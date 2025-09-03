ГЕРБ обеща стабилност, опозицията – битка до край

Н овият политически сезон носи нови приоритети. Всяка парламентарна група очертава ключовите си цели за есенната пленарна сесия на 51-ото Народно събрание, само няколко седмици преди правителството да отбележи първата си година. Първи на трибуната се изправиха представителите на партията с най-голяма подкрепа на последните парламентарни избори.

ГЕРБ-СДС

И през тази парламентарна сесия ГЕРБ-СДС ще продължи да отстоява разбирането, че българското общество се нуждае от предвидими, стабилни и работещи институции, каза депутатът от формацията Тома Биков. Той прочете декларация от името на парламентарната група в началото на днешното първо заседание от есенната сесия на 51-ото Народно събрание.

Настоящето управление на страната дойде след четири години на политическа криза, което беше достатъчно дълъг период от време за всички наши опоненти да покажат на дело както качествата, които притежават, така и възможностите, които са способни да отворят пред страната. Този 4-годишен период остана в миналото с редица гръмки фрази и заклинания и с нито едно конкретно и продължително политическо действие в полза на обществото, коментира Биков.

Опитът за унищожаване на ГЕРБ завърши с опит за унищожаване на самата парламентарна демокрация. Тя беше подложена на изпитания заради политическата безпомощност на онези, които обещаваха мащабна и всеобхватна промяна, но не бяха в състояние да изпълнят най-важния си ангажимент, а именно – избиране на устойчиво редовно правителство, което да се ползва с подкрепата на работещ парламент, каза депутатът.

Поуките от последните четири години са прекалено много, за да си позволим да ги неглижираме. Още при свикването на настоящия парламент ГЕРБ пое ангажимент да съдейства за създаване на правителство, което да носи ясна политическа отговорност и да изпълни успешно своя 4-годишен мандат. Днес уверено потвърждаваме тази своя позиция и декларираме, че единствената алтернатива на настоящото управление са хаосът, безотговорността и безизходицата, на които бяхме свидетели в периода 2021–2025 година, заяви Тома Биков.

Анализът ни от последните девет месеца, в които работи настоящият парламент, показва, че вече се очертаха перспективите, които предлага на българското общество фрагментираната парламентарна опозиция. От едната страна тези перспективи очертават извеждане на България от цивилизационната зона на Европа, от другата страна са концентрирани изцяло в разрешаването на вътрешнопартийните си проблеми, свързани с екзистенциална криза на лидерството, която е предизвикана от няколко последователни изборни провала, каза депутатът.

Според Биков единственото общо между тези две опозиционни линии на поведение е, че те са лишени от чувство за реализъм както по отношение на собствения си потенциал, така и по отношение на заобикалящия ги свят. Симптом за това са серията от неуспешни вотове на недоверие срещу настоящото правителство, които единствено показаха политическата безпомощност и едновременната липса на фантазия и отговорност от страна на опозицията. От гледна точка на настоящето не се виждат дори наченки на възможност опозицията да има потенциал да излъчи общо управление на страната, което да замени сегашното правителство и парламентарно мнозинство, каза още депутатът.

Убедени ни сме, че всеки субект, институционален или партиен, който се обявява за предсрочни парламентарни избори, или не е в състояние да възприема адекватно действителността в нейната цялост, или обслужва единствено егото и личния си интерес, заяви Биков.

Нямаме илюзии, че настоящата сесия ще премине в спокойна обстановка – както от гледна точка на външните предизвикателства пред страната, така и от гледна точка на вътрешнополитическите перспективи. Готови сме да съдействаме и очакваме от правителството да организира плавен и безпроблемен преход при влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г., каза депутатът. Наясно сме, че по отношение на тази историческа стъпка не можем да очакваме подкрепа нито от опозиционните субекти, които изначално са се обявили против европейската перспектива на България, нито от онези, които на думи, но не и на дела, се дефинират като проевропейски. Няма как да разчитаме на подкрепа и от страна на президентската институция, която се намира в режим на партийно строителство, коментира Тома Биков.

