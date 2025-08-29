ООН свика извънредно заседание след смъртоносната руска атака срещу Киев

С ъветът за сигурност на ООН се събира на извънредно заседание днес заради мащабната руска атака срещу Киев в четвъртък, 28 август, при която загинаха най-малко 23 души, а десетки бяха ранени. Нанесени са щети на сградите на дипломатическото представителство на ЕС и на Британския съвет, пише NOVA.

Извънредното заседание се свиква по искане на Украйна и петте европейски членки на Съвета за сигурност – Великобритания, Франция, Словения, Дания и Гърция. Междувременно, от Франция, където пристигна за среща с президента Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц изрази съмнение, че среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин може да се състои.

„Искаме да поговорим и за големите въпроси на нашето време, защото има някои задачи, които можем да решим само заедно. За съжаление, това включва и продължаващата война на Русия срещу Украйна. И то на фона на факта, че очевидно няма да има среща между президента Зеленски и президента Путин, а не това беше договорено между президента Тръмп и президента Путин миналата седмица, когато бяхме заедно във Вашингтон”, каза Фридрих Мерц.

„Смятам, че днес френско-германската двойка е напълно съгласувана, за да имаме Европа, която е по-силна в икономическо, търговско и парично отношение, както и Европа, която запазва геополитическата си позиция в конфликта в Украйна в лицето на агресивната война, започната от Русия. Европа гледа напред към тези предизвикателства и е решила да се превъоръжи, за да гарантира защитата си”, заяви Еманюел Макрон.

Руската атака срещу Киев на 28 август беше една от малкото, при които руски дронове и ракети успяха да проникнат в сърцето на Киев от началото на пълномащабната инвазия. Сред загиналите има четири деца на възраст между 2 и 17 години, заяви ръководителят на градската администрация на Киев Тимур Ткаченко.

Нападението с дронове и ракети беше първата мащабна руска атака срещу Киев от седмици насам в момент, когато усилията на САЩ за прекратяване на продължаващата от три години война се опитват да наберат инерция. Великобритания заяви, че атаката саботира усилията за постигане на мир, а топ дипломатът на ЕС Кая Калас извика руския посланик в Брюксел във връзка с ударите, които нанесоха щети на дипломатическото представителство на блока в украинската столица.