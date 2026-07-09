България

Новият ВСС: Изборите започват през октомври, гласуването ще е през ноември

Прокурори, съдии и следователи ще избират представителите си поетапно, а парламентът ще попълва своята квота паралелно

Василена Василева Василена Василева

9 юли 2026, 12:12
Новият ВСС: Изборите започват през октомври, гласуването ще е през ноември
Източник: БТА

П ленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) единодушно прие графика за избор на новия състав на съвета от професионалната квота.

Според приетия календар първи ще проведат общо събрание прокурорите – на 17 октомври, а изборът на техните представители ще се състои на 24 октомври. Общото събрание на съдиите е насрочено за 31 октомври, а гласуването – за 7 ноември. Следователите ще заседават на 14 ноември и ще гласуват на 21 ноември.

Процедурата по избора трябва да приключи до 21 ноември.

Парламентът прие окончателно промените в Закона за съдебната власт

Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че изборът на членовете на ВСС от парламентарната квота ще се проведе паралелно с този от професионалната квота.

По думите му по време на обсъжданията е бил поставен въпросът дали приоритет трябва да бъде стриктното спазване на законовите срокове или осигуряването на всички условия за прозрачни избори, включително видеозаснемане, подходяща организация и възможност кандидатите да проведат кампанията си, въпреки че част от периода съвпада със съдебната ваканция.

Стартират изборите на ВСС, Инспекторат и конституционен съдия от квотата на НС

  • Видеозаснемане и достъп за медиите

Членът на ВСС Цветинка Пашкунова съобщи, че всички ключови етапи от изборния процес ще бъдат видеозаснемани – от провеждането на изборите до отварянето на урните и преброяването на бюлетините.

По думите ѝ представители на медиите ще могат да присъстват на всички етапи от процедурата.

Пашкунова обаче предупреди, че съществува риск заради обществената поръчка за осигуряване на техниката за видеозаснемане, тъй като не е сигурно дали тя ще приключи до средата на септември.

Депутатите се разбраха за старта на процедурата за нов ВСС и Инспектората към него

Министър Найденов изрази увереност, че Законът за обществените поръчки позволява процедурите да бъдат проведени в съкратени срокове заради спешността на случая.

„Трябва да се водим от максимална публичност и свободата на изборите, защото именно това ще формира общественото доверие към бъдещия състав на ВСС“, заяви той, като подчерта, че качеството на организацията не бива да бъде жертвано за сметка на бързината.

Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова коментира, че не би било фатално, ако законовите срокове бъдат минимално надхвърлени.

На 1 юли в „Държавен вестник“ бяха обнародвани промените в Закона за съдебната власт, които уреждат процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет и нов състав на Инспектората към ВСС.

Законът предвижда Народното събрание да избере своята квота по специални правила, които оценяват професионалните качества, практическия опит, обществения авторитет и нравствените качества на кандидатите.

До встъпването в длъжност на новия състав законовите промени ограничават правомощията на настоящите Съдийска и Прокурорска колегия. Те няма да могат да приемат решения с траен кадрови или организационен ефект, както и такива, които пряко засягат организацията, функционирането и независимостта на съдебната система.

Редактор: Василена Василева
Източник: Марин Колев, БТА    
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