ООН свика извънредно заседание след смъртоносната руска атака срещу Киев

„Искаме да поговорим и за големите въпроси на нашето време, защото има някои задачи, които можем да решим само заедно"

29 август 2025, 13:37
Бой в Сената на Мексико след дебат за военна намеса на САЩ

Бой в Сената на Мексико след дебат за военна намеса на САЩ
12-годишна нападна с нож и брадва българи в Шотландия (ВИДЕО)

12-годишна нападна с нож и брадва българи в Шотландия (ВИДЕО)
Иран към Запада: Разговори за ядрената програма само с добра воля

Иран към Запада: Разговори за ядрената програма само с добра воля
Изтребител F-16 се разби, пилотът загина в Полша

Изтребител F-16 се разби, пилотът загина в Полша
Две жени обвиняват главния прокурор на Международния наказателен съд за сексуално насилие

Две жени обвиняват главния прокурор на Международния наказателен съд за сексуално насилие
Унгария санкционира украински командир заради удари по руски петролопровод

Унгария санкционира украински командир заради удари по руски петролопровод
Европейски регулатор: 1 на всеки 5 европейци ще се пенсионира в бедност без спешна реформа

Европейски регулатор: 1 на всеки 5 европейци ще се пенсионира в бедност без спешна реформа
Защо защитата на Джон Болтън има значение в ерата на Тръмп

Защо защитата на Джон Болтън има значение в ерата на Тръмп

С ъветът за сигурност на ООН се събира на извънредно заседание днес заради мащабната руска атака срещу Киев в четвъртък, 28 август, при която загинаха най-малко 23 души, а десетки бяха ранени. Нанесени са щети на сградите на дипломатическото представителство на ЕС и на Британския съвет, пише NOVA.

Извънредното заседание се свиква по искане на Украйна и петте европейски членки на Съвета за сигурност – Великобритания, Франция, Словения, Дания и Гърция. Междувременно, от Франция, където пристигна за среща с президента Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц изрази съмнение, че среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин може да се състои.

Източник: БГНЕС

„Искаме да поговорим и за големите въпроси на нашето време, защото има някои задачи, които можем да решим само заедно. За съжаление, това включва и продължаващата война на Русия срещу Украйна. И то на фона на факта, че очевидно няма да има среща между президента Зеленски и президента Путин, а не това беше договорено между президента Тръмп и президента Путин миналата седмица, когато бяхме заедно във Вашингтон”, каза Фридрих Мерц.

„Смятам, че днес френско-германската двойка е напълно съгласувана, за да имаме Европа, която е по-силна в икономическо, търговско и парично отношение, както и Европа, която запазва геополитическата си позиция в конфликта в Украйна в лицето на агресивната война, започната от Русия. Европа гледа напред към тези предизвикателства и е решила да се превъоръжи, за да гарантира защитата си”, заяви Еманюел Макрон. 

Руската атака срещу Киев на 28 август беше една от малкото, при които руски дронове и ракети успяха да проникнат в сърцето на Киев от началото на пълномащабната инвазия. Сред загиналите има четири деца на възраст между 2 и 17 години, заяви ръководителят на градската администрация на Киев Тимур Ткаченко.

Нападението с дронове и ракети беше първата мащабна руска атака срещу Киев от седмици насам в момент, когато усилията на САЩ за прекратяване на продължаващата от три години война се опитват да наберат инерция. Великобритания заяви, че атаката саботира усилията за постигане на мир, а топ дипломатът на ЕС Кая Калас извика руския посланик в Брюксел във връзка с ударите, които нанесоха щети на дипломатическото представителство на блока в украинската столица.

Източник: NOVA    
Съвет за сигурност на ООН Руска атака Война в Украйна Киев Зеленски Путин Европейски съюз Еманюел Макрон Отбрана на Европа
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

