Нови протести в София и страната тази вечер

Освен в столицата протести има в Русе, Шумен, Дупница, Пазарджик и Сандански

3 декември 2025, 19:00
Н ов протест пред Министерски съвет тази вечер срещу управлението на страната.

Малко след 18:00 часа граждани се събраха под прозорците на властта. Казват, че протестът им е спонтанен и е организиран след призиви в социалните мрежи, предава NOVA.

На място има полицейско присъствие. Движението в района се извършва нормално. 

От Столичната община уточниха пред NOVA, че при тях не е постъпило предварително искане за разрешение за протестни действия.

Източник: БТА

Протест против увеличение на местните данъци и срещу проекта за държавен бюджет за 2026 г. има и в Русе. Той е организиран от "Продължаваме промяната - Демократична България" пред сградата на Областната и общинската администрация в града, съобщава БТА.

В него участват и представители на местните структури на МЕЧ и "Величие". Присъединиха се и младежи, участвали в шествието, организирано по-рано с искания за смяна на системата. Присъстващите скандираха "Оставка" и "Мафия".

Източник: БТА

Граждани излязоха на протест и пред сградата на Община Шумен с национални знамена и скандирания "Мафия", "Мафията вън" и "Българи юнаци".

По информация от охраняващите протеста полицаи на събитието са около 100 души.

Източник: БТА

В Пазарджик също излязоха протестиращи, след призив от местната организация на "Продължаваме Промяната". Протестът е под надслов: "Оставка на правителството". Демонстрантите се събраха в 18 часа пред сградата на Общината.

В Сандански в 18 часа също започна протест пред сградата на общинската администрация.

И жители на Дупница излязоха на протест тази вечер в града, предава "Фокус". Протестът е организиран в социалните мрежи. Демонстрацията протича мирно и без напрежение.

Хората изразяват своето мнение относно управлението на страната, бюджетът за следващата година и бъдещето на България.

Източник: NOVA, БТА, Фокус    
Протести Министерски съвет София Русе Шумен Дупница
