsp;Сарафов, спря му &quot;златните&quot;&nbsp;20 заплати</p>

ВСС прие оставката на Борислав Сарафов като директор на НСлС, спря му "златните" 20 заплати

България Преди 1 час

Висшите магистрати приеха оставката с 8 гласа "за" и преназначиха Сарафов като редови следовател

Владимир Путин

Путин е на ръба: Скритите пукнатини в режима в Кремъл

Свят Преди 1 час

Дори ако в Русия и Украйна настъпи мир при условия, приемливи за Кремъл, щетите, които вече са нанесени върху геополитическото положение на Русия, ще останат. Тази война се оказа гигантска геополитическа грешка

Откриха мъртъв мъж в къща, полицията задържа млада жена и домакина

Откриха мъртъв мъж в къща, полицията задържа млада жена и домакина

България Преди 1 час

Престъплението е извършено в софийското село Ямна

<p>Дженифър Лопес прикова погледите в Лос Анджелис и се събра с важен мъж от миналото си (СНИМКИ)</p>

Дженифър Лопес прикова погледите в Лос Анджелис и се събра с важен мъж от миналото си

Любопитно Преди 1 час

Дженифър Лопес прикова погледите в Лос Анджелис на премиерата на новата романтична комедия на Netflix „Служебен романс“. Актрисата заложи на вечния холивудски блясък, а вечерта донесе и емоционална среща с неин колега от култовия биографичен филм „Селена“

<p>Диаманти за 90 000 евро на корта:&nbsp;Сабаленка блесна с бижута по-скъпи от наградата на съперничката ѝ</p>

Диаманти за 90 000 евро на корта: Арина Сабаленка блесна с бижута по-скъпи от наградата на съперничката ѝ

Любопитно Преди 2 часа

Тенис звездата се появи с внушителни скъпоценности в Париж, които струват повече от наградния фонд на победената ѝ съперничка

<p>Правосъдният министър обжалва отказа за дисциплинарно производство срещу Сарафов</p>

Правосъдният министър Николай Найденов обжалва пред ВАС отказа да се образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов

България Преди 2 часа

Обжалва се отказ на Прокурорската колегия на ВСС да образува производство

Белгия изпраща миночистач в Средиземно море

Белгия изпраща миночистач в Средиземно море

Свят Преди 2 часа

Корабът може да участва в операция на НАТО за разчистване на Ормузкия проток

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Антония Петрова-Батинкова празнува ЧРД на 3 континента

Edna.bg

„Дъждът оставя следи“ събра звезди на гала премиера в София

Edna.bg

Левски представи новата си визуална идентичност (видео)

Gong.bg

Станислав Генчев пое един от най-големите клубове в България

Gong.bg

Откриха тяло на мъж с видими следи от насилие в Софийско, има задържани

Nova.bg

Борислав Сарафов подаде оставка като началник на НСлС, ВСС я прие

Nova.bg