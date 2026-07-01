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Без TikTok до 16 години? Ще стигне ли България до забрана на социалните мрежи за деца

Все повече държави ограничават достъпа на непълнолетни до TikTok, Instagram и Facebook. Какви са рисковете за децата, готово ли е българското общество за подобна мярка и може ли тя да проработи у нас?

Василена Василева Василена Василева

1 юли 2026, 08:37
Без TikTok до 16 години? Ще стигне ли България до забрана на социалните мрежи за деца
Източник: iStock Photos

П реди няколко години идеята държава да забрани достъпа на деца до социалните мрежи звучеше като сюжет от научна фантастика. Днес тя вече е реалност в Австралия, а редица европейски държави подготвят подобни ограничения. Въпросът, който все по-често се задава и в България, е дали подобна мярка би могла да бъде приложена и у нас. Темата придобива все по-голяма актуалност на фона на тревожните данни за времето, което децата прекарват онлайн, както и за нарастващите проблеми, свързани с психичното здраве, кибертормоза и зависимостта от социалните мрежи.

Общественият дебат намира отражение и в интернет. По данни на Google Trends търсенията на тема „социални мрежи за деца“ и „забрана на социалните мрежи“ през последните три месеца са сред най-активните в световен мащаб.

Данните показват, че най-силен интерес е отчетен в Ирак, където е регистриран и най-висок индекс на търсене, следван от Сингапур, Южна Корея, Съединените щати и Австралия.

Източник: Google Trends

Какво направи Австралия

Австралия стана първата държава в света, която въведе национална забрана за използване на социални мрежи от деца под 16 години. От декември 2025 г. платформите са задължени да предприемат мерки за блокиране на непълнолетни потребители, като при неспазване на закона ги грозят многомилионни глоби. Ограниченията обхващат TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, X, Reddit, YouTube и други популярни платформи.

Австралийското правителство аргументира решението си с необходимостта от защита на децата от онлайн тормоз, вредно съдържание, сексуални хищници и негативното влияние на алгоритмите, които насърчават продължително стоене пред екрана.

Кои други държави обмислят или вече въвеждат ограничения

Австралия далеч не е единствената страна, която търси начини да ограничи достъпа на деца до социалните мрежи.

Във Великобритания правителството на Киър Стармър вече обяви планове за забрана на социалните мрежи за лица под 16 години по модел, подобен на австралийския. Сред обсъжданите мерки са и ограничения върху безкрайното скролване, автоматичното възпроизвеждане на съдържание и комуникацията с непознати.

Франция въведе изискване за родителско съгласие за деца под 15 години, а Дания, Германия, Испания, Гърция, Полша, Словения и Швеция обсъждат по-строги механизми за възрастова верификация и контрол върху достъпа на непълнолетни до социалните платформи. Европейският съюз също работи върху нови правила за защита на децата в интернет.

В САЩ отделни щати като Юта и Арканзас вече приеха закони, които ограничават достъпа на непълнолетни до определени социални мрежи или изискват активно родителско съгласие.

Колко използват социалните мрежи българските деца

България не прави изключение от световната тенденция.

Проучванията показват, че голяма част от българските деца създават профили в социалните мрежи още преди навършване на минималната възраст от 13 години, заложена в правилата на повечето платформи.

TikTok, Instagram, YouTube и Snapchat са сред най-популярните приложения сред учениците. Все по-често деца в начална училищна възраст прекарват по няколко часа дневно в социалните мрежи, а смартфонът се превръща в основен инструмент за общуване, забавление и получаване на информация.

Според публикувано през юни 2026 г. изследване на Евробарометър мнозинството български родители са обезпокоени от прекомерното време, което децата им прекарват пред екрана и в социалните мрежи. Над половината определят влиянието им като по-скоро негативно или изцяло негативно.

Защо се стига до идеята за забрани

През последното десетилетие все повече психолози, лекари и специалисти по детско развитие предупреждават за въздействието на социалните мрежи върху подрастващите.

Сред основните рискове са:

  • зависимост от екрана и социалните мрежи;
  • тревожност и депресивни състояния;
  • нарушения на съня;
  • ниско самочувствие и проблеми с образа на тялото;
  • кибертормоз;
  • излагане на сексуално и насилствено съдържание;
  • контакт с непознати и онлайн хищници;
  • разпространение на дезинформация.

Изследванията показват, че децата са особено уязвими към манипулативно съдържание, защото способността им да различават достоверна информация от фалшива все още не е напълно развита.

Допълнително безпокойство предизвикват алгоритмите на платформите, които са създадени така, че да задържат вниманието на потребителя максимално дълго чрез непрекъснат поток от съдържание.

Възможна ли е подобна забрана в България

На практика България би могла да въведе ограничения чрез законодателни промени или като част от бъдещи европейски регулации.

Според експерти обаче това би било изключително трудно за прилагане.

Основният проблем е възрастовата верификация. За да бъде ефективна една забрана, платформите трябва надеждно да установяват възрастта на потребителите. Това означава използване на лични документи, лицево разпознаване или други чувствителни методи, които пораждат въпроси за защитата на личните данни.

Критиците на подобни мерки предупреждават и за друг риск – че децата могат лесно да заобиколят ограниченията чрез VPN услуги, фалшиви профили или по-слабо регулирани платформи. Първите анализи след въвеждането на австралийската забрана показват именно подобни трудности при прилагането ѝ.

Как би реагирало българското общество

Вероятно реакциите ще бъдат силно разделени.

Много родители вероятно биха подкрепили подобна инициатива, особено на фона на нарастващите опасения за психичното здраве на децата и трудностите при контрола върху съдържанието, което те консумират онлайн.

От друга страна, ученици, младежки организации и защитници на дигиталните права биха възразили срещу пълна забрана. Според тях социалните мрежи не са само източник на рискове, а и средство за образование, комуникация, творчество и достъп до информация.

Някои експерти смятат, че вместо забрани по-ефективни биха били мерки като:

  • по-добро дигитално образование;
  • обучение по медийна грамотност;
  • по-строг родителски контрол;
  • ограничаване на вредните алгоритми;
  • по-сериозни санкции за платформите при неспазване на правилата за защита на децата.
  • Забрана или по-разумни правила

Дебатът тепърва ще се разгаря. Все повече държави стигат до извода, че сегашният модел на функциониране на социалните мрежи не е създаден с мисъл за децата и че са необходими по-строги регулации.

Дали България ще последва примера на Австралия, засега е трудно да се прогнозира. Но едно е сигурно – въпросът за безопасността на децата онлайн вече не е тема на бъдещето. Той е сред най-важните обществени предизвикателства на настоящето.

А докато политиците търсят решения, милиони деца по света продължават да прекарват значителна част от деня си в дигитална среда, която често се развива много по-бързо от законите, предназначени да ги защитават.

Автор: Василена Василева
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