В края на тази сесия предстои да приемем и първия бюджет в еврозоната, отбеляза депутатът. Очакваме работата по Плана за възстановяване и устойчивост да продължи с ритъм и целенасоченост, каквито бяха постигнати по време на предишната парламентарна сесия както от страна на правителството, така и от страна на парламента, каза Биков. По думите му 51-то Народно събрание ще продължи да изпълнява и задълженията си по отношение на избора на членове на регулаторни органи, които работят извън мандата си в продължение на години.

От ГЕРБ–СДС препотвърждават стратегическата си позиция, че проевропейският курс на България няма алтернатива. Нашите усилия ще продължат да бъдат насочени към съхраняване на проевропейския консенсус в българското общество, като се надяваме да получим подкрепа в тази посока и от страна на всички формации, които се дефинират като проевропейски, каза още Тома Биков.

ПП-ДБ

От "Продължаваме промяната - Демократична България" в началото на тази пленарна сесия ще използваме предоставения ни от Конституцията инструмент - вот на недоверие, срещу завладените инситутции, той ще е нашият институционален отговор срещу завладяната държава. Това каза Надежда Йорданова в пленарна зала в декларация от името на Парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България". Чрез вота на недоверие ще разкрием детайлно режима на зависимоститте и ще убедим гражданите, че държавата може да бъде тяхна и алтернатива има, добави Йорданова. Нейната сърцевина, със силата на правото, сигурността, модерна визия за развитие и благосъстояние, основано на конкуренция и ясни правила. Това, което означава развитие на модерна България, е върховенство на правото в рамките на европейския път на България, допълни Йорданова.

Влизаме в новата сесия с държава, в която регулаторите, министерствата, МВР, прокуратура, Комисия за противодействие на корупцията и др. са овладени кадрово и нормативно. По думите й частни интереси и още по-конкретно "желанията и командите на един корпулентен играч, на който се крепи днешната власт, се осъществяват безотказно през завладените институции". Това управление трайно приема чертите на режим на институционално завладяване и е вредно за страната. Наръчник може да се напише за това какво представлява завладяната държава, следвайки примерите, които тандемът Борисов - Пеевски ни представят ежедневно, добави тя. „Единият, воден от страх и отсъствие на воля за реформи, а другият – от алчност за власт и турбо популистки левичарски нагон“. Мнозинството не решава проблеми, а скоростно назначава лоялисти, допълни тя. По думите й резултатът е траен контрол върху публичния ресурс в името на частни интереси.

Единствената правителствена управленска програма, която се изпълнява в 51-то Народно събрание, е - дългата власт се бетонира чрез ударни избори в регулаторите с кадри, чиято независимост и компетентност са публично оспорвани, каза депутатът. Резултатът според Йорданова е траен контрол върху публичния ресурс в името на частни интереси, а обществото се намира в поредица от тежки кризи. "Източници на тежката криза като тази с водоснабдяването са хроничната корупция и краденето, популизмът и некомпетентността, а корупция и кризи с пи ар не се гасят. ГЕРБ, от мандатоносител, се превърнаха в посредствена пи ар агенция на новото начало, видими са тежката безпомощност и зависимост, липсата на видимост за модернизация и реформи с дълъг хоризонт. Свикват се извънредни заседания на комисии и се приема законодателство, а върху парламента се прехвърлят отговорности на изпълнителната власт. Вместо препоръките от доклада на временната комисия, създадена по наша инициатива във връзка с безводието, да бъдат изпълнени и да се търси ресурс за мерките, които се предлагат, четвърт милион души са на воден режим", каза още Йорданова.

Взема се нов дълг, с който отново „да се храни щедрата, любима касичка на наречена Българска банка за развитие, за да се захранят през нея правилните фирми от обръчите на Пеевски и Борисов“, каза още Йорданова и допълни, че всички помнят как по времето на ГЕРБ по същата схема един милиард лева са отишли в осем фирми.

Вместо предвидим и експертен преход към еврото, българското общество получава законодателство за извънреден административен контрол, наказателни режими и държавен юмрук върху бизнеса, и принуда, която руши доверието в институциите, блокира инвестициите и прехвърля цената върху гражданите. Българският бизнес пише наръчници за това как да се защитава, когато завладените институции го нападат, каза още Йорданова.

