Заради черния леопард: Свикаха заседание на кризисния щаб в Тутракан

Единственият реален начин за улавяне е чрез жива примамка, заяви директорът на зоопарка в Ловеч

27 август 2025, 09:41
След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

След инцидента с електрическо колело: Какво е състоянието на тежко пострадалото дете от Арчар

Времето в сряда – слънчево и по-топло

Екстрадират Никола Николов-Паскал в България

Номинацията за главен секретар на МВР е част от мотивите за вот на недоверие на ПП-ДБ

Спукан газопровод в Пловдив, полицията и пожарната реагираха

Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

Г олямата черна котка се появи в Силистренско. След издирването в Шумен, имаше сигнал и от района на Разград, а на 25 август в районното управление в Тутракан е подаден сигнал от мъж, който е забелязал хищното животно в нивите между селата Търновци и Богданци. Леопардът е забелязан и на 3 км разстояние от къщи.

Черната пантера се появи отново, но не в Шумен

През юни черният леопард предизвика масово издирване около „Шуменско плато”, стигна се до блокиране на входове, КПП-та, използване на дронове, фотокапани и стръв в опит да бъде заловено дивото животно, но без успех.

За да се гарантира безопасността на гражданите, по обед предстои областният управител на Силистра да издаде заповед, с която да регламентира действията на властите.

В четвъртък кризисен щаб ще заседава в Тутракан. Очаква се да бъдат предупредени хората, които къмпингуват в горите да не го правят, а ловните дружинки и земеделските производители да се движат с повишено внимание в района.

„Това според мен е котка  при всички случаи. Кадрите са снимани отдалече, но всичко сочи към черния леопард“, заяви директорът на зоопарка в Ловеч Ивайло Станков в ефира на NOVA.

По думите му не е изненадващо, че животното е стигнало до района на Тутракан. То се е адаптирало изключително добре към местната природа и вероятно се е движело в близост до населени места.Той подчерта, че е важно хората да не навлизат в територията на животното.

„Единственият реален начин за улавяне е чрез жива примамка или с кучета на гонка – но първо животното трябва да бъде локализирано. То е изключително хитро и ловко, а шансът да бъде открито сред натрупани коли или постройки е практически нулев“, коментира Станков.

Източник: NOVA    
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 1 ден
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 22 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 21 часа
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 23 часа

Европейски лидери призовават молдовците да отхвърлят Путин

Свят Преди 6 минути

Мерц, Макрон и Туск посещават страната в подкрепа на проевропейския лагер на Мая Санду преди решаващи избори

Снимката е илюстративна

Отцепиха района около Халите в София заради изоставена раница

България Преди 11 минути

Проверка е установила, че тя е празна

„Перформативният мъж“: Четат ли мъжете книги само за внимание?

Любопитно Преди 21 минути

Наистина ли съвременните мъже използват литературата, за да впечатляват и да си осигуряват интимност?

Умът ти не е само в главата! Открий интелигентността на храносмилателната си система!

Любопитно Преди 22 минути

 

Оставиха в ареста мъж от Сливен, умишлено блъснал и прегазил пешеходец

България Преди 40 минути

Случаят е от 14 август

Отвориха капсула на времето на принцеса Даяна от 90-те

Любопитно Преди 43 минути

Капсулата съдържа CD, джобен телевизор и семена от пет дървета, заедно с още 7 предмета, избрани с помощта на Даяна

Тежка катастрофа край Котел: Загинаха 20-годишен младеж и момиче на 17 години

България Преди 48 минути

Двама 18-годишни са в болница

Прокуратурата и АДФИ сключиха споразумение за противодействие на злоупотребите с публични финанси

България Преди 1 час

Те ще предоставят становища във връзка с предложения за законови промени

В критично състояние е едното момиче, скочило от движещ се влак в Клисура

България Преди 1 час

Двете момичета е трябвало да слязат в Клисура, но не са успели да отворят вратата на вагона

Колко струва годежният пръстен на Тейлър Суифт?

Любопитно Преди 1 час

Бижутерите оценяват годежния пръстен на Тейлър на приблизително 1 милион долара

Родители на деца до 8 г. имат право да си тръгват час по-рано от работа

България Преди 1 час

Какво казва Кодексът на труда

10 нетипични симптома на диабет, които най-често се проявяват в краката

10 нетипични симптома на диабет, които най-често се проявяват в краката

Любопитно Преди 1 час

Ето признаците, на които е добре да се обърне внимание

<p>След две години забрана: младите украинци вече могат да преминават границата</p>

Свят Преди 1 час

Ограниченията за напускане на страната от украинските мъже влязоха в сила на 24 февруари 2022 г., когато Русия започна пълномащабната си инвазия

Условна присъда за младеж, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт

Свят Преди 1 час

Той е поддържал групировката "Ислямска държава"

Израел и „Хамас“ с противоположни версии за атаката срещу болница в Газа

Свят Преди 1 час

Движението отрече да е имало негови бойци по време на удара в болница "Насер"

Стив Уиткоф ще се срещне с представители на Украйна тази седмица

Свят Преди 1 час

Уиткоф отбеляза, че според него руският президент Владимир Путин "полага добросъвестно усилия" да допринесе за постигането на дипломатическо решение

