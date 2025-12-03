Симеон Сакскобургготски награди Лили Иванова с орден “Дамски кръст”

Н аследника на последния български цар и бивш премиер Симеон Сакскобургготски награди днес естрадната легенда Лили Иванова с орден “Дамски кръст”.

“Благодаря на Н.В. Цар Симеон II за поканата да бъда гост в дома му в двореца “Врана” и за оказаната ми чест! От цялото си сърце пожелавам на Него и на Царското семейство здраве, щастие и много, много успехи!”.

Това написа Лили Иванова в профила си във Фейсбук.

“С особено блоговоление награждаваме Лили Иванова за изключителните ѝ заслуги към българската култура с “Дамски кръст”, първа степен, на нашия орден “Свети Алекснадър”. Заповядаме да ѝ се даде настоящата грамота, скрепена с печата на първообразната със собствената на НВ царя ръка! Написано: Симеон Втори”, цитира певицата.