„О, Боже мой, това е чисто злато!“: Иманяр направи откритието на живота си, намирайки 1,2-килограмов къс

А встралийски търсач на ценни метали направи откритието на живота си, след като за малко да подмине самороден златен къс на стойност над 150 000 долара, заровен в австралийската пустош на Нов Южен Уелс, съобщи Daily Mail.

Анонимният иманяр прекарал дни наред в обиколки с металотърсач, преди слабият сигнал на машината изведнъж да стане оглушителен.

„Сигналът не беше силен в началото за парче с такива размери. Но когато изкопах първите 10 сантиметра, машината направо пощуря. Още на първото или второто загребване видях яркожълтото петно в средата на дупката“, разказва щастливецът пред австралийската телевизия ABC.

Incredible moment Aussie prospector unearths $150,000 gold find in the outback after almost walking straight past it: 'I can't believe this' https://t.co/hFHoMfMAZw — Daily Mail (@DailyMail) October 27, 2026

„Не мога да повярвам! Това е чисто злато!“

Напрежението и пълният шок от находката са уловени във видеоклип, заснети от самия търсач на злато в момента на изкопаването. На видеото се чува как той диша тежко и крещи от удивление: „Вижте го, погледнете го! Не мога да повярвам... О, Боже мой, това е чисто злато! Дори не беше толкова дълбоко - може би на едва 40 сантиметра под земята“.

Късът, който той шеговито кръщава „Картофът от Тибубура“, тежи общо 1218 грама. Направените тестове показват, че в него има близо 940 грама чисто злато. В момента пазарната му стойност е между 150 000 и 160 000 австралийски долара, но заради колекционерската си стойност самородният къс може да бъде продаден на търг за над 200 000 долара.

Членство в ексклузивния „Клуб Килограм“

Откритието идва след години упорит труд и стотици изкопани боклуци.

„Изкопаваш огромни количества боклук - оловни куршуми, пирони от миналия век, подкови, какво ли не“, споделя търсачът.

Местни търговци на оборудване за златотърсачи в региона отбелязват, че подобни находки са изключителна рядкост:

„Имаме един въображаем клуб - „Клуб Унция“... Но много малко хора в света могат да се похвалят, че са влезли в „Клуб Килограм“, отбелязват експерти от бранша.

В момента цените на златото се намират близо до исторически рекордни нива, което прави търсенето на ценния метал все по-популярно хоби в Австралия.