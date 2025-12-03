Служителите на "Автомобилна администрация" обявиха безсрочна стачка

След катастрофата с три жертви: Обсъждат спешни промени за Околовръстното на Пловдив

С лужители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) при Министерство на транспорта обяви безсрочна ефективна стачка срещу собствениците си началници. Действията на работещите в ИААА са продиктувани от това, че служители, разследвани за участие в организирана престъпна група, продължават да са на работа.

Скандалът гръмна неотдавна, когато служители на Автомобилната администрация поискаха подкуп от шофьори на камиони, превозвали сценичната техника за концерта на британска звезда Роби Уолямс в София.

"Поредица от изпълнителни директори отказват да се вслушат в социалните искания на КТ „Подкрепа“. Пределът е достигнат с уволняването на няколко доказали своя професионализъм служители, което във връзка със случая „Роби Уилиямс“ беше представено пред обществеността като „противодействие на корупцията“ – без засегнатите служители да имат каквато и да било укорима проява (единият дори е награден за отказването на предложен подкуп). Същевременно служители, разследвани за участие в организирана престъпна група, продължават да са на работа", казват от ИААА.

Организаторите на стачката заявяват, че тя се подкрепя от над 70% от работещите в агенцията и се подпомага от НФТИНИ при КТ „Подкрепа“.

Служителите настояват още за увеличаване с 50 процента на основните работни заплати и назначаване на допълнителни 600 служители. Те искат изравняване на възнагражденията на служители, полагащи еднакъв труд - в агенцията се допуска дискриминативно толериране на едни служители спрямо други, твърдят стачниците.

Настоява се да се преустанови определянето на неръководни длъжности за заемане от държавни служители и да се възстановят на работа освободените на това основание след 1 януари 2025 г. служители.

"Служители с доказани качества се "премахват" на формални основания, а на работа остават такива без квалификация и опит – уж като "борба с корупцията" – без нито един изобличен за корупция ... освен ако не се намеси Британското посолство, например", пишат стачкуващите.