"Възраждане"

Ние, българите от групата на "Възраждане" ще отделим още един месец, за да бъдем сред нашия народ, там, където ни е мястото. Ще се запознаем на място с реалните проблеми на хората, ще ги защитаваме с всички сили и средства пред местните дерибеи. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, който прочете декларация от името на парламентарната група.

Присъствието на "Възраждане" сред народа ще е хиляди пъти по-полезно, отколкото сред народните представители, каза Костадинов. В парламента ще бъдем за вотове на недоверие, както и ще защитаваме нашите законопроекти, ако по някакво чудо те бъдат внесени в дневния ред на нелегитимния парламент, посочи лидерът на "Възраждане".

Крайно време е парламентът да отиде при народа, заяви Костадинов. По думите му България няма много останало време за губене, ако не искаме да станем тихи свидетели на собственото ни убиване. Трябва да върнем вярата на българския народ в него самия, да го накараме да повярва в бъдещето си, добави лидерът на "Възраждане". "Ние от "Възраждане" друг народ нямаме, друга родина нямаме и друг идеал освен свободна, независима и обединена България нямаме.", посочи Костадинов.

Според Костадинов българската продукция в магазините се е превърнала в екзотика. "Храната от български произход почти изчезна от пазара, а пътищата ни се превърнаха в предверие на ада, станахме водещ износител на талантливи деца, младежи и злато, а в замяна на всичко това се превърнахме във вносител номер една на боклук в Европейския съюз.", добави Костадинов.

По думите му родината ни някога от райско кътче на Балканите се е превърнала в държава ГЕРБ. България е страна на мечтите, защото в нея почти всеки мечтае да избяга от мутрите, окупирали властта., каза Костадинов. Той смята, че никой народ не е бил толкова тъпкан, мачкан, унижаван и измъчван от своите управляващи както българският.

Костадинов разказа, че поради здравословно усложнение на негов близък му се е наложило да потърси конкретно лекарство, което не е било налично в България. На моя въпрос защо се случва всичко това, отговорът беше прост - лекарствата са скъпи и излиза по-евтино пациентите да умират, отколкото да се закупуват за тях от здравната каса, добави депутатът.

Депутатите от "Възраждане" са обиколили страната, за да направят карта на проблемите във водопреносната мрежа, каза лидерът на партията. По думите му водната криза е толкова голяма, че заплашва догодина без вода да останат 300 000 души. По наши данни, извлечени от ВиК дружеството, 86% от водопреносната мрежа е за незабавна и пълна подмяна, 12% е за частичен ремонт и точно 2% в България имаме водопроводи в изрядно състояние, посочи Костадинов.

Неравенство в доходите рязко нараства, каза той. Благоденствието се стича непропорционално в ръцете на мутренски антибългарски елити, а обикновените хора страдат, каза още Костадинов.

„ДПС – Ново начало“

Парламентарната група „ДПС – Ново начало“ ще продължи да фокусира своята политика върху проблемите на хората, каза депутатът от формацията Йордан Цонев.

Есенната сесия беше открита с химна на България и на Европейския съюз. Съгласно парламентарния правилник, депутатите бяха в лятна ваканция от 1 до 31 август.

Йордан Цонев обясни, че от „ДПС - Ново начало“ ще продължат да подкрепят правителството, докато кабинетът решава проблемите на хората. За тези, които се готвят да дестабилизират държавата, ще кажа, че уважаваме правото на българските граждани да протестират, заяви Цонев. Времето, в което три протеста сменяха правителства и се отиваше на предсрочни избори, за нас от „ДПС - Ново начало“ мина. Всеки, който се опита да дестабилизира държавата, ще срещне нашия категоричен политически отговор, както го е срещал и досега, каза депутатът.

Йордан Цонев отбилаза, че актуалните проблеми са водната криза, спекулативното повишаване на цените, природните бедствия и компенсирането на засегнатите от тези бедствия, а като проблеми с перманентен характер посочи доходите, сигурността в държавата, предсказуемата бизнес среда и защитата на геополитическата ориентация. Трябва на всяка цена да направим така, че пострадалите от бедствията, пожарите, болестите по животните, да бъдат компенсирани, каза депутатът. Държавата трябва да стои зад тези хора, както и зад хората, които са в неравностойно положение. Това е една актуална цел през цялото време на нашата политика. Инвестициите и бизнес средата също са фокус на политиката, която водим, добави той.

Всичко това трябва да бъде осигурено в новия бюджет. Най-важният документ, който се приема през политическата парламентарна есен, е законът за държавния бюджет за следващата година. „ДПС – Ново начало“ ще следи за изпълнението на тазгодишния бюджет, ще направи подробен анализ и ще настоява в следващия бюджет всички тези политики да бъдат финансово осигурени, заяви Цонев.

Следващият бюджет, който ще приемем, няма да бъде редови, защото ще бъде първият в евро, отбеляза депутатът. Той трябва да се превърне в бюджет, който фокусира решаването на проблемите на хората. Ще продължим да отстояваме осигуряването на Общинската инвестиционна програма, каза Цонев. Ще продължим да настояваме тя да бъде финансирана в достатъчна степен. Ще продължим да настояваме и ще предложим тя да бъде фокусирана върху решаването на по-важните проблеми за общините. Ще продължим да настояваме за инвестиции в общините, защото това е мястото, където хората живеят, и подобряването на средата, в която те живеят, е основна цел на нашата политика, коментира депутатът.

Инвестициите в работни места са следващата цел на нашата политика и това трябва да бъде много добре осигурено. Друг акцент ще бъде бюджетът да осигурява растеж на доходите, каза още Цонев.

Според него основният проблем пред българската икономика е липсата на кадри, особено млади специалисти.

Чрез добро управление на държавната собственост – със законопроекти, каквито вече сме внесли, ще направим така, че държавната собственост да бъде управлявана в полза на българските граждани, на хората, младите специалисти да бъдат осигурени с жилища, както подобава, и с подходящо заплащане, особено младите лекари, за да останат в България и да работят за българското здравеопазване. Всичко това няма как да бъде осъществено, ако няма редовен кабинет и ако няма стабилно политическо мнозинство, смята Йордан Цонев.

"БСП - Обединена левица"

Нека тази сесия да бъде белязана от работа, а не от блокажи, призова председателят на парламентарната група на "БСП - Обединена левица" Драгомир Стойнев.

Нека да докажем, че парламентаризмът е силен, когато успява да върне доверието на гражданите и да скъси дистанцията между институциите и обществото. Нека всички да се водим от едно основно правило, че в политиката не партийната целесъобразност трябва да е водеща, а общественият интерес, посочи той.

Стойнев отбеляза, че са станали свидетели на безсмислени вотове на недоверие. Те не донесоха решение, а само блокираха работата на Народното събрание. Днес мнозинството и отговорното управление показват, че има и друг път на диалог, сътрудничество, но и на конкретни решения, посочи той.

Стойнев заяви, че като част от съвместното управление "БСП - Обединена левица" ще продължи да бъде двигател на социалната справедливост и защита на гражданите. Той посочи, че според социалистите е време за връщане към правилата на парламентарната демокрация, на законите и към ясните принципи на управление.

Откриваме новата парламентарна сесия в обстановка на сериозни предизвикателства - политически, социални и икономически, посочи Драгомир Стойнев. Това, което постигнахме след години на безвремие, е работещо правителство и стабилно мнозинство, но овладяването на политическата криза е само един етап от усилията ни, отбеляза той. Според нас, социалистите, е време за следващия етап и ние го виждаме като етап на връщане към правилата – към правилата на парламентарната демокрация, на законите, към ясните принципи на управление, към правилата за провеждане на ефективни и качествени реформи, към правилата на нормалността. Само така ще възстановим доверието в парламентаризма и ще върнем доверието между обществото и политиката, посочи Стойнев.

Тази пропаст между гражданите и техните институции е една от опасните тенденции, които трябва да затворят, именно чрез създаване и следване на правила, чрез повече прозрачност и отчетност и политики, които хората реално усещат в ежедневието си, заяви председателят на парламентарната група на "БСП - Обединена левица".

Стойнев отбеляза, че живеем във време на глобални трансформации, икономически и социални, климатични кризи, конфликти и напрежение в международните отношения. Тече нов диалог и преосмисляне на политиките в глобалните центрове на властта, добави Стойнев. България трябва да намери своето адекватно място в този процес като държава, която защитава националния си интерес, но и активно да допринесе за по-сигурна, по-справедлива и по-солидарна Европа, посочи той. По думите му това изисква мъдрост, далновидност, активна дипломация, но и чувствителност на парламента към динамиката на международните отношения.

Стойнев коментира, че икономическата ситуация у нас също изисква отговорни решения. По думите му инфлацията натоварва семействата, бизнесът има нужда от предвидимост, земеделските производители и малките предприятия - от подкрепа, безводието се превръща в проблем за българските граждани. Именно тук е ролята на управляващото мнозинството да е фокусирано върху политики и нормотворчество, да не допуска партийната целесъобразност да диктува дневния ред, водещи трябва да бъдат общественият интерес, стопанската стабилност и грижа за потребителите, заяви Драгомир Стойнев.

„Има такъв народ“

Прогнозата ми е, че и петият вот на недоверие ще е неуспешен. Това каза Станислав Балабанов, зам.-председател на парламентарната група на „Има такъв народ“ в декларация от името на групата.

По думите му вотът би бил неуспешен, "защото „Продължаваме промяната“ са изпаднали в сън за завладяна държава, обаче госпожа Йорданова протестира на практика срещу партньорите си, с които преди време завладяха българската Конституция".

Безсилието на опозицията най-ярко пролича през невъзможността да използват всъщност най-силното си оръжие – вотът на недоверие. Редицата им аргументи в четирите, неуспешни, до момента вотове бяха толкова абсурдни и несъстоятелни, че всъщност доказаха нуждата от стабилно управление. И по този начин човек, ако гледа безпристрастно всички тези процеси отстрани- от едната страна вижда безсмислено говорене, а от другата страна вижда постигнати резултати, допълни Балабанов.

"Алианс за права и свободи"

Ще бъдем коректив на властта, защитник на всички български граждани и честен глас на общините, които искат свобода, а не подчинение. Това каза народният представител от "Алианс за права и свободи" (АПС) Хайри Садъков.

България няма време за губене и ние няма да позволим да бъде погребвана от безвремие и политически канибализъм, заяви още Садъков.

"Морал, единство, чест"

Ние сме в безпрецедентна политическа криза и безпътица. Мнозинството в парламента се състои, а правителството е създадено след поредното предателство на вашите очаквания. Решенията в тази зала и в изпълнителната власт не са вашите решения, вие гласувате, а после те казват, че нямате право на мнение. Това каза лидерът на партия "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев от парламентарната трибуна в декларация към българските граждани.

Той посочи, че почти девет месеца сме свидетели на „управление на грабежа“, в които вместо ред има хаос, а вместо справедливост има „чадъри над корупцията“. „Кабинетът на ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", БСП и ИТН ни превърна в антидържава, корупцията взе връх, а идеологиите и ценностите в политиката са потъпкани“, каза Василев.

„Изборът вече не е между ляво и дясно, между стари и нови партии, изборът е дали ще позволим да ни довършат или ще си върнем държавата. Защото България не е тяхна, тя е наша, и ако ние не я спасим, няма кой друг да го направи. Нуждата от преустройство на системата на управление на България е крещяща“, посочи той в декларацията.

Според Василев „настоящата заварка от национални предатели“ ще рухне много скоро, защото „всяка порочна система е исторически обречена“.

„Настъпва времето на поставяне на националните интереси над личните, на търсенето на отговорност и справедливост. Убеден съм, че българският народ се пробужда и осъзнава, че може да сбъдне своя огромен потенциал само в правова държава, в която законът важи за всички. Вярвам, че всички заедно ще защитим своите граждански и социални права, ще изведем България на пътя на демокрацията, просперитета и благоденствието“, каза Радостин Василев.

„Величие“

Няма да участваме в този цирк, ние сме за разпадане на това нелегитимно Народно събрание, каза от трибуната в пленарната зала Ивелин Михайлов, председател на парламентарната група на „Величие“.

Избрано с най-фалшифицираните избори в България това правителство е нелегитимно и води до унищожение на българския народ, заяви той. Ние сме изцяло против всяко решение на Народното събрание, всяко решение, което се приема, за да се замажат очите на хората и да се откраднат едни пари и от партии, които са уж управляващи, уж опозиция, но всъщност са в перфектна договорка, допълни Михайлов.

